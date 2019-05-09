1% прибыли каждый день)) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если такие задачи решать в маткаде, то санитарам уже давно надо постучать.
это самое любимое у него)
главное график, остальное приложится с 1000 раза
На бирже? - да, возможно. Возможно и больше.
Такие системы есть. В свободном доступе - не знаю, не интересовался.
На бирже со 100$ сделать ничего реального нельзя. Игра не стоит затраченного на нее времени.
Биржа и форекс вообще не сопоставимы: у них совершенно разные принципы как организации торгов, так и заработка. На форексе и 100% ежемесячно далеко не предел. Проблема лишь в том, что ни одна кухня не выплатит такие профиты, а полностью рыночные форекс-брокеры не позволяют заходить с суммами меньше 1000$, да и плечо они дают небольшое.
Биржа и форекс вообще не сопоставимы: у них совершенно разные принципы как организации торгов, так и заработка. На форексе и 100% ежемесячно далеко не предел. Проблема лишь в том, что ни одна кухня не выплатит такие профиты, а полностью рыночные форекс-брокеры не позволяют заходить с суммами меньше 1000$, да и плечо они дают небольшое.
Да лаадно... И больше профиты выплачивают... Главное, чтобы контора была серьезная.
Просто большинство, кто делает "не предел 100% в месяц" - на следующий же месяц делает "минус 100%", и конторе вобще ничего не надо выводить... Тому не надо черта искать, у кого черт за плечами.
Да лаадно... И больше профиты выплачивают... Главное, чтобы контора была серьезная.
Просто большинство, кто делает "не предел 100% в месяц" - на следующий же месяц делает "минус 100%", и конторе вобще ничего не надо выводить... Тому не надо черта искать, у кого черт за плечами.
+++
Вот именно.
Бизнес тонкое дело )))
Да лаадно... И больше профиты выплачивают... Главное, чтобы контора была серьезная.
Просто большинство, кто делает "не предел 100% в месяц" - на следующий же месяц делает "минус 100%", и конторе вобще ничего не надо выводить... Тому не надо черта искать, у кого черт за плечами.
Сколько выводил максимально?
Сколько мне надо было, столько и выводил. Претензий не было.
а вот были однодневки, с которыми были утечки моих депо.
Биржа и форекс вообще не сопоставимы: у них совершенно разные принципы как организации торгов, так и заработка. На форексе и 100% ежемесячно далеко не предел. Проблема лишь в том, что ни одна кухня не выплатит такие профиты, а полностью рыночные форекс-брокеры не позволяют заходить с суммами меньше 1000$, да и плечо они дают небольшое.
Пропконторы это завуалированное кредитное плечо, более "честные" имеют с комиссии, другие дерут до 50% с заработка обеспеченного деньгами трейдуна(типа отбор и т.д.). Риски бизнеса почти равна 0-ю, первоначальные затраты на сайт, телефон и торговый капитал.
Сколько в конкурсах на деньгах делают(Лари с его 11000% в расчет не берем):
Если подходить с разных точек зрения. Воооот.
Чем дальше от первоначального взноса по времени, тем меньше пиплов получают награду за смелость)))
А есть выдержанные или не смелые?? Кто пошел покорять рынок?
Думаю-думаю)
Нет на горизонте, трусов и слабаков.
Есть упрямые. Возможность ухватить удачу за хвост со временем.
Случайные. Шансов нет и не будет .