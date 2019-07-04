Чистый размер тела свечи/бара

Добрый день!

Народ подскажите пожалста, как решить такую задачу:

Нужно чтобы складывались пункты по мере поступления новой свечи.

datetime some_time=TimeCurrent();
int start()
{
int k=iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1,some_time);
int r=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point;

Comment("Номер свечи: ", k, "\n", 
        "Размер свечи: ",r, "\n");      
return(0);
}
Вобщем чтобы в переменной "Размер свечи r" не обнулялась статистика с приходом каждой новой свечи, а суммировалась/накапливалась.
 
datetime some_time=TimeCurrent();

int r = 0;

int start()
{
int k=iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1,some_time);
r = r + (MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point);

Comment("Номер свечи: ", k, "\n", 
        "Размер свечи: ",r, "\n");      
return(0);
}
 
int r = 0;

int start()
{
    ...
    r+=MathAbs(Close[1]-Open[1])/Point;
    ...
}
 
Andrey Azatskiy:

Спасибо, проверил. Не в таком случае идёт накопление пунктов при любом движении - и вверх, и вниз. А нужно именно, сумма размеров тел свечей от Open до Close.

 
Evgeniy Chumakov:

Тоже самое

Alexey Belyakov:

Тоже самое

MathAbs - даёт просто размер без направления. Уберите эту функцию и добавляйте размер со знаком.

r += (Close[1]-Open[1])/Point();
 
Сергей Таболин:

MathAbs - даёт просто размер без направления. Уберите эту функцию и добавляйте размер со знаком.

Заменил.Не правильно работает. Суммирует всё вместе.Так же

Alexey Belyakov:

Заменил.Не правильно работает. Суммирует всё вместе.Так же

Тогда чётко сформулируйте ЧТО именно Вы хотите. А то пошлют вас к экстрасенсам :)

 
Alexey Belyakov:

И чё дальше? Задачу чётко сформулировать можете?

 
Очень просто: Появилась свеча на M1 - допустим расстояние от Open до Close = 10 пунктов. Появилась следующая  свеча M1 расстояние = 15 пунктов.  Значит сумма 25 пунктов. И.т.д. Чтобы накапливалась сумма размеров свечей по мере их поступления
