Что за обнова?

как давно появилась возможность создавать каналы и как это сделать?

 
Скорее всего это плагин со стороны ДЦ.
На сайте mql и в сети я не нашёл информации о данном руме.
 
Alexandr Bryzgalov:

На форуме есть же ветка. Каналы пока в зачаточном состоянии, но Ренат писал, что будут развивать возможности. Мне и самому интересно, хотя у меня свое видение каналов в сторону Винды. Эти мне пока не интересны. Но лиха беда начало ))

 

сегодня создали канал и пригласили. 

Потом закрыли.

Видать функцию тестируют.

 
Каналы и группы, включая приватные, работают полностью.
 
Vladislav Andruschenko:

Yuriy Zaytsev:


дада, именно он

 

Сегодня пришло сообщение. По форме вроде на канал похоже. По содержанию ближе к спаму.

Элементов управления этой бедою я не нашел.

Что это? И с чем его едят?

Канал?

 
Vadim Zotov:

Аналогично. Не нашел как создать и как управлять этими каналами. Только как отписаться.

В канал прицепляют без согласия прицепляемого )

 
Renat Fatkhullin:
не направите в нужном направлении?

видимо, пропустил информацию об этом.

 
Зайдите в сообщения из мобильного терминала - там и будут каналы и управление ими.
