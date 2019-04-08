Если программу беспилотного вождения поставить для езды по движению цены,то - страница 5

Смешной, вопрос. Спасибо, позабавило
 
я вам про Фому - вы мне про Ерему... Как-то люди не врубаются...или не представляют внутреннюю работу самообучающейся системы...

 
Смешной, вопрос. Спасибо, позабавило

Не за что... ладно хоть позабавило...

 

 
может даже SOS - спасите наши души...

Да нет именно Stop Out
 
