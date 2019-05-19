Какая ваша любимая валютная пара и почему? - страница 3

Тема выбора символа для торговли должна быть автоматизирована. Небольшой пост на эту тему.


Сам запускаю автооптимизатор в режиме Оптимизации "по всем символам из обзора рынка". Где хороший результат, там и смотрю.

Горзадо бОльшая проблема - это количество символов и объем их истории. На некоторых брокерах несколько тысяч символов.

Объемы истории катастрофические для домашнего компа.

Создавать же портфели для торговли из такого количества - совсем убийственная задача.

 
Renat Akhtyamov:
лично я бы хотел подискать замену GBPUSD на XXXUSD, мало ли фунтяра брексанёт, хлопот будет - не огребешься
Тему   брекаса  уже  заездили - даже  по  телеку  сказали   никакого брекаса  не  будет . Так  себе .....  из  пустого  в порожнее   переливают . И  как  сказал  один  мудрец Востока : "  Любая  новость  , даже   очень    яркая  , через  неделю   становится   пресной  и   людская  молва    начинает   скучать   и позёвывать   в  поисках   новой   пищи   для   судачеств  "
 

Эххх.... Дитяти неразумные....

Повторяю еще раз - усе пары одинаковы. Единственное отличие между ними - тиковые объемы, т.е. количество событий в единицу времени. Эта величина определяет некую нелинейность при расчетах. С учетом этой нелинейности, валютные пары ведут себя абсолютно одинаково.

 
Моя любимая пара – это пара миллионов долларов. 

Ну, и та, у которой спред поменьше
 
Vladimir Baskakov:
EurGbp - легко читается. Если RSI_eurusd > RSI_gbpusd - покупаем; если иначе - продаем

вроде наоборот

Vadim Bizhanov:

вроде наоборот

Неа, только так
 
Alexander_K:

Эххх.... Дитяти неразумные....

Повторяю еще раз - усе пары одинаковы. Единственное отличие между ними - тиковые объемы, т.е. количество событий в единицу времени. Эта величина определяет некую нелинейность при расчетах. С учетом этой нелинейности, валютные пары ведут себя абсолютно одинаково.

не говори гоп...
 
Renat Akhtyamov:
не говори гоп...

Тут, вроде как, принято свой базар подкреплять стэйтом... Так вот.

Все пары с учетом некой нелинейности абсолютно одинаковы.

 
Alexander_K:

Тут, вроде как, принято свой базар подкреплять стэйтом... Так вот.

Все пары с учетом некой нелинейности абсолютно одинаковы.

это уже красивее, на много

особенно если сравнить с тем, что было год назад

но пары не одинаковы

 
Renat Akhtyamov:

но пары не одинаковы

:)))

Почему?

