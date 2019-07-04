Чистый размер тела свечи/бара - страница 2

Alexey Belyakov:
Очень просто: Появилась свеча на M1 - допустим расстояние от Open до Close = 10 пунктов. Появилась следующая  свеча M1 расстояние = 15 пунктов.  Значит сумма 25 пунктов. И.т.д. Чтобы накапливалась сумма размеров свечей по мере их поступления

Но это Вас не устраивает. Вывод - либо формулируете задачу не правильно, либо сами не знаете что хотите... ;)
 
Проверьте сами как работает к примеру на 5 свечах, а потом замерьте ( Ctrl-F ). Сравните что выдаёт программа , и что по факту в результате замеров
Alexey Belyakov:
А чё тут замерять то?

Пример. Есть три свечи размером 10, -8, 12.

Что именно Вам нужно сложить?

Если Abs, то получим 10+8+12=30

Если с учётом знака, то 10-8+12=14

Вариантов больше нет!

 
Вы понимаете что у свечи есть тени, и они тоже попадают в статистику, а они не нужны. Кроме того, когда формируется свеча от Open до Close она может 100 раз показать движение вверх и вниз и (r+=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point;)  это все учитывает, то есть учитываются все движения.Таким образом, 2 свечи с одинаковым размером тела, могут содержать совершенно разное колличество движений, разный  тиковый объём. А это не нужно. Нужен сухой, остаток в пунктах от Open до Close. 

Alexey Belyakov:

Таким образом, 2 свечи с одинаковым размером тела, могут содержать совершенно разное колличество движений, разный тиковый объём

Вооот. Уже ближе к телу...

  1. Пункты между ценой открытия и ценой закрытия не учитывают тиковый объём. Им по барабану. Если 10 пунктов, то без разницы сколько раз цена бегала туда-сюда, хоть 5, хоть 100500 раз!
  2. r+=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point ничего этого не учитывает! Это и есть "сухой остаток". Это и есть сумма пунктов между Open и Clouse свечей.
  3. Таким образом 2 свечи с одинаковым размером тела (к примеру 10) в сумме дадут 20. И никак иначе!!!
 
Да, теперь правильно поняли

Alexey Belyakov:

Да, теперь правильно поняли

Ничего не понял. Так Вам нужна сумма тикового объёма свечей?

 
Сумма размеров. В пимере на скриншоте  - (5) как-раз размер в пунктах. Вот их сумма, и нужна.Все правильно поняли. 

В таком случае, я надеюсь, и Вы поняли, что Вам подсказали правильно. :)

Вопрос исчерпан?

 
Не, не исчерпан)  В предложенных вариантах cуммируется как - раз тиковый объём, НО не размеры. Мне нужна сумма размеров с приходом новой свечи 

