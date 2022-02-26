Перестали работать роботы на MT5 - страница 4

они не тупые, им просто не надо новые изобретения
 
Slava:
Вы понимаете, почему "OnInit failed"?

Нет

 
Kudrev:

Нет

Вот Ваш код

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
        if(i_nMA1Period == 0 || i_nMA2Period == 0 || i_nMA1Period > i_nMA2Period)
        {
                string sErr = "Периоды обеих МА должны быть больше нуля, и период МА1 должен быть меньше периода МА2. \nОткорректируйте введённые значения.";
                MessageBox(sErr, "Некорректные параметры!");
                Print(sErr);
                return(INIT_FAILED);
        }
Первый период больше второго
 
Slava:

Вот Ваш код

Первый период больше второго

Я бы знал как переделать

 

Здравствуйте, г-н Кудрев!

Скорее всего ничего переделывать не нужно. Попробуйте для начала в Вашем тестере во вкладке "Параметры" изменить размер Лота с 1 до 0.01 и запустить тестирование. На моем Демо-счете тестер при таком лоте работает. Начальный депозит во вкладке "Настройки" пробовал ставить 50000 RUB и 3000 USD.

С уважением, Владимир.



 
25 февраля 2022  Метатрейдер 5 перестал понимать команды на совершение сделок от роботов OpenBuy и OpenSell. В логах ошибки отсутствуют.
 

Думаю, что котировки тут не причем. Похоже именно команды не понимает система. Сервер Московской биржи Брокеры БКС и Открытие. В логах кроме "новый бар" и "Аллерт" никаких других строк нет. Сделки робота отсутствуют и на реале и на прогоне истории. Код работал четко 5 лет.

За последний месяц я у них уже два бага выловил. У БКС оказался совсем "кривой " дистрибутив, а у разработчика "полукривой". При установке МТ5 от разработчика папка Тестер оказывалась пустая и тестер вообще не работал. Хорошо, что на другом ПК оказался правильный МТ. Было откуда взять эту папку.

 
KENT3004 #:

Думаю, что котировки тут не причем. Похоже именно команды не понимает система. Сервер Московской биржи Брокеры БКС и Открытие. В логах кроме "новый бар" и "Аллерт" никаких других строк нет. Сделки робота отсутствуют и на реале и на прогоне истории. Код работал четко 5 лет.

За последний месяц я у них уже два бага выловил. У БКС оказался совсем "кривой " дистрибутив, а у разработчика "полукривой". При установке МТ5 от разработчика папка Тестер оказывалась пустая и тестер вообще не работал. Хорошо, что на другом ПК оказался правильный МТ. Было откуда взять эту папку.




Ясно. У меня сегодня робот на мт 5 бкс торговал исправно. CTrade из стандартной библиотеки и классы работали исправно.
 
Как было днем не знаю, включил в 19 часов.
 
KENT3004 #:
Как было днем не знаю, включил в 19 часов.

Снйчас не работает? Какая папка нужна? Я знаю, как это сделать, чтобы работал.
Переустановите терминал  интересуйтесь у брокера.
Могу сюда архивом залить нужную папку.
