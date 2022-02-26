Попробуйте в настройках тестирования задать валюту депозита RUB

Перестали работать роботы на MT5 - страница 2

Новый комментарий
  
#property copyright "Sergey Vladimirov"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/Sergey_Mechanic/portfolio"
#property version   "1.20"

#include <Trade/Trade.mqh>

enum ENUM_SIGNAL
{
        SHORT = -1,
        NONE = 0,
        LONG = 1
};

// inputs
sinput string                                   i_sMA1Settings                                  = "=== Параметры МА1 ===";                      // 
input uint                                              i_nMA1Period                                    = 10;                                                                           // Период
input ENUM_MA_METHOD                    i_eMA1Method                                    = MODE_SMA;                                                             // Тип
input ENUM_APPLIED_PRICE        i_eMA1Price                                             = PRICE_CLOSE;                                                  // Цена для расчёта

sinput string                                   i_sSeparator1                                   = "";                                                                           // 
sinput string                                   i_sMA2Settings                                  = "=== Параметры МА2 ===";                      // 
input uint                                              i_nMA2Period                                    = 20;                                                                           // Период
input ENUM_MA_METHOD                    i_eMA2Method                                    = MODE_SMA;                                                             // Тип
input ENUM_APPLIED_PRICE        i_eMA2Price                                             = PRICE_CLOSE;                                                  // Цена для расчёта

sinput string                                   i_sSeparator2                                   = "";                                                                           // 
sinput string                                   i_sEASettings                                   = "=== Параметры советника ===";        // 
input double                                    i_fLot                                                  = 1;                                                                    // Лот
input int                                               i_nMagic                                                        = 3245;                                                                 // Идентификатор (Magic Number)

// globals
int g_hMA1Handle = 0;
int g_hMA2Handle = 0;

double g_fMA1[];
double g_fMA2[];

CTrade g_oTrade;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
        if(i_nMA1Period == 0 || i_nMA2Period == 0 || i_nMA1Period > i_nMA2Period)
        {
                string sErr = "Периоды обеих МА должны быть больше нуля, и период МА1 должен быть меньше периода МА2. \nОткорректируйте введённые значения.";
                MessageBox(sErr, "Некорректные параметры!");
                Print(sErr);
                return(INIT_FAILED);
        }
        
        g_hMA1Handle = iMA(Symbol(), Period(), i_nMA1Period, 0, i_eMA1Method, i_eMA1Price);
        g_hMA2Handle = iMA(Symbol(), Period(), i_nMA2Period, 0, i_eMA2Method, i_eMA2Price);
        
        ArrayResize(g_fMA1, 3);
        ArrayResize(g_fMA2, 3);
        
        ZeroMemory(g_fMA1);
        ZeroMemory(g_fMA2);
        
        ArraySetAsSeries(g_fMA1, true);
        ArraySetAsSeries(g_fMA2, true);
        
        g_oTrade.SetDeviationInPoints(200);
        g_oTrade.SetExpertMagicNumber(i_nMagic);
        g_oTrade.SetTypeFilling(OrderTypeFilling(Symbol()));
        
        NewBar(0, true);
        
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
        datetime dtTime[1];
        CopyTime(Symbol(), Period(), 0, 1, dtTime);
        
        // совершаем сделки только на опен бара
        if(NewBar(dtTime[0]) == true)
        {
                // копируем значения мувингов
                CopyBuffer(g_hMA1Handle, 0, 0, 3, g_fMA1);
                CopyBuffer(g_hMA2Handle, 0, 0, 3, g_fMA2);
                
                // вычисляем сигнал (пересечение мувингов)
                ENUM_SIGNAL eSignal = NONE;
                
                if(g_fMA1[1] > g_fMA2[1] && g_fMA1[2] <= g_fMA2[2])
                        eSignal = LONG;
                else if(g_fMA1[1] < g_fMA2[1] && g_fMA1[2] >= g_fMA2[2])
                        eSignal = SHORT;
                
                if(eSignal == NONE)
                        return;
                        
                // проверяем, есть ли уже открытая сделка
                bool bBuyIsOpen = false;
                bool bSellIsOpen = false;
                
                if(PositionSelect(Symbol()) == true)
                {
                        if(HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)) == true)
                        {
                                ulong nLastDealTicket = 0;
                                
                                for(int i = 0; i < HistoryDealsTotal(); i++)
                                {
                                        ulong nDealTicket = HistoryDealGetTicket(i);

                                        if(HistoryDealGetInteger(nDealTicket, DEAL_MAGIC) == i_nMagic && nDealTicket > nLastDealTicket)
                                        {
                                                if(HistoryDealGetInteger(nDealTicket, DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY)
                                                {
                                                        bBuyIsOpen = true;
                                                        bSellIsOpen = false;
                                                }
                                                else if(HistoryDealGetInteger(nDealTicket, DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL)
                                                {
                                                        bBuyIsOpen = false;
                                                        bSellIsOpen = true;
                                                }
                                                else continue;
                                                
