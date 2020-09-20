Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий

Тестер стратегий/Параметры - отмечаем галочками необходимые параметры. Затем переходим в Настройки, нажимаем Старт, возвращаемся в Параметры - а там установленные галочки исчезли.
 
SURANIKI:
Надеюсь разработчики знают об этом недостатке.

Как временное лекарство делаю так: выставляю параметры в окне "Тестер стратегий". Выгружаю терминал, заново загружаю и потом уже могу запустить отладку на истории прямо из редактора MetaEditor. Если хочу провести тест и изменить какой-то параметр - то снова по-кругу: выставляю параметр, выгружаю/загружаю терминал, запускаю отладку.

 
Ну это ж гемморой какой. Дома всё нормально, никаких проблем. На даче на ноутбуке попробовал - вот такая вот ерунда. Кстати, это я встречал уже у ВТБ-форекса, но тогда я подумал, что это ерунда у ихней версии МетаТрайдера. А вот оказывается, зря я на них грешил...
 

Только что опубликовали билд 2037 - данная проблема решена.

Чтобы обновится подключитесь к демо-серверу MetaQuotes-Demo или через меню Справка:


 
Ура! Работает. Спасибо, Владимир. Да, странная ошибка была, где-то проявлялась, где-то нет. Ну я надеюсь, теперь всё будет О'key!
 

Сначало обрадовался, но проблемы, однако, не окончились:  вчера попробовал MACD Tendency - на релизе 2009 показывал ненулевой результат, сегодня на релизе 2037 показывает нулевой результат. Получается, одну ошибку выправили,  другую добавили.

Проверил ещё на 6 роботах, результат тот же - нулевой... :(

 
На всякий случай советник перекомпилируйте в новом билде.


Добавлено: проверил, генетика работает в 2037 (проверил на "MACD Tendency").

 
Не понятно что означает Ваше "... результат нулевой ...".

Опишите как тестируете: укажите все параметры тестера: вкладки "НАстройки" и "ПАраметры".

Покажите результат теста о объясните, что значит Ваше "... результат нулевой ...". 

 
Перекомпиляция не помогает, и генетика и медленная и разные пары и тайминги - всё по нулям на случайно выбранных 7 роботах. А вчерась вечером результат был ненулевой и менялся только релиз 2009 на 2037... Вообщем,  надо думать.
 
Результат нулевой  - это значит Прибыль по нулям. Рисунок результата на графике выше - два ненулевых, один нулевой.
 
Пример и ещё раз пример. Минимальные требования я ещё раз повторю:

ЗДесь технический ресурс и заявления не подкреплённые доказательствами не проходят. 

