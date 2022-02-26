Перестали работать роботы на MT5
Добрый день.
Смотрите режим работы, по ценам открытия или 1mПо ценам закрытия.
По ценам закрытия
Все пробовал менять. Результата ноль. Вообще ни один робот не идет.
У меня робот торговал 3 года а тут раз и все перестал.
На MT5 ставлю робота а они не работают.
Прогоняю через оптимизатор и показывает по нулям.
Скачивал с сайте роботы и тоже не работают. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Покажите вкладку "Настройки" из тестера стратегий. С типом валюты не баловались?
У меня тип валют даже не настраивается. Вечером скину.
Ещё есть три варианта:
- старый билд (нужно обновиться)
- счётом давно не пользовались и его отключили
- попробуйте подключится к другому серверу (например к MetaQuotes-Demo)
Билд это что такое?
Нашел. попробую обновить через демо. Брокер открытые и никаких обновлений не дает.
Билд 2085. Пишет новый и обновлений нету
