Aleksandr Volotko:

Что делать в ситуации, когда владелец канала подписывает тебя снова и снова на свой канал?

Я уже раз пять отписывался - бесполезно. Канал MT4 Signal group 2

Раз уж позиционировали эти каналы "как у Телеграм", так сделайте в настройках возможность запрещать всем подряд подписывать себя на их каналы без разрешения.

В Телеграм это легко запрещается.

Мы сейчас выкатываем новые систему чатов во все компоненты и конечно включим защиты.

Подождите немного.

Renat Fatkhullin:

Мы-то подождём, куда нам деваться, но я не понимаю одного - почему пока этого м****а спамящего ( SamPan01 ) не забанить и не удалить его канал MT4 Signal group 2 (судя по названию уже второй)? Почему ему и дальше позволяют спамить? Секундное ведь дело и более 5000 пользователей сайта вздохнут с облегчением.

Заглянул к нему в профиль. Во вторник он зарегистрировался, и не прошла неделя как у него больше 5000 подписчиков на канале? Это шутка? Я первый на него жалуюсь? Чудак напарсил себе базу пользователей данного форума и теперь донимает спамом.
Забаньте, плиз, ещё одного спамера. Gold trading discussion group
 

и еще

PS

сам бы удалил, но нет кнопки

gbeu1nmgal11.png  5 kb
 
Здравствуйте. Не могу удалить канал, непонятно как попавший ко мне. Кнопочка "отписаться" в MT5 на ПК не активна, а в мобильном приложении вообще непонятно где его искать, если нажать сообщения то перекидывает в мобильный браузер, в мой профиль, где тоже ничего.
 
Можете показать скриншот списка чатов в браузер?

И скриншот канала, где висит кнопка.

 

Здравствуйте. Скриншоты из MT5.


В мобильном приложении пусто, в профиле через браузер тоже. Зато в MT5 данный канал мало того что появился сам (!), так ещё прибит намертво (кнопка "отписаться" не активна).

1.jpg  39 kb
2.jpg  19 kb
 
Здравствуйте ещё раз. Как же всё-таки удалить канал мошенников-спамеров из чатов в MT5??? Ситуацию описала, скриншоты выше. Кнопка "отписаться" в MT5 попросту не активна.
 
На вашем скриншоте видна кнопка "Отписаться". Если не работает, напишите в Сервисдеск со всеми деталями, пожалуйста.


 
Здравствуйте. Да именно эта кнопка "отписаться" не работает. Укажите пожалуйста куда мне написать по данному поводу, не в курсе что такое "сервисдеск".
