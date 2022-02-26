Перестали работать роботы на MT5 - страница 3

Снова ошибки. Робот так и не заработал



Все нашел причину. Спасибо всем большое.

Я сам оказывается дурак.

Так Вы дурак или нет?

 
Тоже недавно запустил на новой сборке тестирование и тоже финиш с нулями, пока не разбирался, сразу на старую стабилку вернулся
 
Так Вы дурак или нет?

А хрен его знает. Вчера работал робот а сегодня нет.

 

Одни ошибки

 
Одни ошибки

Ну там же ошибку видно, ясно дело, что не работает

 
Ну там же ошибку видно, ясно дело, что не работает

Я в програмирований не понимаю. Поэту здесь и написал

 
Я в програмирований не понимаю. Поэту здесь и написал

Гуглом перевести можно, там же есть описание ошибки

 
Одни ошибки

Вы понимаете, почему "OnInit failed"?
 
