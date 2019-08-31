Крик души. - страница 4

Alexey Volchanskiy:

После чего тебя просят за дверь, так там невысокие зарплаты.

понятие относительное, важен сам факт правильного ответа )

 
Ivan Akimov:
Объясните мне, почему люди покупают всякие советники с миллиардом процентов прибыли, а обычные советники которые торгуют стабильно игнорируют?

Прочитал ваш вопрос (а тут уже 4 листа ветки ...), и вспомнил пример беседы с одним товарищем (и подобный разговор повторялся много раз много лет с разными людьми на форумах) - там речь шла о мартингейле:

  • я - "ты знаешь, что если ты будешь использовать эту торговую стратегию, то ты можешь в одночасье потерять весь свой депозит?"
    он - "да, знаю".
  • я - "значит, ты никогда не будешь использовать этот мартингейл в торговле?"
    он - "буду".
  • я - "почему?!"
    он - "потому что это интересно, и может мне повезет".

----------------

То есть, если рассматривать это все как рынок, а люди, которые покупают - делают инвестиции, то все становится понятно:
есть рынок высокорискованных инвестиций (есть даже такие рынки, которые во многих местах просто запрещены, например - HYIP), есть и другие нишы ...
И везде есть своя клиентура.
Да, есть потенциальная клиентура и на стратегии, которые, как вы пишете - "торгуют стабильно".
То есть, вы, как инвестор, делаете свой портфель инвестиций, и, естественно, часть средств (небольшой объем средств) направите на васокодоходные (то есть - высокорискованные) стратегии и так далее.
Но каждый решает сам.

Если вы задаете такой вопрос, да еще и веткой на форуме - это значит, что вы еще не нашли свою нишу.

 
Ivan Akimov:
Раскройте ваше понимание слова "стабильно". Это сколько процентов в год?

 
Ivan Akimov:
Потому что у 95% нет финансового образования и стартового капитала, или за много лет изучения рынка, не пришло понимание риск менеджмента.
И все мелко трейдеры гоняться за %, надо же рубить бабло как многие думают ))
Что в корне не верно, жажда наживы приводит к быстрому сливу. Это удел пушечного мяса.
Мало вообще кто знает и думает о рисках. Хороший трейдер в первую очередь думает как не потерять бабло!

По этому за не имением капитала, все пытаются из 100 баксов получить 1000%, с риском в 100%
А вот если у тебя на счету будет лям баксов и выше, будет ли кто рисковать на 100% ? Разумный трейдер, нет.
Чем больше капитал, тем меньше берёшь % риска.
Получить 1000% из 100 баксов, или получить 10% из ляма, разница очевидна.
Ты спокойно спишь, зная что твой депозит не загружен на всю котлету.
Но многие этого не понимают, смотри первое предложение.

 

