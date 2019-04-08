Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то - страница 4

Сергей Криушин:

меня в этом случае больше привлекла визуализация процесса, т.е. программа видит и обучается выгодному результату...что еще нужно для полного счастья самообучающейся программе... хоть на истребитель её поставь и пусть она обучается сбивать вражеские перехватчики и бомбардировщики...

уже даже пожалел, что задал такой опрос...((

..."(("    :-)

Да зря - все гуд! :-)

Жалеть не надо... поржем... :-)

 

В программу безпилотника вложены "карты дорог". Безпилотник пока сам "дороги не прокладывает".

Вывод простой - АВАРИЯ, или опоздание...

 

В "боевые" безпилотники вложены условия распознавания свой-чужой и так далее. Как тут распознавать - сколько существует стратегий для разных тайм-фреймов.

Либо он должен быть мультитайфреймовым, или иметь такой депозит чтобы задавать "путь" следования цены или..... или....

Вариантов много...

Как то один раз читал статью где самообучающийся "бот" нашел простое решение - не вступать в бой, а отсидеться за спиной людей и так пройти всю игру (квест).

 
Роман Лагуш:

Вы зададите, а она вредная не туда пойдёт.)

Roman Shiredchenko:

... :-) 

Плюс при движении вперед юзать в доступе ТОЛЬКО зеркала ЗАДНЕГО вида.

Про зеркало заднего вида-крутая аллегория!

 
Зеркало заднего вида  - это вся история, которую кстати он может всю держать в своей мгновенной памяти и видеть её всю, не то что мы, а мы всегда исходим из того, что история повторяется и найдя длительный патерн, который нам не по силам, или теже рельсы, как подтверждение...короче "всё элементарно Ватсон"... пора уже признать, что нас ждет офигительное будущее, главное не профукать его в настоящем...)))

 
Сергей Криушин:

Зеркало заднего вида  - это вся история, которую кстати он может всю держать в своей мгновенной памяти и видеть её всю, не то что мы, а мы всегда исходим из того, что история повторяется и найдя длительный патерн, который нам не по силам, или теже рельсы, как подтверждение...короче "всё элементарно Ватсон"... пора уже признать, что нас ждет офигительное будущее, главное не профукать его в настоящем...)))

Тянет на Нобелевку)

 
Короче конечная остановка будет SO
 
Vitaly Muzichenko:

Тянет на Нобелевку)

Спасибо... давно уже используют на беспилотных авто...может слегка переделать под движение цены...

 
Konstantin Nikitin:
Короче конечная остановка будет SO

может даже SOS - спасите наши души...