                                                nLastDealTicket = nDealTicket;
                                        }
                                }
                        }
                }
                
                // сигнал на покупку, и нет открытой покупки
                if(eSignal == LONG && bBuyIsOpen == false)
                {
                        double fLot = i_fLot;
                        
                        // если открыт шорт - переворачиваем позицию (покупаем удвоенным лотом)
                        if(bSellIsOpen == true)
                                fLot *= 2;
                        
                        MqlTick oTick;
                        ZeroMemory(oTick);
                        SymbolInfoTick(Symbol(), oTick);
                
                        // покупаем
                        if(g_oTrade.Buy(fLot, Symbol(), oTick.ask) == true && g_oTrade.ResultOrder() > 0)
                        {
                                // дожидаемся результата сделки
                                WaitForOrderInHistory(g_oTrade.ResultOrder());
                        }
                }
                
                // сигнал на продажу, и нет открытой продажи
                if(eSignal == SHORT && bSellIsOpen == false)
                {
                        double fLot = i_fLot;
                        
                        // если открыт шорт - переворачиваем позицию (покупаем удвоенным лотом)
                        if(bBuyIsOpen == true)
                                fLot *= 2;
                        
                        MqlTick oTick;
                        ZeroMemory(oTick);
                        SymbolInfoTick(Symbol(), oTick);
                
                        // продаём
                        if(g_oTrade.Sell(fLot, Symbol(), oTick.bid) == true && g_oTrade.ResultOrder() > 0)
                        {
                                // дожидаемся результата сделки
                                WaitForOrderInHistory(g_oTrade.ResultOrder());
                        }
                }
        }
}

//+------------------------------------------------------------------+

bool NewBar(const datetime dtTime, const bool bReset = false)
{
        bool bRetVal = false;
        
        static datetime s_dtLastBarTime = 0;
        
        if(bReset == true)
        {
                s_dtLastBarTime = 0;
                return(false);
        }
        
        if(dtTime > s_dtLastBarTime && s_dtLastBarTime > 0)
                bRetVal = true;
                
        s_dtLastBarTime = dtTime;
        
        return(bRetVal);
}

//+------------------------------------------------------------------+

// разрешённый тип заливки ордеров
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING OrderTypeFilling(const string sSymbol)
{
        ENUM_ORDER_TYPE_FILLING eRetVal;
        
        int nFillingFlags = (int)SymbolInfoInteger(sSymbol, SYMBOL_FILLING_MODE);
        
        if((nFillingFlags & SYMBOL_FILLING_FOK) == SYMBOL_FILLING_FOK)
                eRetVal = ORDER_FILLING_FOK;
        else if((nFillingFlags & SYMBOL_FILLING_IOC) == SYMBOL_FILLING_IOC)
                eRetVal = ORDER_FILLING_IOC;
        else
                eRetVal = ORDER_FILLING_RETURN;

        return(eRetVal);
}

//+------------------------------------------------------------------+

void WaitForOrderInHistory(ulong nResultOrder)
  {
   return;
   if(nResultOrder>0)
     {
      // дождёмся появления ордера nResultOrder в истории
      while(!IsStopped())
        {
         if(HistoryOrderSelect(nResultOrder)==true)
            break;

         Sleep(10);
        }
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+
 
Попробуйте в настройках тестирования задать валюту депозита RUB
 
Slava:
Попробуйте в настройках тестирования задать валюту депозита RUB

С первого раза нет эффекта. Перезагрузил комп из за обновления винд.10. Попробовал и сейчас все работает. 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ.

 
Рано радовался. Открывает 1 сделку и все работа заканчивается
 
Kudrev:
Рано радовался. Открывает 1 сделку и все работа заканчивается

Вспомнилось - "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал."

Думаю, проблема с брокером - не исполняет поступающие приказы от советника.

 
Kudrev:
Рано радовался. Открывает 1 сделку и все работа заканчивается

И чем это объясняется? В логах тестера что написано? Или вы так до сих пор логи и не читаете?

 
Evgeniy Zhdan:

Вспомнилось - "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал."

Думаю, проблема с брокером - не исполняет поступающие приказы от советника.

При чем здесь брокер? Речь о тестере.

И о клубе телепатов.

 
Slava:

И чем это объясняется? В логах тестера что написано? Или вы так до сих пор логи и не читаете?

 

Все нашел причину. Спасибо всем большое.

Я сам оказывается дурак.

 
Slava:

При чем здесь брокер? Речь о тестере.

И о клубе телепатов.

Снова ошибки. Робот так и не заработал


123456
Новый комментарий