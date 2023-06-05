Автоматический валидатор - проблемы - страница 4

Vladimir Karputov:

У меня версии окончились. Могу предложить только: пора ехать на шашлыки. А после праздников само рассосётся.

ok )

 
Шашлычки это клёво, но может как-нибудь админам сообщить - что они на это скажут 

 
Автовалидация проходит, большое спасибо, что исправили
 
Denis Nikolaev:
Автовалидация проходит, большое спасибо, что исправили
Ничего не проходит, ничего не исправили.
 
У меня прошла, скрин ошибки прикрепите пожалуйста

У меня отсутствие открытых позиций теперь не считается за ошибку, главное пользователя предупредил

Vladimir Karputov:

Значит в Маркете есть дополнительные проверки, которых нет в КОдоБазе

Владимир, я не в курсе, что за проблем. Вот у меня Заказчик из Грузии не может оплатить уже неделю. 

 

Не проходит ((((( Ошибка все те же - Нет торговых операций

Может ввели таким образом некий лимит на прохождение валидаций? 

 
Отсутствие открытых позиций и есть та самая ошибка, которая не даёт пройти автовалидацию ни при каких условиях.
 
я в замешательстве, почему же тогда прошла автовалидация? можете сами глянуть в моем профиле, один из моих продуктов для МТ5 сегодня прошел автовалидацию.

вот с таким сообщением

Валидатор Шредингера, не иначе..

