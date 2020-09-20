Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий
- Как программно запустить клиентский терминал MetaTrader 4?
- MetaTrader 5 x64 build 1157 - не запускается тестирование советника
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
Тестер стратегий/Параметры - отмечаем галочками необходимые параметры. Затем переходим в Настройки, нажимаем Старт, возвращаемся в Параметры - а там установленные галочки исчезли.
Надеюсь разработчики знают об этом недостатке.
Как временное лекарство делаю так: выставляю параметры в окне "Тестер стратегий". Выгружаю терминал, заново загружаю и потом уже могу запустить отладку на истории прямо из редактора MetaEditor. Если хочу провести тест и изменить какой-то параметр - то снова по-кругу: выставляю параметр, выгружаю/загружаю терминал, запускаю отладку.
Только что опубликовали билд 2037 - данная проблема решена.
Чтобы обновится подключитесь к демо-серверу MetaQuotes-Demo или через меню Справка:
Сначало обрадовался, но проблемы, однако, не окончились: вчера попробовал MACD Tendency - на релизе 2009 показывал ненулевой результат, сегодня на релизе 2037 показывает нулевой результат. Получается, одну ошибку выправили, другую добавили.
Проверил ещё на 6 роботах, результат тот же - нулевой... :(
Сначало обрадовался, но проблемы, однако, не окончились: вчера попробовал MACD Tendency - на релизе 2009 показывал ненулевой результат, сегодня на релизе 2037 показывает нулевой результат. Получается, одну ошибку выправили, другую добавили.
На всякий случай советник перекомпилируйте в новом билде.
Добавлено: проверил, генетика работает в 2037 (проверил на "MACD Tendency").
Сначало обрадовался, но проблемы, однако, не окончились: вчера попробовал MACD Tendency - на релизе 2009 показывал ненулевой результат, сегодня на релизе 2037 показывает нулевой результат. Получается, одну ошибку выправили, другую добавили.
Проверил ещё на 6 роботах, результат тот же - нулевой... :(
Не понятно что означает Ваше "... результат нулевой ...".
Опишите как тестируете: укажите все параметры тестера: вкладки "НАстройки" и "ПАраметры".
Покажите результат теста о объясните, что значит Ваше "... результат нулевой ...".
Не понятно что означает Ваше "... результат нулевой ...".
Опишите как тестируете: укажите все параметры тестера: вкладки "НАстройки" и "ПАраметры".
Покажите результат теста о объясните, что значит Ваше "... результат нулевой ...".
Результат нулевой - это значит Прибыль по нулям. Рисунок результата на графике выше - два ненулевых, один нулевой.
Пример и ещё раз пример. Минимальные требования я ещё раз повторю:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите, почему не сохраняются галочки в параметрах Тестера Стратегий
Vladimir Karputov, 2019.05.11 12:43
Не понятно что означает Ваше "... результат нулевой ...".
Опишите как тестируете: укажите все параметры тестера: вкладки "НАстройки" и "ПАраметры".
Покажите результат теста о объясните, что значит Ваше "... результат нулевой ...".
ЗДесь технический ресурс и заявления не подкреплённые доказательствами не проходят.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования