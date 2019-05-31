Использвоние GPU для ускорения оптимизации
Работа с GPU идет посредством OpenCL. Ссылок много, изучайте.
OpenCL иницализируется и показывается в журнале только при фактическом вызове OpenCL функций.
Значит мануал https://www.mql5.com/ru/articles/690 не соответствует действительности на текущий момент, потому что в нем сказано, что
а Вы говорите что это происходит при вызове OpenCL функций?
Да.
Зачем удалили работу? Хотите сами освоить OpenCL? Изучите, для начала, какие задачи он поможет ускорить, и на сколько.
А вашего советника можно ускорять другими средствами. Если я, конечно, не перепутал вас с другим любителем GPU )
Добрый день, уважаемые форумчане!
Неожиданно для себя столкнулся с недостаточной скоростью проходов при оптимизации параметров советника в тестере стратегий.
Создал тему в форуме, в которой подсказали что нужно сделать оптимизацию кода, что в свою очередь и было сделано при помощи Meta Editor с помощью профилирования. Отдельная благодарность разработчикам с фриланса.
Результат оказался положительным, но все-равно не достаточным для полного перебора всех параметров(генетический алгоритм не подходит!).
Знакомый системный архитектор посоветовал искать ответ в применении cuda GPU.
Проштудировал темы форума по этому вопросу.
Нашел: "Как установить и использовать в расчетах OpenCL" (https://www.mql5.com/ru/articles/690)
Обновил драйвер видеокарты
Но терминал все равно видит тольок CPU
хотя на картинке в руководстве видно, что терминал нашел GPU
Почему терминал не видит видеокарту - не понятно!
Это был первый вопрос.
Второй вопрос, по которому нет определенности: как использовать процессоры GPU, которых 640 в моей видеокарте, для ускорения проходов в тестере стратегий при оптимизации.
Проштудировал темы по этому вопросу и вот что нашел в итоге:
https://www.mql5.com/ru/articles/690
https://www.mql5.com/ru/forum/95220
Очевидного ответа, так и не нашел. Помогите пожалуйста пролить свет на вопрос о возможности использования такого решения для ускорения оптимизации на порядки. Ведь для майнинга используют именно мощности видеокарт и не одной а нескольких объединенных в фермы.