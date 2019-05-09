1% прибыли каждый день)) - страница 2
Перерасчёт процента каждый день, а не каждый месяц! Я вот про что)) а это совсем другие цифры.... Перерасчёт делать именно каждый день, и от вчерашнего депозита отмерять один процент!)))
Буратино ! Вернись с поля чудес...
Мечтать и перерасчитывать ты можешь хоть ежесекундно. Но сделать НЕТ.
Есть серая реальность. Она такова какова есть - есть лоты, степы, плечи. Они меняются дискретно, кратно и согласованно.
И помимо того, объём единичной сделки он нифига не линеен от размера депо. Масштабирование стратегии по росту депо это та ещё задачка
На бирже? - да, возможно. Возможно и больше.
Такие системы есть. В свободном доступе - не знаю, не интересовался.
На бирже со 100$ сделать ничего реального нельзя. Игра не стоит затраченного на нее времени.
И с $30 делают тысячи, достаточно заглянуть в сигналы. Чем больше риск, тем больше доход- аксиома
Причём рассматривал один сигнал, на уровнях трейдер торговал, и прибыли было аж 600%
Шли бы Вы в другой раздел со своими "Граалями"!
Модераторы!
Какое отношение имеет этот топик к Биржевой торговле?
На Бирже нет и никогда не будет +1% в день!
А если делать по 2% в день, то будет больше. ;)
А если делать по 3% в день, то будет ещё больше. ;)
А если делать по 2% в день, то будет больше. ;)
А если делать по 3% в день, то будет ещё больше. ;)
а если по 100% то уже через месяц в дверь постучат санитары :-)