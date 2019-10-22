Работа с результатами оптимизации - страница 3
Вот результаты:
Окно "Эксперты"
Окно "Агенты
Прикладываю модификацию, которая у меня пишет и оптимизацию и форварды.
В файле csv получаем:Нумерация (пакетирование) фреймов как в примере выше (1, 2, 3, 4 в первой колонке внизу) происходит не всегда. Обычно фреймы приходят по одному, т.е. во всех строках первая колонка содержит 1.
Мы что-то оба упускаем. Ваш пример не может работать: Нет перевода курсора после FileWrite() и FrameFirst() перед FrameNext(). Я их добавил, но форварды не пишуться всё равно. Ко мне тоже приходила идея собирать данные в OnTesterPass(), но ничего не получалось. Работала только OnDeinit(). Я создавал файлы там-же и они разбрасывались по папкам агентов. Но форварды писались. Я отказался от этой идеи потому что в итоге нужен результат только лучшего прохода а не всех сразу. Попробую пособирать данные в массив структур (если получится) и обработать данные в OnTesterDeinit(). Всё равно, спасибо вам большое за участие. Для меня было открытием, что в OnTesterPass() фреймы могут приходить пачками. Вот что у меня выдал ваш советник:
Я упущений не вижу, у меня модифицированный код работает на 100%. Выделенное желтым - заблуждение, надеюсь мой вариант запускался без исправлений, иначе работоспособность действительно могла пострадать. Перевод курсора в файле - лишний (позиция в файле запоминается), как и вызов FrameFirst (это имеет смысл только если нужно несколько раз пройтись по всем феймам, что не есть этот случай - здесь единожды получаем и читаем). Убрал специально.PS. Попробуйте на разных билдах. У меня 2093.
Ну, вот, о чем я и говорил, в работе с фреймами много тонкостей, и новичкам будет непросто.
Но Хорошее Пиво, как я погляжу, имеет достаточный опыт и квалификацию.
Лично я различаю бек и форвард фреймы по времени старта, которое в них записывают при добавлении. Связываю их в пары, а дальше из этих пар выбираю ту, где минимальное в паре качество торговли будет наибольшим среди пар.
У вас наверно тоже бета - версия нового билда или наоборот - старая. А на текущей (2085) - фреймов форвард тестов не существует, куда их не пиши. Ждём нового релиза.
То есть, как "не существует" ???
У меня СЕГОДНЯ - прекрасно оптимизировались очередные ТС из Лиги, и с бек, и с форвард, с фреймами, все нормально было проанализировано и выбрано. Похоже, все-таки, тонкости работы с фреймами есть. И какие-то ты (давай на "ты"), видимо, не учел.
Ну, это и есть те самые тонкости.
Хотя, я не понял, разве OnTesterPass() должен реагировать на фреймы ?
Вот моя функция OnTesterPasss():
В ней я беру следующий фрейм, и собираю из него информацию по статистике тестирования, записанную в специальной структуре.
Затем эта информация записывается в коллекцию фреймов.
Когда все проходы позади - коллекция анализируется, фреймы разделяются на пары бек-форвард (или только бек, если тестирование было без форварда), и выбираются лучшие проходы.