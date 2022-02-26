Перестали работать роботы на MT5

Добрый день.

На MT5 ставлю робота а они не работают.

Прогоняю через оптимизатор и показывает по нулям.

Скачивал с сайте роботы и тоже не работают. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Kudrev:

Добрый день.


Смотрите режим работы, по ценам открытия или 1m ohlc
 
Vladimir Baskakov:
Смотрите режим работы, по ценам открытия или 1mПо ценам закрытия.
Vladimir Baskakov:
Смотрите режим работы, по ценам открытия или 1m ohlc

По ценам закрытия

 
Kudrev:

По ценам закрытия

Все пробовал менять. Результата ноль. Вообще ни один робот не идет.

У меня робот торговал 3 года а тут раз и все перестал.

 
Kudrev:

Добрый день.

На MT5 ставлю робота а они не работают.

Прогоняю через оптимизатор и показывает по нулям.

Скачивал с сайте роботы и тоже не работают. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Покажите вкладку "Настройки" из тестера стратегий. С типом валюты не баловались?

 
Vladimir Karputov:

Покажите вкладку "Настройки" из тестера стратегий. С типом валюты не баловались?

У меня тип валют даже не настраивается. Вечером скину.

 
Kudrev:

У меня тип валют даже не настраивается. Вечером скину.

Ещё есть три варианта:

  1. старый билд (нужно обновиться)
  2. счётом давно не пользовались и его отключили
  3. попробуйте подключится к другому серверу (например к MetaQuotes-Demo)
 
Vladimir Karputov:

Ещё есть три варианта:

  1. старый билд (нужно обновиться)
  2. счётом давно не пользовались и его отключили
  3. попробуйте подключится к другому серверу (например к MetaQuotes-Demo)

Билд это что такое?

 
Kudrev:

Билд это что такое?

Нашел. попробую обновить через демо. Брокер открытые и никаких обновлений не дает.

 
Kudrev:

Билд это что такое?

Билд 2085. Пишет новый и обновлений нету

 
