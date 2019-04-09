средняя линия канала стандартного отклонения - страница 2

Новый комментарий
 
Martin Cheguevara:
Лично я строил линейную.регрессию.
Оценивал СКО и на удалении строил ещё две регрессии.
Это чтобы иметь полный набор данных для анализа.

увы, к сожалению это самый экономный метод определять через регрессию. и скорее всего в расчётах этого канала она и используется.

 
Алексей Тарабанов:

Это инструмент. Вы рисуете. Сами. 

вы явно им не пользовались, раз такое пишите.

 
Anatolii Zainchkovskii:

блин, ну не индюк это, это объект, родной мт5 объект. есть функция его отрисовки в стандартной библиотеке, но я так и не смог найти расчёт самой линии.

вот на картинке этот канал. мне нужно значение средней линии на нулевом баре.

средняя линия - y=ax+b :-) при условии среднеквадратичное отклонение величин за период -> min, линейная интерполяция. две крайние линии - cигмы, не более 1% величин лежит за их пределами.  Мне кажется это в учебниках есть :-) Откройте справочник.

ps/ как-то давно-давно возник казус  - для наших рядов есть более простые методы рассчёта этих линий. HMA ложится близко, но можно и точнее.  Прикольно, но в том пруду рыбы нет 

 

Только что воспользовался. Рисуете прямую, дальше все происходит само. После можно поправить. 

Открою страшную тайну. Еще можете нарисовать канал Фибонначи, линейную регрессию и равноудаленный канал. Руками. 

 

Я делал полином  - 1 степени будет регрессия 2 парабола 3 гипербола и так далее

очень долго в 2015 году помню с этим мучался..

картинка получалась в динамике очень веселая хоть и бесполезная))

особенно полином 5 порядка)

расстояние от медианы разное так как расчет ведется по High Low а так по Close будет все то же самое

к слову каналы есть разные в стандартном наборе -

есть равноудаленный и есть СТО.

 
Судя по картинке - Вам верно подсказали что через уравнение прямой линии строится. Коэфициенты - через МНК, а отклонения (в верх и в низ) по волатильности смещаются скорее всего... 
 

с моим опытом мне, к сожалению, подсказывать некому.

был бы рад если б это было не так.

но суть данной ветки не в этом.

суть раскрыл - для меня вопрос закрыт.

 
Andrey Azatskiy:
Судя по картинке - Вам верно подсказали что через уравнение прямой линии строится. Коэфициенты - через МНК, а отклонения (в верх и в низ) по волатильности смещаются скорее всего... 

? ) 

 
Martin Cheguevara:

с моим опытом мне, к сожалению, подсказывать некому.


Еще хуже, когда спешить некуда. 

 
Алексей Тарабанов:

Еще хуже, когда спешить некуда. 

А зачем спешить, когда цель достигнута?)
1234
Новый комментарий