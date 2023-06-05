Автоматический валидатор - проблемы - страница 3
Значит в Маркете есть дополнительные проверки, которых нет в КОдоБазе.
А эти дополнительные требования нам озвучат?
Нет. Необходимо смотреть на сообщение об ошибки и самостоятельно думать, как сообщить пользователю об ошибочной ситуации, одновременно не засорять гигабайтами лог-файл.
Так при непонятных вводных данных все сообщается (Print, INIT_PARAMETERS_INCORRECT). По поводу недостаточности баланса (Print, Уже переделал в Alert).
Этого мало?
Есть же минимальные требования баланса в описании продукта. Если уже вообще ничего не получается - можно спросить у разработчика
Неа. Нужно предусмотреть ситуацию: мутант-переросток покупает, скачивает и запускает код. Естественно ничего не читая. И допустим у него на счету один монгольский тугрик. Вот нужно как-то ему сообщить, мол так и так торговля невозможна. При этом советник должен оставаться работать, выгружать советник запрещено.
добавил строку в OnInit (хотя не считаю что это правильным)
if (AccountInfoDouble (ACCOUNT_BALANCE) < 2) return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
и получил еще больше ошибок )))))))
Я же вам говорю, просто алертом сообщайте об ошибке. Но инициализируйте эксперт с кодом INIT_SUCCEEDED.
Так проблему это не решает ((((((((
Алерт + глобальный флаг ошибки взводите, а в OnTick проверяйте флаг: если он true, то покидайте OnTick. Так и про ошибку сообщите (алерт) и советник не будет выгружен (выгружать советник ЗАПРЕЩЕНО!).
"инициализируйте эксперт с кодом INIT_SUCCEEDED", Alert для пользователя, "не засорять гигабайтами лог-файл" - все эти условия выполнены, а проблема осталась
что же делать дальше?
У меня версии окончились. Могу предложить только: пора ехать на шашлыки. А после праздников само рассосётся.