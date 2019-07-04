Чистый размер тела свечи/бара - страница 2
Очень просто: Появилась свеча на M1 - допустим расстояние от Open до Close = 10 пунктов. Появилась следующая свеча M1 расстояние = 15 пунктов. Значит сумма 25 пунктов. И.т.д. Чтобы накапливалась сумма размеров свечей по мере их поступления
Проверьте сами как работает к примеру на 5 свечах, а потом замерьте ( Ctrl-F ). Сравните что выдаёт программа , и что по факту в результате замеров
А чё тут замерять то?
Пример. Есть три свечи размером 10, -8, 12.
Что именно Вам нужно сложить?
Если Abs, то получим 10+8+12=30
Если с учётом знака, то 10-8+12=14
Вариантов больше нет!
Вы понимаете что у свечи есть тени, и они тоже попадают в статистику, а они не нужны. Кроме того, когда формируется свеча от Open до Close она может 100 раз показать движение вверх и вниз и (r+=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point;) это все учитывает, то есть учитываются все движения.Таким образом, 2 свечи с одинаковым размером тела, могут содержать совершенно разное колличество движений, разный тиковый объём. А это не нужно. Нужен сухой, остаток в пунктах от Open до Close.
Кроме того, когда формируется свеча от Open до Close она может 100 раз показать движение вверх и вниз и (r+=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point;) это все учитывает, то есть учитываются все движения.А это не нужно. Нужен сухой, остаток в пунктах от Open до Close.
Таким образом, 2 свечи с одинаковым размером тела, могут содержать совершенно разное колличество движений, разный тиковый объём.
Вооот. Уже ближе к телу...
Да, теперь правильно поняли
Ничего не понял. Так Вам нужна сумма тикового объёма свечей?
Сумма размеров. В пимере на скриншоте - (5) как-раз размер в пунктах. Вот их сумма, и нужна.Все правильно поняли.
В таком случае, я надеюсь, и Вы поняли, что Вам подсказали правильно. :)
Вопрос исчерпан?
Не, не исчерпан) В предложенных вариантах cуммируется как - раз тиковый объём, НО не размеры. Мне нужна сумма размеров с приходом новой свечи