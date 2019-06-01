Проблема открытия ордеров типов ORDER_TYPE_BUY_STOP и ORDER_TYPE_SELL_STOP в "открывашке" и именно на боевом сервере, на тестовом все нормально - страница 3
Разве лимитный? А не стоповый?
Прям статья по ним:
Да сколько раз я тебе говорил, что я не знаю столько буковок сколько ты пишешь. Когда приспичит я методом научно-технического тыка всё пойму и напишу. А пока имею право чуток ошибаться. Ведь я не спорю, а только высказываю своё не совсем компетентное мнение. Но близкое к истине:))))
Там даже буковок знать не надо - ссылка ведёт прямо на живую картинку - достаточно иметь один (всего один) глаз