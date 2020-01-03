HELP. Как определить координаты трендовой линии - страница 3

vebster005:

мне нужно вывести конечную цену по линии ТП, как узнать какой тип?

не знаю :((( "блин"

Зайдем с другой стороны. ObjectGetDouble() значение какого типа возвращает?

А Ваша функция IntGetP1() значение какого типа возвращает? Дак вот чтобы цена отобразилась корректно, эти типы должны быть одинаковыми.

 
Alexey Kozitsyn:

Зайдем с другой стороны. ObjectGetDouble() значение какого типа возвращает?

А Ваша функция IntGetP1() значение какого типа возвращает? Дак вот чтобы цена отобразилась корректно, эти типы должны быть одинаковыми.

Спасибо, но дело в том что они одинаковые у меня, просто я не знаю какие должны быть типы, у меня везде 0 получается, как то я сделал и получилось 1)))) точно ли дело только в типе? сам код правильный? он должен работать? Если да, то могли бы в подсказать какой там тип должен быть. или как мне узнать? Код который был я его кинул

 
vebster005:

Спасибо, но дело в том что они одинаковые у меня, просто я не знаю какие должны быть типы, у меня везде 0 получается, как то я сделал и получилось 1)))) точно ли дело только в типе? сам код правильный? он должен работать? Если да, то могли бы в подсказать какой там тип должен быть. или как мне узнать? Код который был я его кинул

Вам, выше уже подсказали

//+------------------------------------------------------------------+
//|    Координата цены P2 OBJ_TREND                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double IntGetP1( string name)
  {
   //return ObjectGetDouble(0,prefix+name,OBJPROP_PRICE2);
   return ObjectGetDouble(0,prefix+name,OBJPROP_PRICE,1);
  }
 
Alekseu Fedotov:

Вам, выше уже подсказали


Зачем мне врать, как мне подсказали выходит 0

 
ребят, вот так считывается цена, но при изменении координаты горизонтальной линии полученные координаты не меняются:
                     obj_cre_h_lineTP(StringConcatenate("tp",tik),(Ask+tp),clrGreen);                         // Высавим линию ТП

                        double Xt;

                        Xt=ObjectGetDouble(0,StringConcatenate("tp",OrderTicket()),OBJPROP_PRICE);
                     
                        TREND1("OpenM1",Time[0],Ask,Time[0],Xt,Green,0,1);  

т.е я передвигаю линию ТП, но вертикальная линия не меняет своих координат
 
 
vebster005:


Зачем мне врать, как мне подсказали выходит 0

Вы показали окно свойств тренд линии, здесь видно что значение второй цены 0,

функция вернула правильное значение

 
Alekseu Fedotov:

Вы показали окно свойств тренд линии, здесь видно что значение второй цены 0,

функция вернула правильное значение

пожалуйста посмотрите пример выше, сейчас отображается правильно, но если поменять координаты горизонтальной линии, вертакальная линия не поменяем эти же координаты, как заставить чтобы она считывала координаты?

 
Alekseu Fedotov:

Вы показали окно свойств тренд линии, здесь видно что значение второй цены 0,

функция вернула правильное значение

в том то и дело что не правильное значение, горизонтальная линия то не равна 0

 
vebster005:

пожалуйста посмотрите пример выше, сейчас отображается правильно, но если поменять координаты горизонтальной линии, вертакальная линия не поменяем эти же координаты, как заставить чтобы она считывала координаты?

 Xt=ObjectGetDouble(0,StringConcatenate("tp",OrderTicket()),OBJPROP_PRICE);

Здесь, пропишите правильное имя объекта


