Как в сообщениях удалить чат? Спам в сообщениях в виде чата.
Это уже обсуждали в одной ветке, вот решение -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2019.06.13 10:24Зайдите в сообщения из мобильного терминала - там и будут каналы и управление ими.
Это уже обсуждали в одной ветке, вот решение -
Ну всё же хотелось бы деликатно узнать планы разработчиков: удаление каналов когда-нибудь реализуют через этот сайт? Или всем срочно бежать в магазин менять свои кнопочные телефоны на смартфоны ради одной этой функции?
Меня тоже достал указанный здесь канал. Но я всё ещё надеюсь, что мне дадут на него отписаться здесь.
Ну всё же хотелось бы деликатно узнать планы разработчиков: удаление каналов когда-нибудь реализуют через этот сайт? Или всем срочно бежать в магазин менять свои кнопочные телефоны на смартфоны ради одной этой функции?
Меня тоже достал указанный здесь канал. Но я всё ещё надеюсь, что мне дадут на него отписаться здесь.
есть Андроид-эмуляторы, например BlueStacks.
есть Андроид-эмуляторы, например BlueStacks.
Спасибо. Я шучу насчет кнопочных/дисковых телефонов. Но в любом случае, полагаю, уважающие себя разработчики, если уж сделали каналы, то должны
сделать и возможность управлять ими из всех сред, на которых эти каналы видны, а не заставлять пользователей бегать за костылями.
Спасибо. Я шучу насчет кнопочных/дисковых телефонов. Но в любом случае, полагаю, уважающие себя разработчики, если уж сделали каналы, то
должны сделать и возможность управлять ими из всех сред, на которых эти каналы видны, а не заставлять пользователей бегать за
костылями.
я уже подумал и вправду с кнопочного на форуме....
ну, не знаю, я пришел к выводу что мне смартфон не нужен, для звонков удобней кнопочный, а для чтения е-инк.
заспамили личку чатами,
УБЕРИТЕ СПАМ !!!
Это уже обсуждали в одной ветке, вот решение -
Что делать в ситуации, когда владелец канала подписывает тебя снова и снова на свой канал?
Я уже раз пять отписывался - бесполезно. Канал MT4 Signal group 2
Раз уж позиционировали эти каналы "как у Телеграм", так сделайте в настройках возможность запрещать всем подряд подписывать себя на их каналы без разрешения.
В Телеграм это легко запрещается.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет!
Недавно столкнулся с такой проблемой. В личных сообщения стал приходить необычный спам в виде чата. Приходит личное сообщение, открываю его, а там чат ( Building Expert Advisor, 41 участников) и переписка нескольких человек по поводу чьей-то работы или еще чего-то там. Как выйти из этого чата, удалить его из своих личных сообщений и избавить себя от такого рода сообщений? Скрин прилагаю.