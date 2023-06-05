Автоматический валидатор - проблемы - страница 5

Новый комментарий
 
Evgeniy Machok:

Валидатор Шредингера, не иначе..

у меня hedging, у Вас netting

 
Denis Nikolaev:

у меня hedging, у Вас netting

err2

Аналогично.

Дело не в типах счета, а в значениях, с которых валидатор начинает свой тест. Если для эксперимента вставить в код костыль для принудительного открытия позиции определенного объема, то ошибка, которую выдаст валидатор, вызовет еще больше вопросов относительно корректности его работы.

 
Evgeniy Machok:

Аналогично.

Дело не в типах счета, а в значениях, с которых валидатор начинает свой тест. Если для эксперимента вставить в код костыль для принудительного открытия позиции определенного объема, то ошибка, которую выдаст валидатор, вызовет еще больше вопросов относительно корректности его работы.

да уж, раз на раз не приходиться ...

 
Мой советник прошел автовалидацию после того как я заменил OnTick() на OnStart(), а потом все вернул обратно и еще раз прошел, об этом мне рассказал разработчик из Филиппин Uriel Melliphant, за что ему особая благодарность!


 
Denis Nikolaev:
Мой советник прошел автовалидацию после того как я заменил OnTick() на OnStart(), а потом все вернул обратно и еще раз прошел, об этом мне рассказал разработчик из Филиппин Uriel Melliphant, за что ему особая благодарность!


Блеск !

вы уже забрали призовые сто баксов ?

 
Maxim Kuznetsov:

Блеск !

вы уже забрали призовые сто баксов ?

Решение принадлежит разработчику из Филиппин Uriel Melliphant, присудите ему этот приз, он его достоин

 
Denis Nikolaev:

Решение принадлежит разработчику из Филиппин Uriel Melliphant, присудите ему этот приз, он его достоин

Несмотря на то, что призовые условия выполнены не были, я свяжусь с Uriel Melliphant.

Это странное решение действительно сработало.

 
Denis Nikolaev:

Решение принадлежит разработчику из Филиппин Uriel Melliphant, присудите ему этот приз, он его достоин

Не могу написать ему сообщение, пока он не добавит меня в друзья.

Денис, если не сложно, напишите ему, пусть со мной свяжется.

Заранее благодарен.

 
Evgeniy Machok:

Не могу написать ему сообщение, пока он не добавит меня в друзья.

Денис, если не сложно, напишите ему, пусть со мной свяжется.

Заранее благодарен.

ok

 
Спасибо за подсказку. Заменил OnInit на OnStart и потом наоборот - валидацию прошел. Неделю ломал голову с чем связана проблема. Писал модераторам - ответа не было.
1234567
Новый комментарий