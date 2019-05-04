Сделайте в ЛС переводчик - страница 3

Vitaly Muzichenko:

Я как начинающий веб-разработчик сморю не со стороны на продукты, и все браузеры использую несколько лет при вёрстке сайтов, такова специфика веб-программирования. О косяках знаю не по наслышке, машин и операционок за это время сменил не одну.

Тогда, как веб-разработчик, посоветуй что сделать, чтобы хром не вис при загрузке длинных кодов с нашего форума. А он виснет. Мобильная версия. Буду благодарен.

 
А не зафлудили ли мы тему, на отвлеченный разговор. Беседа конечно выходит оживленная, но...
 
Artyom Trishkin:

Это бета-версия, так что косяки могут иметь место.

Konstantin Nikitin:
А не зафлудили ли мы тему, на отвлеченный разговор. Беседа конечно выходит оживленная, но...

Без штатного переводчика плохо, но есть альтернатива, по крайней мере у меня и других.

 
Vitaly Muzichenko:

Он у меня уже давно глючит. Вот как начало глючить, так гугл сообщили о закрытии G+, или в обратной последовательности, но время примерно одно - с тех пор хром невыносим.

 
Google Translator for Firefox
 
действительно крайне полезная и нужная вещь для общения с иноязычными
