работа советника в определенные часы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот мой пример https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page861#comment_11840254
но у меня как раз была задача с точностью до минут время работы советника получать, можно убрать минуты, да и проще только часы проверять, - где то было, поищу как только с часами делал
ЗЫ: но модератор сказал, что негоже такие простые классы писать, ибо класс это дело великое и класс должен уметь и то, и сё и ... "Я еще и вышивать могу, и на машинке... тоже." (С)
)))
Вот может не нужно этого приписывать? Если вам не был понятен посыл, то не перекладывайте свои проблемы понимания на злых всезапрещающих "модераторов". Не превращайтесь из нормального участника форума в склочную женщину пожалуйста.
Был о вас несколько иного мнения.
Где то видел под МТ что можно в свойствах советника нажимать на квадратик и он меняет свой цвет. И таких квадратиков - 24.
так же само сделано в настройках предоставления агентов для оптимизации.
Вот типа такого бы можно было использовать , Пусть даже с применением DLL
плюсы то какие у структур? - не нашел
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page137#comment_12349325
Вот может не нужно этого приписывать? Если вам не был понятен посыл, то не перекладывайте свои проблемы понимания на злых всезапрещающих "модераторов". Не превращайтесь из нормального участника форума в склочную женщину пожалуйста.
Был о вас несколько иного мнения.
Если Вам было не понятное мое сообщение, то не превращайтесь в в склочную женщину пожалуйста, в конце моего сообщения были смайлики и я потрудился найти известную фразу из кота Матроскина, чтобы подчеркнуть не серьезность моего сообщения
Был о Вас несколько другого мнения.
Не имею ничего против модерации моих сообщений, возможно я, что то не вижу .... время сейчас такое, то защитников "ПротивБАБ" обидел, то чувства инакомыслящих, то упаси обидеть - есть еще верующие...
Где то видел под МТ что можно в свойствах советника нажимать на квадратик и он меняет свой цвет. И таких квадратиков - 24.
так же само сделано в настройках предоставления агентов для оптимизации.
Вот типа такого бы можно было использовать , Пусть даже с применением DLL
Вы противоречите своему первому сообщению
Нажимать кнопки на графике - тоже не выход. Вообще кнопки на чарте не нужны.
Вам предлагали варианты которые будут работать в тестере и в оптимизаторе
? цель использования какая?
Где то видел под МТ что можно в свойствах советника нажимать на квадратик и он меняет свой цвет. И таких квадратиков - 24.
так же само сделано в настройках предоставления агентов для оптимизации.
Вот типа такого бы можно было использовать , Пусть даже с применением DLL
Это для агента так время задается, функция терминала.
Мне очень понравилось как сделано здесь https://www.mql5.com/ru/articles/2166
А в каком месте? То красивое с квадратиками, это же окно агента.
Если Вам было не понятное мое сообщение, то не превращайтесь в в склочную женщину пожалуйста, в конце моего сообщения были смайлики и я потрудился найти известную фразу из кота Матроскина, чтобы подчеркнуть не серьезность моего сообщения
Был о Вас несколько другого мнения.
Не имею ничего против модерации моих сообщений, возможно я, что то не вижу .... время сейчас такое, то защитников "ПротивБАБ" обидел, то чувства инакомыслящих, то упаси обидеть - есть еще верующие...
Вы противоречите своему первому сообщению
Вам предлагали варианты которые будут работать в тестере и в оптимизаторе
? цель использования какая?
удобство выбора часов торговли в окне свойств советника.
Придется через стринг реализовать. Так получится более-менее читабельно и комфортно.
удобство выбора часов торговли в окне свойств советника.
Придется через стринг реализовать. Так получится более-менее читабельно и комфортно.
ну так бы и написали, что работа в оптимизаторе не важна, нужен только удобный интерфейс
@Dmitry Fedoseev опубликовал код, как раз под Ваши задачи ;)
ЗЫ: наверное вряд ли найду у себя исходник, но можно с помощью enum сделать выпадающие списки в окне настроек, довольно прикольно, и в оптимизаторе будет работать
мощью enum сделать выпадающие списки в окне настроек, довольно прикольно, и в оптимизаторе будет работать
странно, но нашлось, вот о таком виде настроек советника я говорил:
вот исходник:
используется 3 временных интервала ( торговые сессии)
странно, но нашлось, вот о таком виде настроек советника я говорил:
вот исходник:
используется 3 временных интервала ( торговые сессии)
НУ во первых - проще вбить значения, чем выискивать и выбрать нужное. ВО-вторых, Я с самого начала указал что надо по МТ4. И в третьих я написал, что что торговое время будет в 3 в 5 в 7 15 16 17 18 19 часов. Как видите интервала уже 4. И ваш код тут не поможет. Но все равно спасибо за участие.
Для себя сделал вот так:
Приму любую критику для улучшения работы кода.
Кому надо - пользуйтесь.