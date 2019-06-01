Проблема открытия ордеров типов ORDER_TYPE_BUY_STOP и ORDER_TYPE_SELL_STOP в "открывашке" и именно на боевом сервере, на тестовом все нормально - страница 3

Alexey Viktorov:

Разве лимитный? А не стоповый?

Запусти любой пример из моих последних статей - там можно выставить такой ордер.
 
Alexey Viktorov:

Разве лимитный? А не стоповый?

Прям статья по ним:

Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций
В прошлых частях описания кроссплатформенной библиотеки для MetaTrader 5 и MetaTrader 4 мы подготовили инструментарий для создания user-case функций для быстрого доступа из своих программ к любым данным любых ордеров и позиций на счётах с типом хэдж и неттинг. Это функции для отслеживания событий, происходящих с ордерами и позициями —...
 
Artyom Trishkin:
Да сколько раз я тебе говорил, что я не знаю столько буковок сколько ты пишешь. Когда приспичит я методом научно-технического тыка всё пойму и напишу. А пока имею право чуток ошибаться. Ведь я не спорю, а только высказываю своё не совсем компетентное мнение. Но близкое к истине:))))

 
Alexey Viktorov:

Там даже буковок знать не надо - ссылка ведёт прямо на живую картинку - достаточно иметь один (всего один) глаз

