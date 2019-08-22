Интеллектуальная защита ТС - страница 2
Только пробой цены, определенной анализом. Никакие индикаторы не используются.
Закажите одному программисту создание пользовательского индикатора, чтобы рисовал стрелки на вход и выход по Вашему анализу. Стрелки должны рисоваться через массив индикаторного буфера, чтобы потом эти значения можно было из него вытягивать. Программисты знают, объясните, что потом планируете на его основе сделать советник, и Вам нужны будут значения из этого индикатора. Потом берете любой стрелочный индикатор из кодобазы (использующий буферы) и просите другого программиста составить с этим индикатором торгующий советник, но только чтобы условия открытия и закрытия были вынесены в отдельные функции и чтобы объяснил, как можно заменить этот стрелочный индикатор другим стрелочным индикатором.
Стрелки могут рисоваться двумя путями, простая отрисовка значка на графике, "без памяти", и через индикаторный буфер - ненулевое значение отображается стрелкой. Чтобы понять, есть ли у стрелки буфер, нужно посмотреть в "Окне данных", какие поля есть под строкой Volume. На примере фрактального индикатора видно, что есть два буфера Fractal Up и Fractal Down. Когда встаешь на свечу с верхним фракталом, то напротив Fractal Up появляется значение, в моем случае - 1,11063.
Спасибо Вам большое, Василий! Ёмко и без критики, благодарствую )
Хорошо, раз моя тема вызывает одно раздражение, хотя я всего лишь спросил как технически это сделать, то спрошу иначе. Можно ли написать несколько библиотек/модулей, отвечающих за разные функции, и затем их объединить в одном советнике, вызывая каждую библиотеку/модуль в нужном месте? Я в программировании не силен, поэтому сформулировал вопрос так.
Допустим открытие ордера производится при совпадении условий 1 и 2. Закажите советник с просьбой оформить условия в виде функций. Одному прогеру поручите, чтобы он сделал советник и одну функцию, т.е. раскрываете ему только одно условие. Вторую функцию закажите другому программисту.
И как это поможет защитить стратегию? Программисту, который будет делать пользовательский индикатор, в любом случае придется раскрывать всю стратегию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интеллектуальная защита ТС
Влад, 2019.08.22 10:30
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста опытом, как защитить торговую систему от передачи исполнителю-программисту точек входа-выхода. Например, по ТЗ советник проводит анализ, и при определенных условиях выставляет ордера, или закрывает уже открытые. Исполнитель по ТЗ реализовывает проведение анализа, а вот как быть со сделками, точки входа которые я не хочу раскрывать одному и тому же программисту? Слышал про библиотеки, написанные разными людьми, которые затем можно объединить. Вы сталкивались с такими просьбами, или чем-нибудь подобным, связанным с защитой прав?
Я понял так, что он хотел отделить сделки, т.е. торговую часть, от анализа для входа и выхода. В любом случае ему дали тут несколько вариантов, пусть уже дальше сам думает. Может у него после входа система ордеров, а не один с TP/SL.
Здравствуйте.
а зачем кому-то что-то передавать? Эти знания нужно забрать с собой в могилу.
Раскрывать не придется, ибо от программиста, делающего индикатор, всего лишь потребуется сделать разметку. А программист для эксперта уже будет на основе индикатора (используя сторонний) создавать точки входа/выхода. И затем уже я сам заменю индикатор на свой. Так что вариант Василия самый удобный в данном случае, за что и благодарю.
Очередной граальщик думает, что создал СуперПуперСистему, которая заработает миллионы, и которую жутко хочется украсть злым программистам...
Да даже начинающий программист этих "супер-пупер-систем" видел, как миниму , десяток... Ни одна не озолотила владельца...