Индикатор Волатильности - страница 4

TheXpert:

Все волновики которых я видел - чуйкисты.

Это значит что они берут вариативный набор правил и субъективно подстраивают разметку под свою чуйку используя вариативность набора.

Еще это значит что по сути четкой эксплуатации закономерности у них нет и они могут бессистемно начать сливать просто в любой момент.

Без обид.

Среди них есть вполне профитные трейдеры (не за счет разметки, за счет гениальной чуйки), но большинство балаболы конечно

я считаю ,что волны это лишь способ обучать свой мозг. То есть как таковых закономерностей там нет, но помогает обучаться и развивать интуитивный трейдинг. Можно наверное достичь неплохих результатов даже, но это не благодаря волнам, а благодаря тому, что научил распознавать свой мозг какие-то закономерности, сам не понимаешь какие даже. И естественно при таком подходе большинство будут балаболами, а единицы будут зарабатывать стабильно.

 
Maxim Romanov:

Обучается не мозг. В волнах мозг точно сломается.)

Программа мгновенно распознает и выдает результат. Думать уже не надо совсем.

Другое дело получить такой алгоритм, который уже умеет это делать. Там нужны соответствующие познания, свой подход.

 
Vladimir Baskakov:
Ой ладно, любитель порядка, нашёл где его искать на форексе;) Единственное, что здесь можно найти это хаос

Так всё давно раскладывается по полочкам. Глаза надо по утрам промывать.

Вот текущий момент. Всё по полочкам. Ровнехонько.

4_EURUSDM1

 
Посмотрите индикатор ***
 
Artem Konkov:

Выложите его здесь.

Uladzimir Izerski:

И где будут ваши полочки при: выходе новостей, гэпе, "черном лебеде" и еще 1001 и одной причине

 
Vladimir Baskakov:

И где будут ваши полочки при: выходе новостей, гэпе, "черном лебеде" и еще 1001 и одной причине

Точно там, где надо.)))))

Удивительные свойства наблюдения.

Люди научились по танцу пчел узнать куда она летала за медом даже за 5 км, другие по взгляду лошади или движения ушей узнать , что сказала одна лошадь другой.

А тут вся информация перед носом. 

Учитесь наблюдать и у вас откроется новый мир.

Uladzimir Izerski:

Последнее время, чуть ли ни в каждой ветке, появляется оракул, который все знает, но никогда не говорит, эпидемия
 
Vladimir Baskakov:
Сегодня знания деньги. Социализм прошел. Халява еще есть в КБ. Вам туда дорога.

 
Vladimir Baskakov:

И где будут ваши полочки при: выходе новостей, гэпе, "черном лебеде" и еще 1001 и одной причине

Да это же обычный теоретик, или демомиллионер  . Это же очевидно. У которого всё складно на истории.  :D 

