Платежные системы QIWI,SKRILL,WEBMONEY,PAYEER добавить кто "ЗА" - страница 3
Ничего там не выводится, в России точно. Я неделю бился, плюнул, вывел через альпу, догадался.
Выводится на карту visa mastercard или на счет в банке.
На карту - конская комиссия 7.5%, в банк - $25-50 в зависимости от маршрута в SWIFT.
Так не проблема выводите.
Ну да прямой вывод поудобней, но и тут только одна комиссия.
P.S. ePayments вроде останется.
Это Европа, детка )
Счет нужен в евро, и тогда вывод на обычный евровый банковский счет в SEPA будет стоить 4.5 евро с любой суммы. Для 100 евро - многовато, а для 5К - 0.1% получается, практически даром.
Но не в Россию, да. И не в долларах, конечно.
Мне как-то раз перевели из Кении, могли только через Neteller. Запарился выводить, даже телефон не оплатить, потерял процентов 25. А у них самая популярная система...