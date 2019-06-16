Что за обнова?
На сайте mql и в сети я не нашёл информации о данном руме.
как давно появилась возможность создавать каналы и как это сделать?
На форуме есть же ветка. Каналы пока в зачаточном состоянии, но Ренат писал, что будут развивать возможности. Мне и самому интересно, хотя у меня свое видение каналов в сторону Винды. Эти мне пока не интересны. Но лиха беда начало ))
сегодня создали канал и пригласили.
Потом закрыли.
Видать функцию тестируют.
дада, именно он
Сегодня пришло сообщение. По форме вроде на канал похоже. По содержанию ближе к спаму.
Элементов управления этой бедою я не нашел.
Что это? И с чем его едят?
Аналогично. Не нашел как создать и как управлять этими каналами. Только как отписаться.
В канал прицепляют без согласия прицепляемого )
Каналы и группы, включая приватные, работают полностью.
не направите в нужном направлении?
видимо, пропустил информацию об этом.
