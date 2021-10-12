Как в сообщениях удалить чат? Спам в сообщениях в виде чата.

Всем привет!

Недавно столкнулся с такой проблемой. В личных сообщения стал приходить необычный спам в виде чата. Приходит личное сообщение, открываю его, а там чат (  Building Expert Advisor, 41 участников)  и переписка нескольких человек по поводу чьей-то работы или еще чего-то там. Как выйти из этого чата, удалить его из своих личных сообщений и избавить себя от такого рода сообщений? Скрин прилагаю.

Это уже обсуждали в одной ветке, вот решение - 

 
Спасибо большое! Очень помогли.
 
Ну всё же хотелось бы деликатно узнать планы разработчиков: удаление каналов когда-нибудь реализуют через этот сайт? Или всем срочно бежать в магазин менять свои кнопочные телефоны на смартфоны ради одной этой функции?

Меня тоже достал указанный здесь канал. Но я всё ещё надеюсь, что мне дадут на него отписаться здесь.

 
есть Андроид-эмуляторы, например BlueStacks.

 
Спасибо. Я шучу насчет кнопочных/дисковых телефонов. Но в любом случае, полагаю, уважающие себя разработчики, если уж сделали каналы, то должны сделать и возможность управлять ими из всех сред, на которых эти каналы видны, а не заставлять пользователей бегать за костылями.

 
я уже подумал и вправду с кнопочного на форуме....  

 
С дискового. Есть такой многофункциональный, с педалями. Очень удобная вещь, рекомендую тоже попробовать.

ну, не знаю, я пришел к выводу что мне смартфон не нужен, для звонков удобней кнопочный, а для чтения е-инк.

 

заспамили личку чатами, 

УБЕРИТЕ СПАМ !!!

Что делать в ситуации, когда владелец канала подписывает тебя снова и снова на свой канал?

Я уже раз пять отписывался - бесполезно. Канал MT4 Signal group 2

Раз уж позиционировали эти каналы "как у Телеграм", так сделайте в настройках возможность запрещать всем подряд подписывать себя на их каналы без разрешения.

В Телеграм это легко запрещается.

