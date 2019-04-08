Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то - страница 3

Аналогии с торговлей нет. Если едем на автомобиле по прямой дороге, то видим её далеко до линии горизонта. При появлении впереди поворота видим его заранее. Ничего подобного не наблюдается в поведении цены. Мы не видим на сколько ещё продолжится движение в текущем направлении и никогда заранее не знаем когда будет разворот.
 
khorosh:
А если передний капот понять. Полный автопилот

 
Uladzimir Izerski:

У беспилотного автомобиля уже заложен маршрут по которому будет двигаться по джипиэс навигатору. 

А как пристроить жпиес к рынку, без маршрута?

Ну вопрос конечно интересный, вот как все трейдеры ориентируются в этом деле, а некоторым 5% даже удается ездить безаварийно...как-то же обучаются этому сложному противоречивому наизапутанийшему делу...Кукл наверно подсказывает...))) 

 
Сергей Криушин:

Мне теща подсказывает.))

 
Сергей Криушин:

Как кот пройдет по клавиатуре, так и торгует. Зачем голову забивать всякой шелухой

 
Uladzimir Izerski:

Золотая - мне б такую... и век воли не видать...да и не надо...)))

 
khorosh:
Мы то не видим, но предполагаем по данным экзитпола и прочим индикаторным алгоритмическим фишкам...машина это сделает в сотни миллион раз быстрей и выберет наиболее эффективный...тем более руль в её руках и она может постоянно корректировать движуху...  

 
Sergey Chalyshev:

Направление в торговле это прибыль!

ДЦ, конечно. :)

 
Konstantin Nikitin:

Как кот пройдет по клавиатуре, так и торгует. Зачем голову забивать всякой шелухой

Сергей,  (Сергей Криушин) у Вас же есть кот, он и решит все проблемы!
 
Сергей Криушин:

меня в этом случае больше привлекла визуализация процесса, т.е. программа видит и обучается выгодному результату...что еще нужно для полного счастья самообучающейся программе... хоть на истребитель её поставь и пусть она обучается сбивать вражеские перехватчики и бомбардировщики...

уже даже пожалел, что задал такой опрос...((

:-) нет- гуд.

По - секрету... Эту тему   - сюда бы перенести...    :-)

