средняя линия канала стандартного отклонения

Подскажите, как получить значения средней линии канала стандартного отклонения, или ещё лучше подскажите как её расщитать?
 
если вы о полосах болинджера - то это обычная скальзящая средняя - сумм(клоус)/кол - во клоус

 
увы нет, в мт5 есть графический объект канал стандартного отклонения. рисуется как три линии. мне нужно узнать значения средней линии. хорошо если есть функция , или хотябы формула. В родном мт коде не могу найти сам расчёт этой линии, и в свойствах значений нету.

 
Найти в кодебейс аналогичный индикатор, у которого все значения будут в буфере.

 
Если из MQL, то она, по идее, д.б. в буфере индикатора.

блин, ну не индюк это, это объект, родной мт5 объект. есть функция его отрисовки в стандартной библиотеке, но я так и не смог найти расчёт самой линии.

стд

вот на картинке этот канал. мне нужно значение средней линии на нулевом баре.

 
блин, ну не индюк это, это объект, родной мт5 объект. есть функция его отрисовки в стандартной библиотеке, но я так и не смог найти расчёт самой линии.

Если не программно, то это легко, просто посмотрев на график через перекрестье прицела.)

ЗЫ Проверил, высвечивается. Кстати, только средняя.

 
Найти в кодебейс аналогичный индикатор, у которого все значения будут в буфере.

как вариант уже взял на заметку. но всёравно интересно если объект рисуется значит расчитывает это значение, и вот как его найти?

на нулевом баре - обратившись к свойству данного графического инструмента

как вариант уже взял на заметку. но всёравно интересно если объект рисуется значит расчитывает это значение, и вот как его найти?

увы, нету в свойствах. я уже всё перерыл... читаю подобные ветки. и никто не смог родной код узнать как устроен.

Лично я строил линейную.регрессию.
Оценивал СКО и на удалении строил ещё две регрессии.
Это чтобы иметь полный набор данных для анализа.


к сожалению. без такого расчета узнать точку линии на нулевом баре обычными способами нет возможности.

