Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий

SURANIKI:
Результат нулевой  - это значит Прибыль по нулям. 

Покажите больше данных: логи и пр..Чего гадать? 

Возможно из-за неправильных объемов в спецификации инструмента в версии 2037:

2019.05.12 22:31:32.440 Core 1 2019.01.01 00:00:00   Lots amount must be in the range from 100.000000 to 100000.000000

2019.05.12 22:31:32.440 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code

в 2037

Anatoliy Ivanov 2019.05.04 16:57   

MetaTrader 5 x64 build 2039 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 17763) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3769 / 8077 Mb, Disk: 69 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Билд 2039.

Запуск отладки на исторических данных из редактора MetaEditor стирает параметры, которые выставлены в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Параметры".

Порядок действий:

В окне "Тестер стратегий" во вкладке "Параметры" меняю два параметра: с "3" на "30" и с "1.6" на "3.6". Дальше запускаю отладку на исторических данных из редактора MetaEditor - после этого параметры которые я отредактировал в окне "Тестер стратегий" во вкладке "Параметры" сбрасываются на те, что были до редактирования:

Затираются параметры в Тестере

Vladimir Karputov:

Билд 2039.

Об этом я уже говорил в теме "Ошибки, баги, вопросы

Но проблема была каким-то образом потеряна с появлением следующих вопросов. Именно по причине таких потерь, я уже неоднократно предлагал вместо темы в которой потерять можно всё что угодно выделить раздел для описания ошибок. В котором каждая отдельная тема будет выделена как не прочитанная и не потеряется оставаясь не прочитанной.

Временное решение проблемы: После изменения параметров, запустить тест и сразу можно остановить. После этого при запуске отладки эти параметры не сбиваются.

 

Перед запуском отладки надо просто уйти с вкладки входных параметров.

Пока вы находитесь во вкладке параметров, изменённые параметры нигде не фиксируется и живут только в таблице

 
Slava:

Перед запуском отладки надо просто уйти с вкладки входных параметров.

Пока вы находитесь во вкладке параметров, изменённые параметры нигде не фиксируется и живут только в таблице

А в любой программе в смартфоне (или в настройках браузера Chrome) любое изменение параметра запоминается без кнопки "ЗАпомнить", "Применить" и тому подобного. 

Пожалуйста верните функционал как было и как привычно для человека-смартфонуса.

 
Vladimir Karputov:

А в любой программе в смартфоне (или в настройках браузера Chrome) любое изменение параметра запоминается без кнопки "ЗАпомнить", "Применить" и тому подобного. 

Пожалуйста верните функционал как было и как привычно для человека-смартфонуса.

Посмотрим, что можно сделать
 
Slava:

Перед запуском отладки надо просто уйти с вкладки входных параметров.

Пока вы находитесь во вкладке параметров, изменённые параметры нигде не фиксируется и живут только в таблице

Slava, что-то тут не так. У меня "под рукой" оказался билд 1966, я проверил. Изменил значения двух входных переменных, не покидая окна "Параметры" перешёл в МЕ и запустил отладку. Так повторил дважды. Параметры остались такими как я поставил руками. А вот начиная с 2025 или перед ним изменения стали сбиваться.

 
Vladimir Karputov:

А в любой программе в смартфоне (или в настройках браузера Chrome) любое изменение параметра запоминается без кнопки "ЗАпомнить", "Применить" и тому подобного. 

Пожалуйста верните функционал как было и как привычно для человека-смартфонуса.

Slava:
Посмотрим, что можно сделать

Ради бога не надо навязывать смартфонуксные ... всем кому это не надо. Мы же люди, а стадные...

Ведь было без проблем. Зачем-же искать какое-то решение если можно найти и исправить что слетело и по какой причине?

 
Alexey Viktorov:

Ради бога не надо навязывать смартфонуксные ... всем кому это не надо. Мы же люди, а стадные...

Ведь было без проблем. Зачем-же искать какое-то решение если можно найти и исправить что слетело и по какой причине?

Слетело потому что мы на каждый чих сохраняли входные настройки. Наткнулись на проблему, когда настройки перестали сохраняться из-за отсутствия папки.

На каждый чих перестали. Папку восстановили.

Теперь нужно восстановить только один чих. Пока непонятно, какой.

 
Slava:

Слетело потому что мы на каждый чих сохраняли входные настройки. Наткнулись на проблему, когда настройки перестали сохраняться из-за отсутствия папки.

На каждый чих перестали. Папку восстановили.

Теперь нужно восстановить только один чих. Пока непонятно, какой.

Возможно вы меня не правильно поняли. Я говорил только о дополнительных кнопках "Сохранить", "Применить" или ещё каких-то. Но учитывая что вы поправили мой вариант временного решения

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий

Alexey Viktorov, 2019.05.16 08:57

Об этом я уже говорил в теме "Ошибки, баги, вопросы


Но проблема была каким-то образом потеряна с появлением следующих вопросов. Именно по причине таких потерь, я уже неоднократно предлагал вместо темы в которой потерять можно всё что угодно выделить раздел для описания ошибок. В котором каждая отдельная тема будет выделена как не прочитанная и не потеряется оставаясь не прочитанной.

Временное решение проблемы: После изменения параметров, запустить тест и сразу можно остановить. После этого при запуске отладки эти параметры не сбиваются.

Запускать тест не надо, а достаточно перейти в другую вкладку, вообще не вызывает непреодолимых трудностей. Хотя и неприятно, но проще перейти в другую вкладку чем прокрутить весь список параметров в поисках предложенной кнопки.
