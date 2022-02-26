Перестали работать роботы на MT5 - страница 2
Попробуйте в настройках тестирования задать валюту депозита RUB
С первого раза нет эффекта. Перезагрузил комп из за обновления винд.10. Попробовал и сейчас все работает.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Рано радовался. Открывает 1 сделку и все работа заканчивается
Вспомнилось - "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал."
Думаю, проблема с брокером - не исполняет поступающие приказы от советника.
При чем здесь брокер? Речь о тестере.
И о клубе телепатов.
И чем это объясняется? В логах тестера что написано? Или вы так до сих пор логи и не читаете?
Все нашел причину. Спасибо всем большое.
Я сам оказывается дурак.
Снова ошибки. Робот так и не заработал