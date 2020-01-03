HELP. Как определить координаты трендовой линии
Добрый вечер, необходима функция, которая вычисляет координаты OBJ_TREND
вот пример для button:
!!! тоже самое нужно только для OBJ_TREND !!! ребят помогите кому не сложно
ниже кидаю полный код OBJ_TREND если нужно
Вам нужно преобразование цена/время в пиксельные координаты? Тогда
ChartTimePriceToXY
нет мне нужно вывести как раз цены и время трендовой линии
В произвольной точке линии или точках привязки?
точках привязки, я построил горизонтальную линию TP теперь же я хочу от ТР до точки открытия провести линию, при условии что если двигать ТП эта вертикальная линия тоже будет двигаться.
но для этого мне нужно засечь значения 2 времени и 2 цены для горизонтальной линии, я не знаю как их узнать
Через ObjectGetInteger() для времени и через ObjectGetDouble() для цены.
Спасибо, но могли бы вы полностью написать
Нет, Вы иначе не научитесь... Открываете документацию, и там все просто должно быть. Плюс там примеры есть.
ObjectGetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE2);
так не работает, нужно только с ценой, время не нужно, по цене выводится как 0, поправьте пожалуйста
ObjectGetInteger(0,"name",OBJPROP_TIME,0);
ObjectGetDouble(0,"name",OBJPROP_PRICE,0);
Последнй параметр - это точка: 0 или 1. Кажется так.
OBJPROP_TIME2 и OBJPROP_PRICE2 должны работать с функией ObjectGet()
