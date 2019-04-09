средняя линия канала стандартного отклонения - страница 2
Лично я строил линейную.регрессию.
увы, к сожалению это самый экономный метод определять через регрессию. и скорее всего в расчётах этого канала она и используется.
Это инструмент. Вы рисуете. Сами.
вы явно им не пользовались, раз такое пишите.
блин, ну не индюк это, это объект, родной мт5 объект. есть функция его отрисовки в стандартной библиотеке, но я так и не смог найти расчёт самой линии.
вот на картинке этот канал. мне нужно значение средней линии на нулевом баре.
средняя линия - y=ax+b :-) при условии среднеквадратичное отклонение величин за период -> min, линейная интерполяция. две крайние линии - cигмы, не более 1% величин лежит за их пределами. Мне кажется это в учебниках есть :-) Откройте справочник.
ps/ как-то давно-давно возник казус - для наших рядов есть более простые методы рассчёта этих линий. HMA ложится близко, но можно и точнее. Прикольно, но в том пруду рыбы нет
Только что воспользовался. Рисуете прямую, дальше все происходит само. После можно поправить.
Открою страшную тайну. Еще можете нарисовать канал Фибонначи, линейную регрессию и равноудаленный канал. Руками.
Я делал полином - 1 степени будет регрессия 2 парабола 3 гипербола и так далее
очень долго в 2015 году помню с этим мучался..
картинка получалась в динамике очень веселая хоть и бесполезная))
особенно полином 5 порядка)
расстояние от медианы разное так как расчет ведется по High Low а так по Close будет все то же самое
к слову каналы есть разные в стандартном наборе -
есть равноудаленный и есть СТО.
с моим опытом мне, к сожалению, подсказывать некому.
был бы рад если б это было не так.
но суть данной ветки не в этом.
суть раскрыл - для меня вопрос закрыт.
Судя по картинке - Вам верно подсказали что через уравнение прямой линии строится. Коэфициенты - через МНК, а отклонения (в верх и в низ) по волатильности смещаются скорее всего...
? )
