Проблема передачи данных из индикатора в эксперт
Без кода индикатора и советника - чтобы можно было воспроизвести пример, прямая дорога в Клуб Телепатов
Может заглючил МТ5? Может его переустановить?
Может лучше операционку переустановить? Может она заглючила, всякое бывает.
Буду весьма благодарен, если меня тыкнете носом туда, где я накосячил!
Все лишнее постарался засунуть в комментарии.
Оставил 2 хендла одного индикатора (периоды у них разные) - st_RSI_Handle и st_RSI_Fast_Handle
Контрольные печати из трех мест оставил. Видно, что динамический массив, который печатается - черти-что...
Индикатор - Step_RSI_1 - "дискретный" RSI. Дискретизация с шагом 5 или 10%
Код эксперта не влез... в размещаю в следующем посе
Код индикатора Step_RSI_1
//+------------------------------------------------------------------+ //| RSI_Step.mq5 | //| Copyright 2019 | //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2019" #property link "home" #property description "RSI_Step" //--- indicator settings #property indicator_separate_window //#property indicator_minimum 0 //#property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 20 #property indicator_level2 80 #property indicator_level3 50 #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 DodgerBlue #property indicator_color2 Blue #property indicator_width1 2 #property indicator_width2 1 //--- input parameters input int InpPeriodRSI=14; // Period RSI input double Step_of_Rsi = 10; //Шаг по шкале RSI (только 5 или 10) //--- indicator buffers double Step_RSIBuffer[]; double ExtRSIBuffer[]; double ExtPosBuffer[]; double ExtNegBuffer[]; //--- global variable int ExtPeriodRSI; double ExtStep; double Steps_Val[101]; int k; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- check for input if(InpPeriodRSI<1) { ExtPeriodRSI=12; Print("Incorrect value for input variable InpPeriodRSI =",InpPeriodRSI, "Indicator will use value =",ExtPeriodRSI,"for calculations."); } else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; if(Step_of_Rsi <=0) { Print( "Incorrect value for input variable Step_of_Rsi= ",Step_of_Rsi); return; } else ExtStep = Step_of_Rsi; // заплняем массив шагов значений RSI for(k=0;k<=100;k++) {Steps_Val[k] = ExtStep*k - ExtStep/2 ; // Print(Steps_Val[k]); } //Print("Steps_Val[3]= ",Steps_Val[3]); //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,Step_RSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(3,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- set accuracy IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2); //--- sets first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); //--- name for DataWindow and indicator subwindow label IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"RSI("+string(ExtPeriodRSI)+")"); //--- initialization done } //+------------------------------------------------------------------+ //| Relative Strength Index | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int i; double diff; //--- check for rates count if(rates_total<=ExtPeriodRSI) return(0); //--- preliminary calculations int pos=prev_calculated-1; if(pos<=ExtPeriodRSI) { //--- first RSIPeriod values of the indicator are not calculated ExtRSIBuffer[0]=0.0; ExtPosBuffer[0]=0.0; ExtNegBuffer[0]=0.0; double SumP=0.0; double SumN=0.0; for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++) { ExtRSIBuffer[i]=0.0; ExtPosBuffer[i]=0.0; ExtNegBuffer[i]=0.0; diff=price[i]-price[i-1]; SumP+=(diff>0?diff:0); SumN+=(diff<0?-diff:0); } //--- calculate first visible value ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]=SumP/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]=SumN/ExtPeriodRSI; if(ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI]!