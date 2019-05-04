Сделайте в ЛС переводчик - страница 2

Artyom Trishkin:

Ну... Ты пытался на хроме просмотреть страницу форума на мобильном, где есть длинный код? Так он виснет, и спустя время просит либо закрыть его нафиг, либо дождаться воскресения... То-ли его самого, то-ли дня недели. Несколько раз соглашаешься дождаться, потом плюёшь и закрываешь. И он во время закрытия (перед самым закрытием) отвисает, показывает страницу с кодом, и уходит в небытие - сам же, мол, согласился закрыть.

И это и есть браузер? Но остальные китайские поделки легко и быстро отображают такие страницы. Хотя, мозилла (мобильная версия), например, всегда засовывает курсор в цитату при ответе на чей-нибудь пост. Но страницы ресурса отображает быстро и красивее, чем настоящий браузер-хром...

На мобильном не использовал - нет такого. А вот полвисание на десктопе есть на некоторых сайтах с динамической подгрузкой контента, но все остальные просто "падают", а хром ещё борется.

Отображение массы сайтов в хроме самые чёткие, речь о шрифтах и полях. Использую мозилу для крипторынка, так та 1-2 раза в день падает, если держать её в свёрнутом состоянии около суток, а потом попытаться развернуть. В опере шрифты кривые, как и сама опера.

 
У меня наоборот, мозилла тормозит, постоянно долго и часто самообновляется, сует свою рекламу. А хром шустрый, синхронизируется, что на разных девайсах видишь свои закладки, пароли не надо вводить и пр.

 
Вот хром и есть китайская подделка. Есть более старые и давно зарекомендовавшие себя браузеры.
И вообще

На вкус и цвет, карандаши разные...
 
Например?

 
Упомянутая вами мозила, сколько уже на рынке? Та-же Опера. А по поводу шрифтов и всего остального. Так все можно настраивать.

 
Странно. У меня комп не выключается неделями. Десктопная версия мозиллы с открытыми вкладками в количестве от сотни и до обеда, и никогда практически сама не падает. Бывает, да. Но в основном, и практически в 99% причин - при попытке открыть из MetaEditor месторасположение файла - там начинает перезапускаться проводник, и упасть может что угодно. Я просто все свои работы сохраняю обязательно перед попыткой из редактора открыть окно с расположением файла.

 
Мозилла у меня ни разу не сунула мне рекламу. И шустрая, а хром тупит постоянно - что-то там ждёт, скрипит, долго грузит... Я о мобильных версиях говорю. На домашнем компе - мозилла. И тоже без нареканий.

 
Хром - корпорация, которая старается поддержать все требования пользователей. Можете об этом почитать

Оперы, мозилы и прочее - кухонная китайская утварь, которая создана и поддерживается студентами-альтруистами

 
Оно конечно понятно, что реклама двигатель... Но уже сказал выше

На вкус и цвет, карандаши разные...

Нравиться вам хром. Ваше право...

P.S. И так к слову тогда и андроид по вашей логике китайская подделка. Он же изначально на базе Linux. А его альтруист создал
Так почти все можно списать. Первый компьютер тоже гаражным был...

 
Я как начинающий веб-разработчик сморю не со стороны на продукты, и все браузеры использую несколько лет при вёрстке сайтов - такова специфика веб-программирования. О косяках знаю не по наслышке, машин и операционок за это время сменил не одну.

P.S.  Не знаю как обстоят дела в других браузерах, но в хроме есть всё, и даже это:

