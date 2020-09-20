Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий - страница 2
Результат нулевой - это значит Прибыль по нулям.
Покажите больше данных: логи и пр..Чего гадать?
Возможно из-за неправильных объемов в спецификации инструмента в версии 2037:
2019.05.12 22:31:32.440 Core 1 2019.01.01 00:00:00 Lots amount must be in the range from 100.000000 to 100000.000000
2019.05.12 22:31:32.440 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code
в 2037
Anatoliy Ivanov 2019.05.04 16:57 #594
Билд 2039.
Запуск отладки на исторических данных из редактора MetaEditor стирает параметры, которые выставлены в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Параметры".
Порядок действий:
В окне "Тестер стратегий" во вкладке "Параметры" меняю два параметра: с "3" на "30" и с "1.6" на "3.6". Дальше запускаю отладку на исторических данных из редактора MetaEditor - после этого параметры которые я отредактировал в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Параметры" сбрасываются на те, что были до редактирования:
Об этом я уже говорил в теме "Ошибки, баги, вопросы
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2019.04.27 14:01
Что-то поломали в отладке на исторических данных. Теперь при каждом запуске отладки параметры советника меняются на дефолтные ели они были изменены вручную.
В коде
В параметрах изменили (пожалуйста не обращайте внимания на очепятку.)
после запуска отладки на исторических данных значение сброшено на дефолтное.
Временное решение проблемы: После изменения параметров, запустить тест и сразу можно остановить. После этого при запуске отладки эти параметры не сбиваются.
Перед запуском отладки надо просто уйти с вкладки входных параметров.
Пока вы находитесь во вкладке параметров, изменённые параметры нигде не фиксируется и живут только в таблице
А в любой программе в смартфоне (или в настройках браузера Chrome) любое изменение параметра запоминается без кнопки "ЗАпомнить", "Применить" и тому подобного.
Пожалуйста верните функционал как было и как привычно для человека-смартфонуса.
Slava, что-то тут не так. У меня "под рукой" оказался билд 1966, я проверил. Изменил значения двух входных переменных, не покидая окна "Параметры" перешёл в МЕ и запустил отладку. Так повторил дважды. Параметры остались такими как я поставил руками. А вот начиная с 2025 или перед ним изменения стали сбиваться.
Посмотрим, что можно сделать
Ради бога не надо навязывать смартфонуксные ... всем кому это не надо. Мы же люди, а стадные...
Ведь было без проблем. Зачем-же искать какое-то решение если можно найти и исправить что слетело и по какой причине?
Слетело потому что мы на каждый чих сохраняли входные настройки. Наткнулись на проблему, когда настройки перестали сохраняться из-за отсутствия папки.
На каждый чих перестали. Папку восстановили.
Теперь нужно восстановить только один чих. Пока непонятно, какой.
Возможно вы меня не правильно поняли. Я говорил только о дополнительных кнопках "Сохранить", "Применить" или ещё каких-то. Но учитывая что вы поправили мой вариант временного решения
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий
Alexey Viktorov, 2019.05.16 08:57
Об этом я уже говорил в теме "Ошибки, баги, вопросы
Временное решение проблемы: После изменения параметров, запустить тест и сразу можно остановить. После этого при запуске отладки эти параметры не сбиваются.