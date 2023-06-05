Автоматический валидатор - проблемы - страница 4
У меня версии окончились. Могу предложить только: пора ехать на шашлыки. А после праздников само рассосётся.
ok )
Шашлычки это клёво, но может как-нибудь админам сообщить - что они на это скажут
Автовалидация проходит, большое спасибо, что исправили
Ничего не проходит, ничего не исправили.
У меня прошла, скрин ошибки прикрепите пожалуйста
У меня отсутствие открытых позиций теперь не считается за ошибку, главное пользователя предупредил
Значит в Маркете есть дополнительные проверки, которых нет в КОдоБазе
Владимир, я не в курсе, что за проблем. Вот у меня Заказчик из Грузии не может оплатить уже неделю.
Не проходит ((((( Ошибка все те же - Нет торговых операций
Может ввели таким образом некий лимит на прохождение валидаций?
Отсутствие открытых позиций и есть та самая ошибка, которая не даёт пройти автовалидацию ни при каких условиях.
я в замешательстве, почему же тогда прошла автовалидация? можете сами глянуть в моем профиле, один из моих продуктов для МТ5 сегодня прошел автовалидацию.
вот с таким сообщением
Валидатор Шредингера, не иначе..