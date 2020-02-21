Перезагрузился компьютер и пропали в мт5 все счета из панели навигатора, в отличии от мт4 - страница 2
В моём случае ProgramFiles.
Кстати в дополнение. У меня стоит несколько мт5. Вот в 2 пропало/которые были открыты на момент зависания компьютера.
А в остальных всё нормально.
Точно, такой анонс видел. Добавлю тогда причину перезагрузки. Тест привёл к крайне жуткому (намертво почти) зависанию компьютера, в итоге было проще перезагрузить его кнопкой с корпуса. Понятно это резко и т.п. но пришлось, не суть.
По поводу кстати отсутствия сохранения советников на графиках и их настроек после перезагрузки терминала(бывает советник висит но настройки по умолчанию.), проявляется на впс. Думал что это связано с запуском терминалов с ключём /portable но не знаю, или что то с сохранением безопасностьью, в самой ос, однако главное, на мт4 таких проблем и близко не бывает.
есть такая проблема, появляется иногда, отловить причину не смог..
просто отметился, что такие глюки бывают и у меня с ключем portable
Спасибо понял вашу мысль. Попробывал,не помогло вроде.
При этом у меня в аппдата есть 1 папка, и судя по времени изменения файлов, там должно быть что-то, однако может это от другого терминала. Но еще попробую позже.
Спасибо. не везде там было, ну в полных папках данных везде. Нет не смог найти чтобы там было что то из тех пропавших в программфайлсах, поэтому понимаю что наверное всё, программа для восст. не поможет т.к. была перезапись файла.
я не знаю что у меня произошло, спать я ложился при вкл компе. проснулся он выкл.
мои предположения: был обрыв в подаче электропитания либо перегрев железа и аварийное откл питания от ноута. чего я пока не наблюдал, хоть и скрипит железка. но по факту по возвращении в мт5 я обнаружил его в том состоянии будто я его только что установил на комп, предлагается выбрать демо, либо нов счёт либо существующий ну и естественно никаких сохранённых настроек. просто новый пустой терминал