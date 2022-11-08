Платежные системы QIWI,SKRILL,WEBMONEY,PAYEER добавить кто "ЗА" - страница 3

Vladimir Baskakov:
Ничего там не выводится, в России точно. Я неделю бился, плюнул, вывел через альпу, догадался.
Я тоже через Альпы выводил) )))
А так я в Украине и все выводится. 

Я говорю о том, что каждому пользователю удобны те или иные способы вывода. И надо думать о всех и поддерживать мнение всех пользователей. 
 
Vladislav Andruschenko:
Выводится на карту visa mastercard или на счет в банке. 

На карту - конская комиссия 7.5%, в банк - $25-50 в зависимости от маршрута в SWIFT.

Edgar:

На карту 0 конская комиссия 7.5%, в банк - $25-50 в зависимости от маршрута в SWIFT.

Точняк
 

Так не проблема выводите.

Ну да прямой вывод поудобней, но и тут только одна комиссия.

P.S. ePayments вроде останется.

 
У меня проблем с выводами нету, потому что выводить нечего)))
 
Edgar:

На карту - конская комиссия 7.5%, в банк - $25-50 в зависимости от маршрута в SWIFT.

Это Европа, детка )

Счет нужен в евро, и тогда вывод на обычный евровый банковский счет в SEPA будет стоить 4.5 евро с любой суммы. Для 100 евро - многовато, а для 5К - 0.1% получается, практически даром.

Но не в Россию, да. И не в долларах, конечно.

Andrey Khatimlianskii:

Это Европа, детка )


И кто тут тысячи каждый день выводит? Только если хомячиха в лучшие времена
 
Vladimir Baskakov:
Ничего там не выводится, в России точно. Я неделю бился, плюнул, вывел через альпу, догадался.

Мне как-то раз перевели из Кении, могли только через Neteller. Запарился выводить, даже телефон не оплатить, потерял процентов 25. А у них самая популярная система...

 
Хочу завести деньги, кто хочет вывести, пишите мне в ЛС, обменяемся!
