Проблема открытия ордеров типов ORDER_TYPE_BUY_STOP и ORDER_TYPE_SELL_STOP в "открывашке" и именно на боевом сервере, на тестовом все нормально - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно, в отрывашке что бы открыть BY STOP ордер , нужно задавать две цены , иначе ордер не выставить.
не понимаю что означает что такое Цена Stop Limit и когда сработает ордер при достижении Цена или достижения Цена Stot Limit
Правильно ли понимаю что эти уровни могут быть разные , но могут быть и одинаковые , и в чем замысел двух цен?
Если смотреть описание Trade.BuyStop в Trade.mqh
не понятно как выставлять две эти цены
Странно, в отрывашке что бы открыть BY STOP ордер , нужно задавать две цены , иначе ордер не выставить.
не понимаю что означает что такое Цена Stop Limit и когда сработает ордер при достижении Цена или достижения Цена Stot Limit
Правильно ли понимаю что эти уровни могут быть разные , но могут быть и одинаковые , и в чем замысел двух цен?
Если смотреть описание Trade.BuyStop в Trade.mqh
не понятно как выставлять две эти цены
В тестере проверено. Работает так: Цена идёт вниз. Ставим ордер ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT с ценами 89.00 и 85.00, когда цена дойдёт до 85.00 в этот момент будет открыт ордер ORDER_TYPE_BUY_STOP по цене 89.00
В тестере проверено. Работает так: Цена идёт вниз. Ставим ордер ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT с ценами 89.00 и 85.00, когда цена дойдёт до 85.00 в этот момент будет открыт ордер ORDER_TYPE_BUY_STOP по цене 89.00
Алексей , спасибо!
Теперь бы найти пример кода
.p.s.
Похоже нашел в прекрасной работе Артема https://www.mql5.com/ru/articles/6921
Виктор, спасибо!
Теперь бы найти пример кода.
А вчера меня звали Алексей.)))
Ну какой может быть пример кода??? Включай МЕ и начинай писать. Всё так-же как и отложенный ордер ставится. В библиотеке посмотри готовую функцию, вызови её.
Если без стопов и без экспирации, то так
И соответственно надо понимать, что limitPrice должен быть ниже текущей цены и ниже openPrice. Ну и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT зеркально.
Похоже стану использовать ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT вместо ORDER_TYPE_BUY_STOP
В общем странно конечно - тип ордера ORDER_TYPE_BUY_STOP брокер не поддерживает на реале, хотя на демо работает.
У всех брокеров , как в том анекдоте:
Мужик попадает на тот свет, ангел спрашивает куда желаете попасть в АД или в РАЙ, мужик спрашивает а можно посмотреть ?
В Аду музыка голые девки вино водка рекой кабаки рестораны шикарные дома с фонтанами все в огнях. В раю тихо , поют птички но правила: пить нельзя ,курить нельзя, баб нельзя - скукотище.
Мужик говорит конечно в АД, ну в общем тащат его черти к сковородке, сажают голой задницей на раскаленную поверхность, поливают горячим маслом , углями посыпают, колют в бока вилами. Все реально и серьезно,
он кричит вы же АД показывали совсем другой ? Черт отвечает - ТАК ТО БЫЛА ДЕМО ВЕРСИЯ!
В общем когда с демки опадаешь в реал мир переворачивается.
А вчера меня звали Алексей.)))
Ну какой может быть пример кода??? Включай МЕ и начинай писать. Всё так-же как и отложенный ордер ставится. В библиотеке посмотри готовую функцию, вызови её.
Если без стопов и без экспирации, то так
И соответственно надо понимать, что limitPrice должен быть ниже текущей цены и ниже openPrice. Ну и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT зеркально.
я как всегда бегло прочитал Viktor , ov не дочитал , Леха прости!
..
И соответственно надо понимать, что limitPrice должен быть ниже текущей цены и ниже openPrice. Ну и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT зеркально.
Алексей, тестером проверил , если обе цены Limit Price и Open Price ставить одинаковые ( и конечно выше текущей рыночной цены ) - данный ордер по сути работает как BUY_STOP
Алексей, тестером проверил , если обе цены Limit Price и Open Price ставить одинаковые ( и конечно выше текущей рыночной цены ) - данный ордер по сути работает как BUY_STOP
ok. Я был не прав. Видимо, да. Пофигу в какую сторону от текущей цены, главное чтобы Limit_Price был не выше Open_Price. Иначе получится что ORDER_TYPE_BUY_STOP попадает на цену ниже текущей в момент активации ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT.
ok. Я был не прав. Видимо, да. Пофигу в какую сторону от текущей цены, главное чтобы Limit_Price был не выше Open_Price. Иначе получится что ORDER_TYPE_BUY_STOP попадает на цену ниже текущей в момент активации ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT.
Когда цена достигает цены стоп-ордера, и он срабатывает, то выставляется лимитный ордер. Вот и вся премудрость.
Разве лимитный? А не стоповый?