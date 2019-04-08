Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то - страница 3
Аналогии с торговлей нет. Если едем на автомобиле по прямой дороге, то видим её далеко до линии горизонта. При появлении впереди поворота видим его заранее. Ничего подобного не наблюдается в поведении цены. Мы не видим на сколько ещё продолжится движение в текущем направлении и никогда заранее не знаем когда будет разворот.
А если передний капот понять. Полный автопилот
У беспилотного автомобиля уже заложен маршрут по которому будет двигаться по джипиэс навигатору.
А как пристроить жпиес к рынку, без маршрута?
Ну вопрос конечно интересный, вот как все трейдеры ориентируются в этом деле, а некоторым 5% даже удается ездить безаварийно...как-то же обучаются этому сложному противоречивому наизапутанийшему делу...Кукл наверно подсказывает...)))
Мне теща подсказывает.))
Ну вопрос конечно интересный, вот как все трейдеры ориентируются в этом деле, а некоторым 5% даже удается ездить безаварийно...как-то же обучаются этому сложному противоречивому наизапутанийшему делу...Кукл наверно подсказывает...)))
Как кот пройдет по клавиатуре, так и торгует. Зачем голову забивать всякой шелухой
Мне теща подсказывает.))
Золотая - мне б такую... и век воли не видать...да и не надо...)))
Мы то не видим, но предполагаем по данным экзитпола и прочим индикаторным алгоритмическим фишкам...машина это сделает в сотни миллион раз быстрей и выберет наиболее эффективный...тем более руль в её руках и она может постоянно корректировать движуху...
Направление в торговле это прибыль!
ДЦ, конечно. :)
меня в этом случае больше привлекла визуализация процесса, т.е. программа видит и обучается выгодному результату...что еще нужно для полного счастья самообучающейся программе... хоть на истребитель её поставь и пусть она обучается сбивать вражеские перехватчики и бомбардировщики...
уже даже пожалел, что задал такой опрос...((
:-) нет- гуд.
По - секрету... Эту тему - сюда бы перенести... :-)