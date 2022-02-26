Перестали работать роботы на MT5 - страница 4
Вы понимаете, почему "OnInit failed"?
Нет
Нет
Вот Ваш кодПервый период больше второго
Я бы знал как переделать
Перестали работать роботы на MT5
Kudrev, 2019.09.27 15:34
Я бы знал как переделать
Здравствуйте, г-н Кудрев!
Скорее всего ничего переделывать не нужно. Попробуйте для начала в Вашем тестере во вкладке "Параметры" изменить размер Лота с 1 до 0.01 и запустить тестирование. На моем Демо-счете тестер при таком лоте работает. Начальный депозит во вкладке "Настройки" пробовал ставить 50000 RUB и 3000 USD.
С уважением, Владимир.
Думаю, что котировки тут не причем. Похоже именно команды не понимает система. Сервер Московской биржи Брокеры БКС и Открытие. В логах кроме "новый бар" и "Аллерт" никаких других строк нет. Сделки робота отсутствуют и на реале и на прогоне истории. Код работал четко 5 лет.
За последний месяц я у них уже два бага выловил. У БКС оказался совсем "кривой " дистрибутив, а у разработчика "полукривой". При установке МТ5 от разработчика папка Тестер оказывалась пустая и тестер вообще не работал. Хорошо, что на другом ПК оказался правильный МТ. Было откуда взять эту папку.
Как было днем не знаю, включил в 19 часов.