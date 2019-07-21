Какие акции стоит покупать, держать в портфеле.

Новый комментарий
 

Предложение обсудить критерии покупки тех или иных акций. 

 
Yuriy Zaytsev:

Предложение обсудить критерии покупки тех или иных акций. 

Для долгосрочного инвестирования. Я использую фундаментальный анализ в связке с техническим. Если ФА говорит, что акция недооценена, и есть перспективы роста и ТА на TF D1 и выше показывает рост или смену тенденции с падения на рост (в идеале поймать смену тенденции), то можно покупать. 

 

недавно нашел такую интересную штуку, это меня сильно впечатлило! Акции нлмк и magn. Весьма странное поведение.

Какие мысли по добавлению в портфель таких активов? Лично я бы сейчас покупать не один не другой не стал, слишком большой период роста, высок риск купить на верхушке. А что по поводу высокой корреляции, какие мысли? Имеет смысл держать в одном портфеле или же наоборот?

 
Maxim Romanov:

недавно нашел такую интересную штуку, это меня сильно впечатлило! Акции нлмк и magn. Весьма странное поведение.

Какие мысли по добавлению в портфель таких активов? Лично я бы сейчас покупать не один не другой не стал, слишком большой период роста, высок риск купить на верхушке. А что по поводу высокой корреляции, какие мысли? Имеет смысл держать в одном портфеле или же наоборот?

nlmk в портфеле держу,  подбирал на провалах.  Магнит не трогал. Критерий,  вполне устраивают дивиденды 7.34руб на акцию,  да и сектор экономики вполне,  сталилитейный липецкий комбинат самый крупный в РФ входит в состав.  Хотя компания международная. 

 
Есть другой портфель,  точнее счет, с одной акцией gazp ,  первая покупка конец 2008, потом доливки,  из сделки не выходил все эти годы,  дивиденды были слабые,  но держал просто в долгую,  к пенсии.  И вот теперь компания радует дивидендами. Это даже не торговля,  это  очень надежно отложенные деньги к пенсии. 
 
В этом году от лова года,  там был красивый шип,  неплохо затарился VTBR,  уж очень милый был шип вниз. Хотя особых надежд не испытываю к банку ВТБ,  да и дивиденды у банкиров как правило жлобские (сбер выпадает из описания) ,  вообще банкиры народ жадный, хорошо знаю эту братию.  Но если это был лов,  который развернет тренд,  подержу.  
 
Особо отмечу hydr,  покупал после того как на акцию обратил мое внимание наш общий коллега по увлечению,  дивиденды правда не самые лучшие,  покупал в долгую на рост,  подбирал снизу. Надеюсь на плавный длинный рост. 
 
Yuriy Zaytsev:
Особо отмечу hydr,  покупал после того как на акцию обратил мое внимание наш общий коллега по увлечению,  дивиденды правда не самые лучшие,  покупал в долгую на рост,  подбирал снизу. Надеюсь на плавный длинный рост. 

Добрый день, начать надо с того что уже в портфеле.

У меня газпром, ростелеком, гидра, интеррао,огк2, фск и втб.

Пакет набран был по низам и скидывать не собираюсь.

На бумажную прибыль думаю долиться процентов на 12-15 по осени в газпром.

Так же жду и хотелось войти снова в роснефть и новатек(скинул его пока), но намного пониже.

Думаю приглядеться по металлургическому сектору в шорт спекулятивным портфелем.

 

Я по секторам собираю. Финансы и Банки, Нефть и Газ, и Энергетика. Вот только Ростелеком пока ни как не диверсифицирован  в своем секторе.


 
АК "АЛРОСА" (ПАО), АО              
ПАО "Сургутнефтегаз", АП           
ПАО Сбербанк, АО                   
Банк ВТБ (ПАО), АО                 
ПАО "РусГидро", АО                 
ПАО Сбербанк, АП                   
ПАО "Казаньоргсинтез", АО          
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, АО 
ПАО "НЛМК", АО                     
ПАО "Сургутнефтегаз", АО           
ПАО "Мечел", АП                    
ПАО "МРСК Центра и Приволжья", АО  
ПАО "МТС", АО                      
ПАО АНК "Башнефть", АО             
ПАО "Аэрофлот", АО                 
ПАО АНК "Башнефть", АП             


Пока так ,  кое что хочется сбросить  , скорее всего Аэрофлот , и посмотрим на ВТБ (  скорее всего спекульнуть и выйти - держать стоит только если пойдет рост и то - мне кажется лучше средства перелить в другой актив ) 

второй счет только из ГАЗПРОМА - там стою и не рыпаюсь


 
Yuriy Zaytsev:
АК "АЛРОСА" (ПАО), АО              

.....

ПАО АНК "Башнефть", АП             


Пока так ,  кое что хочется сбросить  , скорее всего Аэрофлот , и посмотрим на ВТБ (  скорее всего спекульнуть и выйти - держать стоит только если пойдет рост и то - мне кажется лучше средства перелить в другой актив ) 

второй счет только из ГАЗПРОМА - там стою и не рыпаюсь

А почему второй счет, а не портфель?

123
Новый комментарий