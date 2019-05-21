Индикатор Волатильности - страница 4
Все волновики которых я видел - чуйкисты.
Это значит что они берут вариативный набор правил и субъективно подстраивают разметку под свою чуйку используя вариативность набора.
Еще это значит что по сути четкой эксплуатации закономерности у них нет и они могут бессистемно начать сливать просто в любой момент.
Без обид.Среди них есть вполне профитные трейдеры (не за счет разметки, за счет гениальной чуйки), но большинство балаболы конечно
я считаю ,что волны это лишь способ обучать свой мозг. То есть как таковых закономерностей там нет, но помогает обучаться и развивать интуитивный трейдинг. Можно наверное достичь неплохих результатов даже, но это не благодаря волнам, а благодаря тому, что научил распознавать свой мозг какие-то закономерности, сам не понимаешь какие даже. И естественно при таком подходе большинство будут балаболами, а единицы будут зарабатывать стабильно.
Обучается не мозг. В волнах мозг точно сломается.)
Программа мгновенно распознает и выдает результат. Думать уже не надо совсем.
Другое дело получить такой алгоритм, который уже умеет это делать. Там нужны соответствующие познания, свой подход.
Ой ладно, любитель порядка, нашёл где его искать на форексе;) Единственное, что здесь можно найти это хаос
Так всё давно раскладывается по полочкам. Глаза надо по утрам промывать.
Вот текущий момент. Всё по полочкам. Ровнехонько.
Выложите его здесь.
И где будут ваши полочки при: выходе новостей, гэпе, "черном лебеде" и еще 1001 и одной причине
И где будут ваши полочки при: выходе новостей, гэпе, "черном лебеде" и еще 1001 и одной причине
Точно там, где надо.)))))
Удивительные свойства наблюдения.
Люди научились по танцу пчел узнать куда она летала за медом даже за 5 км, другие по взгляду лошади или движения ушей узнать , что сказала одна лошадь другой.
А тут вся информация перед носом.
Учитесь наблюдать и у вас откроется новый мир.
Последнее время, чуть ли ни в каждой ветке, появляется оракул, который все знает, но никогда не говорит, эпидемия
Сегодня знания деньги. Социализм прошел. Халява еще есть в КБ. Вам туда дорога.
И где будут ваши полочки при: выходе новостей, гэпе, "черном лебеде" и еще 1001 и одной причине
Да это же обычный теоретик, или демомиллионер . Это же очевидно. У которого всё складно на истории. :D