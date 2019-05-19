Какая ваша любимая валютная пара и почему? - страница 3
Тема выбора символа для торговли должна быть автоматизирована. Небольшой пост на эту тему.
Сам запускаю автооптимизатор в режиме Оптимизации "по всем символам из обзора рынка". Где хороший результат, там и смотрю.
Горзадо бОльшая проблема - это количество символов и объем их истории. На некоторых брокерах несколько тысяч символов.
Объемы истории катастрофические для домашнего компа.
Создавать же портфели для торговли из такого количества - совсем убийственная задача.
лично я бы хотел подискать замену GBPUSD на XXXUSD, мало ли фунтяра брексанёт, хлопот будет - не огребешься
Эххх.... Дитяти неразумные....
Повторяю еще раз - усе пары одинаковы. Единственное отличие между ними - тиковые объемы, т.е. количество событий в единицу времени. Эта величина определяет некую нелинейность при расчетах. С учетом этой нелинейности, валютные пары ведут себя абсолютно одинаково.
Ну, и та, у которой спред поменьше
EurGbp - легко читается. Если RSI_eurusd > RSI_gbpusd - покупаем; если иначе - продаем
вроде наоборот
Эххх.... Дитяти неразумные....
не говори гоп...
Тут, вроде как, принято свой базар подкреплять стэйтом... Так вот.
Все пары с учетом некой нелинейности абсолютно одинаковы.
Тут, вроде как, принято свой базар подкреплять стэйтом... Так вот.
это уже красивее, на много
особенно если сравнить с тем, что было год назад
но пары не одинаковы
но пары не одинаковы
:)))
Почему?