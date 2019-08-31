Крик души. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После чего тебя просят за дверь, так там невысокие зарплаты.
понятие относительное, важен сам факт правильного ответа )
Объясните мне, почему люди покупают всякие советники с миллиардом процентов прибыли, а обычные советники которые торгуют стабильно игнорируют?
Прочитал ваш вопрос (а тут уже 4 листа ветки ...), и вспомнил пример беседы с одним товарищем (и подобный разговор повторялся много раз много лет с разными людьми на форумах) - там речь шла о мартингейле:
он - "да, знаю".
он - "буду".
он - "потому что это интересно, и может мне повезет".
----------------
То есть, если рассматривать это все как рынок, а люди, которые покупают - делают инвестиции, то все становится понятно:
есть рынок высокорискованных инвестиций (есть даже такие рынки, которые во многих местах просто запрещены, например - HYIP), есть и другие нишы ...
И везде есть своя клиентура.
Да, есть потенциальная клиентура и на стратегии, которые, как вы пишете - "торгуют стабильно".
То есть, вы, как инвестор, делаете свой портфель инвестиций, и, естественно, часть средств (небольшой объем средств) направите на васокодоходные (то есть - высокорискованные) стратегии и так далее.
Но каждый решает сам.
Если вы задаете такой вопрос, да еще и веткой на форуме - это значит, что вы еще не нашли свою нишу.
Объясните мне, почему люди покупают всякие советники с миллиардом процентов прибыли, а обычные советники которые торгуют стабильно игнорируют?
Раскройте ваше понимание слова "стабильно". Это сколько процентов в год?
Объясните мне, почему люди покупают всякие советники с миллиардом процентов прибыли, а обычные советники которые торгуют стабильно игнорируют?
Потому что у 95% нет финансового образования и стартового капитала, или за много лет изучения рынка, не пришло понимание риск менеджмента.
И все мелко трейдеры гоняться за %, надо же рубить бабло как многие думают ))
Что в корне не верно, жажда наживы приводит к быстрому сливу. Это удел пушечного мяса.
Мало вообще кто знает и думает о рисках. Хороший трейдер в первую очередь думает как не потерять бабло!
По этому за не имением капитала, все пытаются из 100 баксов получить 1000%, с риском в 100%
А вот если у тебя на счету будет лям баксов и выше, будет ли кто рисковать на 100% ? Разумный трейдер, нет.
Чем больше капитал, тем меньше берёшь % риска.
Получить 1000% из 100 баксов, или получить 10% из ляма, разница очевидна.
Ты спокойно спишь, зная что твой депозит не загружен на всю котлету.
Но многие этого не понимают, смотри первое предложение.
Крик души
Крик души
)))