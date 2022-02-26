Перестали работать роботы на MT5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Снова ошибки. Робот так и не заработал
Все нашел причину. Спасибо всем большое.
Я сам оказывается дурак.
Так Вы дурак или нет?
Так Вы дурак или нет?
А хрен его знает. Вчера работал робот а сегодня нет.
Одни ошибки
Одни ошибки
Ну там же ошибку видно, ясно дело, что не работает
Ну там же ошибку видно, ясно дело, что не работает
Я в програмирований не понимаю. Поэту здесь и написал
Я в програмирований не понимаю. Поэту здесь и написал
Гуглом перевести можно, там же есть описание ошибки
Одни ошибки
тех поддержка сказала проверить профили, но я там никогда ничего не менял, нажал дефолт и проблема исчезла, к чему это?
меняете, нагнать на вас девушек с моего офиса, они сильно не любят новое, потому-что они глупые и не заинтересованные, но здесь не надо так делать, тут не глупые которым можно навязать свою идею.