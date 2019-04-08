Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то - страница 4
меня в этом случае больше привлекла визуализация процесса, т.е. программа видит и обучается выгодному результату...что еще нужно для полного счастья самообучающейся программе... хоть на истребитель её поставь и пусть она обучается сбивать вражеские перехватчики и бомбардировщики...
уже даже пожалел, что задал такой опрос...((
..."((" :-)
Да зря - все гуд! :-)
Жалеть не надо... поржем... :-)
В программу безпилотника вложены "карты дорог". Безпилотник пока сам "дороги не прокладывает".
Вывод простой - АВАРИЯ, или опоздание...
В "боевые" безпилотники вложены условия распознавания свой-чужой и так далее. Как тут распознавать - сколько существует стратегий для разных тайм-фреймов.
Либо он должен быть мультитайфреймовым, или иметь такой депозит чтобы задавать "путь" следования цены или..... или....
Вариантов много...
Как то один раз читал статью где самообучающийся "бот" нашел простое решение - не вступать в бой, а отсидеться за спиной людей и так пройти всю игру (квест).
Вы зададите, а она вредная не туда пойдёт.)
... :-)
Плюс при движении вперед юзать в доступе ТОЛЬКО зеркала ЗАДНЕГО вида.
Про зеркало заднего вида-крутая аллегория!
Зеркало заднего вида - это вся история, которую кстати он может всю держать в своей мгновенной памяти и видеть её всю, не то что мы, а мы всегда исходим из того, что история повторяется и найдя длительный патерн, который нам не по силам, или теже рельсы, как подтверждение...короче "всё элементарно Ватсон"... пора уже признать, что нас ждет офигительное будущее, главное не профукать его в настоящем...)))
Тянет на Нобелевку)
Спасибо... давно уже используют на беспилотных авто...может слегка переделать под движение цены...
Короче конечная остановка будет SO
может даже SOS - спасите наши души...