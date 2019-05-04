Сделайте в ЛС переводчик - страница 3
Я как начинающий веб-разработчик сморю не со стороны на продукты, и все браузеры использую несколько лет при вёрстке сайтов, такова специфика веб-программирования. О косяках знаю не по наслышке, машин и операционок за это время сменил не одну.
Тогда, как веб-разработчик, посоветуй что сделать, чтобы хром не вис при загрузке длинных кодов с нашего форума. А он виснет. Мобильная версия. Буду благодарен.
Это бета-версия, так что косяки могут иметь место.
А не зафлудили ли мы тему, на отвлеченный разговор. Беседа конечно выходит оживленная, но...
Без штатного переводчика плохо, но есть альтернатива, по крайней мере у меня и других.
Он у меня уже давно глючит. Вот как начало глючить, так гугл сообщили о закрытии G+, или в обратной последовательности, но время примерно одно - с тех пор хром невыносим.
Google Translator for Firefox