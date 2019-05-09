1% прибыли каждый день)) - страница 2

Ales Kolomenas:
Перерасчёт процента каждый день, а не каждый месяц! Я вот про что)) а это совсем другие цифры.... Перерасчёт делать именно каждый день, и от вчерашнего депозита отмерять один процент!))) 

Буратино ! Вернись с поля чудес...

Мечтать и перерасчитывать ты можешь хоть ежесекундно. Но сделать НЕТ.

Есть серая реальность.  Она такова какова есть - есть лоты, степы, плечи. Они меняются дискретно, кратно и согласованно.

И помимо того, объём единичной сделки он нифига не линеен от размера депо. Масштабирование стратегии по росту депо это та ещё задачка

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

На бирже? - да, возможно. Возможно и больше.

Такие системы есть. В свободном доступе - не знаю, не интересовался.

На бирже со 100$ сделать ничего реального нельзя. Игра не стоит затраченного на нее времени.

И с $30 делают тысячи, достаточно заглянуть в сигналы. Чем больше риск, тем больше доход- аксиома
 
Vladimir Baskakov:
И с $30 делают тысячи, достаточно заглянуть в сигналы. Чем больше риск, тем больше доход- аксиома
Причём рассматривал один сигнал, на уровнях трейдер торговал, и прибыли было аж 600%
[Удален]  
Ales Kolomenas:
Причём рассматривал один сигнал, на уровнях трейдер торговал, и прибыли было аж 600%
О чем и речь, с маленьким риском и прирост соответствующий, надо выбирать
 
wetranet:
Тут как бы люди не один день на форуме, таких мимолетных много было, с их советниками, скачанными бесплатно) 
 

Шли бы Вы в другой раздел со своими "Граалями"!

Модераторы!

Какое отношение имеет этот топик к Биржевой торговле?

На Бирже нет и никогда не будет +1% в день!

 
prostotrader:

Шли бы Вы в другой раздел со своими "Граалями"!

Модераторы!

Какое отношение имеет этот топик к Биржевой торговле?

На Бирже нет и никогда не будет +1% в день!

Кто такое сказал, что не будет? Я вот знаю, что можно получать этот самый процент, но нужно тс до идеала довести)) 
[Удален]  

 

.

А если делать по 2% в день, то будет больше.   ;)

 

.

А если делать по 3% в день, то будет ещё больше.   ;)

 
Олег avtomat:

 

.

А если делать по 2% в день, то будет больше.   ;)

 

.

А если делать по 3% в день, то будет ещё больше.   ;)

а если по 100% то уже через месяц в дверь постучат санитары :-)

