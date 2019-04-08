Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то
- Интересное и Юмор
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
- [Архив!] Курилка
Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, как по дороге, то уже наверно и трейдеры не понадобятся… машина буде намного эффективней отслеживать все патерны и уровни торговли Фибоначчи...
Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, как по дороге, то уже наверно и трейдеры не понадобятся… машина буде намного эффективней отслеживать все патерны и уровни торговли Фибоначчи...
У Никитина поинтересней были опросы
А имя? У меня вроде подобных не было
А имя? У меня вроде подобных не было
Пардон, имя не запомнил, возвращайтесь:)
Вроде бы Сергей (Никитин), речь шла о трендах. Опрос, похоже, сформулирован неудачно.
"Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены, то" она будет хорошо сливать.
Езда по цене это совсем не то что по дороге, неужели программа не сможет обучиться???
Вроде бы Сергей (Никитин), речь шла о трендах. Опрос, похоже, сформулирован неудачно.
Как пришло на ум...опросите поудачней...почему-то простой вопрос/идею воспринимают как нарушение всех аксиом...
У Никитина поинтересней были опросы
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования