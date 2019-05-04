Сделайте в ЛС переводчик

Крайне полезная и нужная вещь
 
Ivan Butko:
Гугл то чем не нравится?
 

там был переводчик

потом убрали...(((

 
Aleksey Ivanov:
Копировать->вставить, как-то не совсем хорошо. Конечно удобней если будет сразу перевод с одного клика.

Konstantin Nikitin:

Не то?

 
Сергей Таболин:

У всех разные браузеры. Так что не то.

 
Konstantin Nikitin:

Всегда считал, что браузер всего один, всё остальное - китайские поделки.

 
Vitaly Muzichenko:

Вы про Ослика?

 
Evgeniy Zhdan:

хром. Ослик - это программа чтоб войти в интернет и скачать себе браузер.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну... Ты пытался на хроме просмотреть страницу форума на мобильном, где есть длинный код? Так он виснет, и спустя время просит либо закрыть его нафиг, либо дождаться воскресения... То-ли его самого, то-ли дня недели. Несколько раз соглашаешься дождаться, потом плюёшь и закрываешь. И он во время закрытия (перед самым закрытием) отвисает, показывает страницу с кодом, и уходит в небытие - сам же, мол, согласился закрыть.

И это и есть браузер? Но остальные китайские поделки легко и быстро отображают такие страницы. Хотя, мозилла (мобильная версия), например, всегда засовывает курсор в цитату при ответе на чей-нибудь пост. Но страницы ресурса отображает быстро и красивее, чем настоящий браузер-хром...

 
Vitaly Muzichenko:

Полностью согласен.

