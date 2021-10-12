Как в сообщениях удалить чат? Спам в сообщениях в виде чата. - страница 2
Что делать в ситуации, когда владелец канала подписывает тебя снова и снова на свой канал?
Я уже раз пять отписывался - бесполезно. Канал MT4 Signal group 2
Раз уж позиционировали эти каналы "как у Телеграм", так сделайте в настройках возможность запрещать всем подряд подписывать себя на их каналы без разрешения.
В Телеграм это легко запрещается.
Мы сейчас выкатываем новые систему чатов во все компоненты и конечно включим защиты.
Подождите немного.
Мы-то подождём, куда нам деваться, но я не понимаю одного - почему пока этого м****а спамящего ( SamPan01 ) не забанить и не удалить его канал MT4 Signal group 2 (судя по названию уже второй)? Почему ему и дальше позволяют спамить? Секундное ведь дело и более 5000 пользователей сайта вздохнут с облегчением.Заглянул к нему в профиль. Во вторник он зарегистрировался, и не прошла неделя как у него больше 5000 подписчиков на канале? Это шутка? Я первый на него жалуюсь? Чудак напарсил себе базу пользователей данного форума и теперь донимает спамом.
и еще
PS
сам бы удалил, но нет кнопки
Здравствуйте. Не могу удалить канал, непонятно как попавший ко мне. Кнопочка "отписаться" в MT5 на ПК не активна, а в мобильном приложении вообще непонятно где его искать, если нажать сообщения то перекидывает в мобильный браузер, в мой профиль, где тоже ничего.
Можете показать скриншот списка чатов в браузер?
И скриншот канала, где висит кнопка.
Здравствуйте. Скриншоты из MT5.
В мобильном приложении пусто, в профиле через браузер тоже. Зато в MT5 данный канал мало того что появился сам (!), так ещё прибит намертво (кнопка "отписаться" не активна).
Здравствуйте ещё раз. Как же всё-таки удалить канал мошенников-спамеров из чатов в MT5??? Ситуацию описала, скриншоты выше. Кнопка "отписаться" в MT5 попросту не активна.
На вашем скриншоте видна кнопка "Отписаться". Если не работает, напишите в Сервисдеск со всеми деталями, пожалуйста.