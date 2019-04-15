Сарказм ошибки 131 - страница 2

Ihor Herasko:

В этом и заключается вопрос: почему в терминал поступает значение максимального объема, отличающееся от того значения, которое используется сервером фактически?

А терминал сдесь причем? К ДЦ все претензии. Кстати, а нет ли чего на эту тему в клиентском соглашении? А то, может определенные условия нужны? Кстати, еще один прикол есть. При запросе максимального кредитного плеча по инструменту, приходит максимальное кредитное плечо из всех, какие есть, т.е., если по cfd плечо 20, а по мажорам 500, то при запросе плеча по cfd, вернет 500.
 
Vladimir Simakov:
Ошибка ответа, или ошибка запроса? 

Разработчики, я бы посмотрел... 

 
Помнится, рубил бабло на ошибке проектирования баз данных Сберанком. Они котировки валюты в обменниках меняли регулярно, а в базе данных присутствовало всего одно поле на сутки. Было весело. 
 

Vladimir Simakov:
А терминал сдесь причем? К ДЦ все претензии. 

Все просто. Разработчик терминала - не ДЦ. Поэтому здесь обсуждается работа именно терминала. 

 
Ihor Herasko:

Ааа, понял вас. Да, это интересно. Получается, что можно отдать клиенту одно значение, а на сервере фактически использовать другое. Возможно, это действительно вопрос к разработчикам - по серверной части.
 
SeriousRacoon:
Да, так как сервисдеск теперь не работает, то единственный способ сообщить о проблеме - это ветка на форуме. К сожалению, ветки не всегда замечаются. То же самое касается и сообщений, размещенных в профильных темах.

 
Ihor Herasko:

Так хотя бы через карман перенесли бы первое сообщение данной темы в профильную, указанную выше - больше шансов быть увиденным. Правда есть одно "но": MetaTrader 4 больше не развивается. Только правятся ошибки. Если это ошибка - то быть может... 
 
Ihor Herasko:

Сегодня один из советников, запущенных на демо-счете одного известного ДЦ (исправлено Artyom Trishkin), стал приводить к ошибке 131 (неправильный объем). В ходе выяснения причины (сначала я грешил на ошибку округления к шагу, хотя функция проверки объема безупречно работала много лет), оказалось, что советник пытается выставить достаточно большой объем - 672.08. Тогда проверил, что возвращает 

Итог - 1000.0. То есть максимум не превышен. Попытался вручную открыть рыночный ордер с объемом 672.08 и получил ошибку "Неправильный объем". Эмпирическим путем выяснил, что максимальный объем, который позволяет открыт сервер, 50.0.

Напрашивается неприятный вывод: появилась очередная константа, значению которой верить нельзя (до этого такой константой была SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL). То есть и для максимального объема придется вводить настроечный параметр, при помощи которого пользователь должен (подчеркиваю: не может, а должен) регулировать  правильность максимального объема. 

Да, это демо-счет, и вроде бы на это и можно все списать. Но гарантии того, что подобное не случится на реальном счете, нет. Оказывается в клиентском терминале и сервере вполне допускаются расхождения в настроечных параметрах. Все это очень грустно...

Еще у инс*****екс хеджированная маржа программно определяется почти ноль, а в реале она 25%. Программным данным верить нельзя, ДЦ каким-то образом может их подделывать. Увы..

Artyom Trishkin:
Просто не хотел дублировать в разных ветках одного раздела форума. Так и до спаммерства недалеко )) Но раз Вы считаете, что оно того стоит, то попробовать нетяжело. Скопировал.

