Vladimir Karputov:

Значит в Маркете есть дополнительные проверки, которых нет в КОдоБазе.

А эти дополнительные требования нам озвучат?

 
Uladzimir Kirychenka:

Vladimir Karputov:

Uladzimir Kirychenka:

Неа. Нужно предусмотреть ситуацию: мутант-переросток покупает, скачивает и запускает код. Естественно ничего не читая. И допустим у него на счету один монгольский тугрик. Вот нужно как-то ему сообщить, мол так и так торговля невозможна. При этом советник должен оставаться работать, выгружать советник запрещено.

 

добавил строку в OnInit (хотя не считаю что это правильным)

   if (AccountInfoDouble (ACCOUNT_BALANCE) < 2) return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;

и получил еще больше ошибок )))))))


 
Uladzimir Kirychenka:

Я же вам говорю, просто алертом сообщайте об ошибке. Но инициализируйте эксперт с кодом INIT_SUCCEEDED.

 
Vitalii Ananev:

Так проблему это не решает ((((((((

 
Uladzimir Kirychenka:

Алерт + глобальный флаг ошибки взводите, а в OnTick проверяйте флаг: если он true, то покидайте OnTick. Так и про ошибку сообщите (алерт) и советник не будет выгружен (выгружать советник ЗАПРЕЩЕНО!).

 

"инициализируйте эксперт с кодом INIT_SUCCEEDED", Alert для пользователя, "не засорять гигабайтами лог-файл" - все эти условия выполнены, а проблема осталась

123

что же делать дальше?

 
Denis Nikolaev:

У меня версии окончились. Могу предложить только: пора ехать на шашлыки. А после праздников само рассосётся.

