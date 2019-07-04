Чистый размер тела свечи/бара - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А циклы разве запретили?
Религия не позволяет искать легких путей
Вот! Есть наконец-то есть, те кто понимают тему!
Да!, правильно, именно так я вначале и пытался при помощи: (Open[1]-High[1]) + (Open[2]-High[2])
НО, предстваляете, сколько мне нужно написать таких строчек, чтобы посчитать все свечи. Минутных свечей в дне 1440 . 1440 раз написать таких строчек в коде, как-то не камильфо.
Вы что пишете? По глубокому убеждению вопрошающего
это сложение с учётом тикового объёма!
Думаете, на 101-й раз он Вам поверит?Это ему говорили и в первом, и во втором ответе в теме. Он в танке...
Вы что пишете? По глубокому убеждению вопрошающего
это сложение с учётом тикового объёма!
Думаете, на 101-й раз он Вам поверит?
))) Будем надеяться на лучшее !)
ИМЕННО ТО ЧТО Я И ХОТЕЛ!. СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Горе, горе мне начинающему, начинающему программисту.Вообще не тем путём я пошёл, и такое нагарадил.
Вы что пишете? По глубокому убеждению вопрошающего
это сложение с учётом тикового объёма!
Думаете, на 101-й раз он Вам поверит?Это ему говорили и в первом, и во втором ответе в теме. Он в танке...
Возможно люк еще открыт, ну или хотя бы не заварен.)
Вы что пишете? По глубокому убеждению вопрошающего
это сложение с учётом тикового объёма!
Думаете, на 101-й раз он Вам поверит?Это ему говорили и в первом, и во втором ответе в теме. Он в танке...
В первых сообщениях вообще не то было.
for(int i = k; i >= 1; i--)
Вот в чём моя проблема была. Цикл. Я не правильно строил цикл, и ушёл от него. Неправильно построенный цикл, и всё, считает тиковый объём.
Просто вот так и всё, и никакого гемора:
datetime some_time=TimeCurrent();
int start()
{
double r=0;
int k=iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1,some_time);
for(int i = k; i >= 1; i--)
{
r += MathAbs(Close[i]-Open[i])/Point;
}
Comment("Количество свечей ",k, "\n", "Сумма размеров свечей ",r, "\n");
return(0);
}
В первых сообщениях вообще не то было.
Было всё то же. Единственное, никто и представить себе не мог, что Вы и с циклами не знакомы...
В первых сообщениях вообще не то было.
#2 то-же самое