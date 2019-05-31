Использвоние GPU для ускорения оптимизации

Добрый день, уважаемые форумчане!

Неожиданно для себя столкнулся с недостаточной скоростью проходов при оптимизации параметров советника в тестере стратегий.

Создал тему в форуме, в которой подсказали что нужно сделать оптимизацию кода, что в свою очередь и было сделано при помощи Meta Editor с помощью профилирования. Отдельная благодарность разработчикам с фриланса.

Результат оказался положительным, но все-равно не достаточным для полного перебора всех параметров(генетический алгоритм не подходит!).

Знакомый системный архитектор посоветовал искать ответ в применении cuda GPU.

Проштудировал темы форума по этому вопросу.

Нашел: "Как установить и использовать в расчетах OpenCL" (https://www.mql5.com/ru/articles/690)

Обновил драйвер видеокарты

Но терминал все равно видит тольок CPU

хотя на картинке в руководстве видно, что терминал нашел GPU

Почему терминал не видит видеокарту - не понятно!

Это был первый вопрос.

Второй вопрос, по которому нет определенности: как использовать процессоры GPU, которых 640 в моей видеокарте, для ускорения проходов в тестере стратегий при оптимизации.

Проштудировал темы по этому вопросу и вот что нашел в итоге:

https://www.mql5.com/ru/articles/690

https://www.mql5.com/ru/forum/95220

Очевидного ответа, так и не нашел. Помогите пожалуйста пролить свет на вопрос о возможности использования такого решения для ускорения оптимизации на порядки. Ведь для майнинга используют именно мощности видеокарт и не одной а нескольких объединенных в фермы.

Как установить и использовать в расчетах OpenCL
Как установить и использовать в расчетах OpenCL
  • www.mql5.com
Прошло уже больше года как стало возможным писать программы для OpenCL в MQL5, и теперь при старте терминала MetaTrader 5 в Журнал выводятся сообщения о найденных устройствах с поддержкой OpenCL, как показано на картинке. В данном случае терминал MetaTrader 5 определил, что для запуска OpenCL расчетов прямо из MQL5-программы доступно 4 способа...
 

Работа с GPU идет посредством OpenCL. Ссылок много, изучайте.

https://www.mql5.com/ru/code/825

https://www.mql5.com/ru/docs/opencl


OpenCL иницализируется и показывается в журнале только при фактическом вызове OpenCL функций.
 
MetaQuotes Software Corp.:
OpenCL иницализируется и показывается в журнале только при фактическом вызове OpenCL функций.

Значит мануал https://www.mql5.com/ru/articles/690 не соответствует действительности на текущий момент, потому что в нем сказано, что

а Вы говорите что это происходит при вызове OpenCL функций?

Mqlstudent:

Значит мануал https://www.mql5.com/ru/articles/690 не соответствует действительности на текущий момент, потому что в нем сказано, что

а Вы говорите что это происходит при вызове OpenCL функций?

Да.

 
Mqlstudent:

Зачем удалили работу? Хотите сами освоить OpenCL? Изучите, для начала, какие задачи он поможет ускорить, и на сколько.

А вашего советника можно ускорять другими средствами. Если я, конечно, не перепутал вас с другим любителем GPU )

