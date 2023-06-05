Автоматический валидатор - проблемы - страница 5
Валидатор Шредингера, не иначе..
у меня hedging, у Вас netting
Аналогично.
Дело не в типах счета, а в значениях, с которых валидатор начинает свой тест. Если для эксперимента вставить в код костыль для принудительного открытия позиции определенного объема, то ошибка, которую выдаст валидатор, вызовет еще больше вопросов относительно корректности его работы.
Аналогично.
да уж, раз на раз не приходиться ...
Мой советник прошел автовалидацию после того как я заменил OnTick() на OnStart(), а потом все вернул обратно и еще раз прошел, об этом мне рассказал разработчик из Филиппин Uriel Melliphant, за что ему особая благодарность!
Блеск !
вы уже забрали призовые сто баксов ?
Блеск !
Решение принадлежит разработчику из Филиппин Uriel Melliphant, присудите ему этот приз, он его достоин
Несмотря на то, что призовые условия выполнены не были, я свяжусь с Uriel Melliphant.
Это странное решение действительно сработало.
Не могу написать ему сообщение, пока он не добавит меня в друзья.
Денис, если не сложно, напишите ему, пусть со мной свяжется.
Заранее благодарен.
Не могу написать ему сообщение, пока он не добавит меня в друзья.
ok