Какие акции стоит покупать, держать в портфеле.
Предложение обсудить критерии покупки тех или иных акций.
Для долгосрочного инвестирования. Я использую фундаментальный анализ в связке с техническим. Если ФА говорит, что акция недооценена, и есть перспективы роста и ТА на TF D1 и выше показывает рост или смену тенденции с падения на рост (в идеале поймать смену тенденции), то можно покупать.
недавно нашел такую интересную штуку, это меня сильно впечатлило! Акции нлмк и magn. Весьма странное поведение.
Какие мысли по добавлению в портфель таких активов? Лично я бы сейчас покупать не один не другой не стал, слишком большой период роста, высок риск купить на верхушке. А что по поводу высокой корреляции, какие мысли? Имеет смысл держать в одном портфеле или же наоборот?
nlmk в портфеле держу, подбирал на провалах. Магнит не трогал. Критерий, вполне устраивают дивиденды 7.34руб на акцию, да и сектор экономики вполне, сталилитейный липецкий комбинат самый крупный в РФ входит в состав. Хотя компания международная.
Особо отмечу hydr, покупал после того как на акцию обратил мое внимание наш общий коллега по увлечению, дивиденды правда не самые лучшие, покупал в долгую на рост, подбирал снизу. Надеюсь на плавный длинный рост.
Добрый день, начать надо с того что уже в портфеле.
У меня газпром, ростелеком, гидра, интеррао,огк2, фск и втб.
Пакет набран был по низам и скидывать не собираюсь.
На бумажную прибыль думаю долиться процентов на 12-15 по осени в газпром.
Так же жду и хотелось войти снова в роснефть и новатек(скинул его пока), но намного пониже.
Думаю приглядеться по металлургическому сектору в шорт спекулятивным портфелем.
Я по секторам собираю. Финансы и Банки, Нефть и Газ, и Энергетика. Вот только Ростелеком пока ни как не диверсифицирован в своем секторе.
Пока так , кое что хочется сбросить , скорее всего Аэрофлот , и посмотрим на ВТБ ( скорее всего спекульнуть и выйти - держать стоит только если пойдет рост и то - мне кажется лучше средства перелить в другой актив )
второй счет только из ГАЗПРОМА - там стою и не рыпаюсь
ПАО АНК "Башнефть", АП
А почему второй счет, а не портфель?
