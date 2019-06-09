Как нарисовать два графика одним индикатором?
Сделать это двумя отдельными индикаторами не проблема, но в одном нельзя использовать одновременно директивы indicator_separate_window и indicator_chart_window.
Как выйти из положения если это возможно?
если Вы знаете, что у одного индикатора всегда одно окно или одно подокно зачем этот вопрос?
в чем проблема использовать 2 индикатора? - лень 2 раза мышей кликать - используйте шаблон графика - 1 раз кликнуть, лень и 1 раз кликнуть сделайте скрипт который сам применит шаблон
в чем проблема использовать 2 индикатора? - лень 2 раза мышей кликать - используйте шаблон графика - 1 раз кликнуть, лень и 1 раз кликнуть сделайте скрипт который сам применит шаблон
Лень 2 раза хранить один и тот же код)
Меня тоже бесит, что в одном индикаторе нельзя одновременно chart и separate, хотя Metaquotes могли бы реализовать это легким движением мизинца.
Лень 2 раза хранить один и тот же код)
Меня тоже бесит, что в одном индикаторе нельзя одновременно chart и separate, хотя Metaquotes могли бы реализовать это легким движением мизинца.
осталось выяснить сколько % программистов будут использовать такую фичу.... из форумного опыта .... ну где то 0.1% - 1% - причем я оцениваю как минимум 5 форумов рунета где народ толкется вокруг MQL, на этом форуме даже именитые разработчики используют свои наработки 4-5 летней давности до сих пор, имхо и нафиг не нужная фича, справку никто не читает, такое нововведение останется незамеченным
ЗЫ: Метаквоты сделали один самых производительных компиляторов, но так увлеклись оптимизацией и низкоуровневыми функциями, что вся текущая работа в этом и заключается, даже опытным программерам это не нужно - уже все есть для взаимодействия с терминалом
ЗЫЗЫ: т.к. Метаквоты для MQL выбрали не движение к стандартам С++, а создание своего языка программирования под свою платформу и получили на выходе абсолютно не портируемые в "2 клика" коды из С++ в MQL, за что ни возьмись одни мастерски расставленные грабли )))
имхо, сейчас актуально наполнение MQL готовыми решениями или интеграциями, но не на уровне статей пользователей, а как последние билды интеграция C# или Python, добавление актуальных на сегодня пакетов МО и т.п.
в чем проблема использовать 2 индикатора?
Проблемы нет - есть не удобство. Эти 2 индикатора будут использовать один и тот же набор из шести параметров и каждый раз надо будет синхронно менять их в двух индикаторах. А менять нужно часто.
лень 2 раза мышей кликать - используйте шаблон графика - 1 раз кликнуть, лень и 1 раз кликнуть сделайте скрипт который сам применит шаблон
Шаблон не спасет т.к. в нем параметры не задашь.
Шаблон не спасет т.к. в нем параметры не задашь.
Вы пробовали? Шаблон для этого и предназначен - он сохраняет все! сделайте 10 шаблонов -Вам что места на диске не хватает для 10 * 1Кб = 10 Кб?
единственное не удобство, что при применении шаблона все будет заново пересчитано (проинициализировано), если индикаторы "тяжелые", то будет подклинивать
ну и по сабжу - можно городить огород с графическими объектами - индикатор может из подокна создавать объекты в основном окне графика, можно сделать сложную визуализацию через графические панели.... если "овчинка выделки стоит", то однозначно создавайте или самостоятельно или во фриланс, штатной возможности нет
ЗЫ: где то был топик пару месяцев назад с примером применения шаблона где подокно создавалось вверху основного графика - можно так попробовать, сделать шаблон с 2 подокнами и программно увеличить их размеры , но останется проблема передачи параметров между 2-мя индикаторами - все равно один индикатор не может иметь своих индикаторных буферов и в подокне и в основном окне или в 2-х подокнах одновременно
Подскажите пожалуйста есть ли возможность и если есть то как нарисовать график другого инструмента в главном окне чтобы он выглядел таким образом.
И этим же индикатором ниже в отдельном окне/подокне/подвале другой график наподобие Стохастика или RSI.
Сделать это двумя отдельными индикаторами не проблема, но в одном нельзя использовать одновременно директивы indicator_separate_window и indicator_chart_window.
Как выйти из положения если это возможно?
почему-то все забывают про канвас.
https://www.mql5.com/ru/code/25414
почему-то все забывают про канвас.
https://www.mql5.com/ru/code/25414
Не то чтобы забывают. Это скорее узко специализированный сложный инструмент, которым владеют единицы и без которого обходятся 99%. В данном случае из пушки по воробьям. При наличии штатной mql4 возможности рисовать как в основном так и в отдельном окне было бы куда проще.
Не то чтобы забывают. Это скорее узко специализированный сложный инструмент, которым владеют единицы и без которого обходятся 99%. В данном случае из пушки по воробьям. При наличии штатной mql4 возможности рисовать как в основном так и в отдельном окне было бы куда проще.
вовсе не сложный. Вы спросили - я ответил. Другого прямого решения не существует.
А про добавление чего-нибудь, даже очень простого, в язык mql4 можете забыть. Язык уже давно закрыт разработчиками. Максимум, на что можно рассчитывать - это исправление значимых багов.
ЗЫ Как формировать бары в канвасе- можно посмотреть здесь. Преимущество канваса еще и в том, что код mql4 и mql5 практически не отличается.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите пожалуйста есть ли возможность и если есть то как нарисовать график другого инструмента в главном окне чтобы он выглядел таким образом.
И этим же индикатором ниже в отдельном окне/подокне/подвале другой график наподобие Стохастика или RSI.
Сделать это двумя отдельными индикаторами не проблема, но в одном нельзя использовать одновременно директивы indicator_separate_window и indicator_chart_window.
Как выйти из положения если это возможно?