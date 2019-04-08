Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то

Новый комментарий
 
  • 21% (15)
  • 39% (28)
  • 39% (28)
Всего проголосовало: 71
 

Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, как по дороге, то уже наверно и трейдеры не понадобятся… машина буде намного эффективней отслеживать все патерны и уровни торговли Фибоначчи...

[Удален]  
Сергей Криушин:

Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, как по дороге, то уже наверно и трейдеры не понадобятся… машина буде намного эффективней отслеживать все патерны и уровни торговли Фибоначчи...

У Никитина поинтересней были опросы
 
Vladimir Baskakov:
У Никитина поинтересней были опросы

А имя? У меня вроде подобных не было

[Удален]  
Konstantin Nikitin:

А имя? У меня вроде подобных не было

Пардон, имя не запомнил, возвращайтесь:)
 
Vladimir Baskakov:
Пардон, имя не запомнил, возвращайтесь:)

Вроде бы Сергей (Никитин), речь шла о трендах. Опрос, похоже, сформулирован неудачно.

 
"Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, то"  она будет хорошо сливать.
 
Aleksey Ivanov:
"Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, то"  она будет хорошо сливать.

Езда по цене это совсем не то что по дороге, неужели программа не сможет обучиться???

 
aleger:

Вроде бы Сергей (Никитин), речь шла о трендах. Опрос, похоже, сформулирован неудачно.

Как пришло на ум...опросите поудачней...почему-то простой вопрос/идею воспринимают как нарушение всех аксиом...

 
Vladimir Baskakov:
У Никитина поинтересней были опросы
как можно сравнивать откровенно рекламные опросы с теми, которые созданы по зову сердца? ) пусть даже и без смысла.
[Удален]  
Сергей Криушин:

Как пришло на ум...опросите поудачней...почему-то простой вопрос/идею воспринимают как нарушение всех аксиом...

Сделайте на Macd езду по цене и увидите, что получится( пересечение fast /slow) 
12345
Новый комментарий