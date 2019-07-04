Чистый размер тела свечи/бара
Добрый день!
Народ подскажите пожалста, как решить такую задачу:
Нужно чтобы складывались пункты по мере поступления новой свечи.
datetime some_time=TimeCurrent(); int r = 0; int start() { int k=iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1,some_time); r = r + (MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point); Comment("Номер свечи: ", k, "\n", "Размер свечи: ",r, "\n"); return(0); }
int r = 0; int start() { ... r+=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point; ... }
Спасибо, проверил. Не в таком случае идёт накопление пунктов при любом движении - и вверх, и вниз. А нужно именно, сумма размеров тел свечей от Open до Close.
Тоже самое
MathAbs - даёт просто размер без направления. Уберите эту функцию и добавляйте размер со знаком.
Заменил.Не правильно работает. Суммирует всё вместе.Так же
Тогда чётко сформулируйте ЧТО именно Вы хотите. А то пошлют вас к экстрасенсам :)
И чё дальше? Задачу чётко сформулировать можете?
