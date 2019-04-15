Сарказм ошибки 131 - страница 2
В этом и заключается вопрос: почему в терминал поступает значение максимального объема, отличающееся от того значения, которое используется сервером фактически?
А терминал сдесь причем? К ДЦ все претензии. Кстати, а нет ли чего на эту тему в клиентском соглашении? А то, может определенные условия нужны? Кстати, еще один прикол есть. При запросе максимального кредитного плеча по инструменту, приходит максимальное кредитное плечо из всех, какие есть, т.е., если по cfd плечо 20, а по мажорам 500, то при запросе плеча по cfd, вернет 500.
Ошибка ответа, или ошибка запроса?
Разработчики, я бы посмотрел...
Vladimir Simakov:
А терминал сдесь причем? К ДЦ все претензии.
Все просто. Разработчик терминала - не ДЦ. Поэтому здесь обсуждается работа именно терминала.
В этом и заключается вопрос: почему в терминал поступает значение максимального объема, отличающееся от того значения, которое используется сервером фактически?
Ааа, понял вас. Да, это интересно. Получается, что можно отдать клиенту одно значение, а на сервере фактически использовать другое. Возможно, это действительно вопрос к разработчикам - по серверной части.
Да, так как сервисдеск теперь не работает, то единственный способ сообщить о проблеме - это ветка на форуме. К сожалению, ветки не всегда замечаются. То же самое касается и сообщений, размещенных в профильных темах.
Сегодня один из советников, запущенных на демо-счете одного известного ДЦ (исправлено Artyom Trishkin), стал приводить к ошибке 131 (неправильный объем). В ходе выяснения причины (сначала я грешил на ошибку округления к шагу, хотя функция проверки объема безупречно работала много лет), оказалось, что советник пытается выставить достаточно большой объем - 672.08. Тогда проверил, что возвращает
Итог - 1000.0. То есть максимум не превышен. Попытался вручную открыть рыночный ордер с объемом 672.08 и получил ошибку "Неправильный объем". Эмпирическим путем выяснил, что максимальный объем, который позволяет открыт сервер, 50.0.
Напрашивается неприятный вывод: появилась очередная константа, значению которой верить нельзя (до этого такой константой была SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL). То есть и для максимального объема придется вводить настроечный параметр, при помощи которого пользователь должен (подчеркиваю: не может, а должен) регулировать правильность максимального объема.
Да, это демо-счет, и вроде бы на это и можно все списать. Но гарантии того, что подобное не случится на реальном счете, нет. Оказывается в клиентском терминале и сервере вполне допускаются расхождения в настроечных параметрах. Все это очень грустно...
Еще у инс*****екс хеджированная маржа программно определяется почти ноль, а в реале она 25%. Программным данным верить нельзя, ДЦ каким-то образом может их подделывать. Увы..
Так хотя бы через карман перенесли бы первое сообщение данной темы в профильную, указанную выше - больше шансов быть увиденным. Правда есть одно "но": MetaTrader 4 больше не развивается. Только правятся ошибки. Если это ошибка - то быть может...
Просто не хотел дублировать в разных ветках одного раздела форума. Так и до спаммерства недалеко )) Но раз Вы считаете, что оно того стоит, то попробовать нетяжело. Скопировал.