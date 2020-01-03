HELP. Как определить координаты трендовой линии - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне нужно вывести конечную цену по линии ТП, как узнать какой тип?
не знаю :((( "блин"
Зайдем с другой стороны. ObjectGetDouble() значение какого типа возвращает?
А Ваша функция IntGetP1() значение какого типа возвращает? Дак вот чтобы цена отобразилась корректно, эти типы должны быть одинаковыми.
Зайдем с другой стороны. ObjectGetDouble() значение какого типа возвращает?
А Ваша функция IntGetP1() значение какого типа возвращает? Дак вот чтобы цена отобразилась корректно, эти типы должны быть одинаковыми.
Спасибо, но дело в том что они одинаковые у меня, просто я не знаю какие должны быть типы, у меня везде 0 получается, как то я сделал и получилось 1)))) точно ли дело только в типе? сам код правильный? он должен работать? Если да, то могли бы в подсказать какой там тип должен быть. или как мне узнать? Код который был я его кинул
Спасибо, но дело в том что они одинаковые у меня, просто я не знаю какие должны быть типы, у меня везде 0 получается, как то я сделал и получилось 1)))) точно ли дело только в типе? сам код правильный? он должен работать? Если да, то могли бы в подсказать какой там тип должен быть. или как мне узнать? Код который был я его кинул
Вам, выше уже подсказали
Вам, выше уже подсказали
Зачем мне врать, как мне подсказали выходит 0
т.е я передвигаю линию ТП, но вертикальная линия не меняет своих координат
Зачем мне врать, как мне подсказали выходит 0
Вы показали окно свойств тренд линии, здесь видно что значение второй цены 0,
функция вернула правильное значение
Вы показали окно свойств тренд линии, здесь видно что значение второй цены 0,
функция вернула правильное значение
пожалуйста посмотрите пример выше, сейчас отображается правильно, но если поменять координаты горизонтальной линии, вертакальная линия не поменяем эти же координаты, как заставить чтобы она считывала координаты?
Вы показали окно свойств тренд линии, здесь видно что значение второй цены 0,
функция вернула правильное значение
в том то и дело что не правильное значение, горизонтальная линия то не равна 0
пожалуйста посмотрите пример выше, сейчас отображается правильно, но если поменять координаты горизонтальной линии, вертакальная линия не поменяем эти же координаты, как заставить чтобы она считывала координаты?
Здесь, пропишите правильное имя объекта
Справка!