=0.0) ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]=100.0-(100.0/(1.0+ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]/ExtNegBuffer[ExtPeriodRSI])); else { if(ExtPosBuffer[ExtPeriodRSI]!=0.0) ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]=100.0; else ExtRSIBuffer[ExtPeriodRSI]=50.0; } //--- prepare the position value for main calculation pos=ExtPeriodRSI+1; } //--- the main loop of calculations for(i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++) { diff=price[i]-price[i-1]; ExtPosBuffer[i]=(ExtPosBuffer[i-1]*(ExtPeriodRSI-1)+(diff>0.0?diff:0.0))/ExtPeriodRSI; ExtNegBuffer[i]=(ExtNegBuffer[i-1]*(ExtPeriodRSI-1)+(diff<0.0?-diff:0.0))/ExtPeriodRSI; if(ExtNegBuffer[i]!=0.0) ExtRSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+ExtPosBuffer[i]/ExtNegBuffer[i]); else { if(ExtPosBuffer[i]!=0.0) ExtRSIBuffer[i]=100.0; else ExtRSIBuffer[i]=50.0; } } // Заполнение дискретного массива RSI int j; for(i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++) { for(j=0;j<=99;j++) { if( Steps_Val[j] <= ExtRSIBuffer[i]&& ExtRSIBuffer[i] < Steps_Val[j+1]) { Step_RSIBuffer[i] = Steps_Val[j] + ExtStep/2.; // Print(" j=",j," i=",i," ExtRSIBuffer[i]=", ExtRSIBuffer[i], " Steps_Val[j]=",Steps_Val[j]," Step_RSIBuffer[i]=",Step_RSIBuffer[i] ); break; } } } //--- OnCalculate done. Return new prev_calculated. return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Код вставляется так: начали НОВОЕ сообщение, в редакторе НАЖИМАЕТЕ КНОПКУ "Код", в открывшееся окошко ВСТАВЛЯЕТЕ код. (посмотрите, я исправил, и теперь код выглядит красиво, все функции подсвечены).
Если код большой, то просто прикрепите файл к сообщению (кнопка ).
Путь к файлу брать так: в редакторе MetaEditor правый клик на вкладке с файлом -
Прикрепил индикатор, как файл.
Работает в тестере, что-то там показывает:
Ожидаю советник.
Ошибка в Вашем коде, которую сразу видно:
индикатор имеет имя "RSI_Step", а эксперт почему-то пытается создать "Step_RSI_1"
int OnInit() { st_RSI_Handle=iCustom( NULL, // имя символа текущее 0, // период графика текущий "Examples\\Step_RSI_1",// папка/имя_пользовательского индикатора RSI_Period_RSI,// список входных параметров индикатора inpStepSize_RSI ); st_RSI_Fast_Handle=iCustom( NULL, // имя символа текущее 0, // период графика текущий "Examples\\Step_RSI_1",// папка/имя_пользовательского индикатора RSI_Period_RSI_Fast,// список входных параметров индикатора inpStepSize_RSI_Fast );
Приложил файл с экспертом
#property description "RSI_Step" - я думал, что это исключительно информационное свойство.
Сейчас попробую исправить...
Индикатор имеет имя "Step_RSI_1", а #property,действительно стоит "RSI_Step",
Индикатор всё считает и рисует правильно.
При подключении к эксперту через хендл пересылает неверные данные.
В чем может быть проблема. Куда копать?
Индикатор пользовательский, т.е. подключается через iCustom.
Буферы в индикаторе установлены и обозначены правильно. Рисует-то индикатор все правильно!
Аргументы в хендле перепроверены сто раз! Всё правильно
Копирование в эксперте в динамический массив с помощью CopyBuffer.
Копирую три последних элемента из массива индикатора.
Все аргументы в CopyBuffer поставлены правильно! Сто раз проверенно!
Все необходимые массивы в эксперте - ArraySetAsSeries .
А при печати из эксперта, при отладке, печатает всякую чушь!
Да, понятное дело, и торговые сигналы поэтому выдает неверно.
Единственно на что грешу - активных хендлов 19 шт, мне так удобно для конструирования, создания и исследования эксперта.
Но, вроде, ограничений по количеству хендлов нет....
Может заглючил МТ5? Может его переустановить?
PS. На сколько в МТ4 всё было проще...(((((