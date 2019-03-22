Можно ли записать содержимое звукового файла в файл MQL ?

Всем привет! Кто-нибудь пробовал создавать программы ex4 (или ex5) со звуком встроенным в сам файл mql. Чтобы после компиляции файла не приходилось еще и отдельные звуковые файлы кидать в папку Sounds? 

Я хочу чтобы все было в одном ex -  файле!  Вообще бывает ли такое явление в программировании?

 
Artyom Trishkin:

У меня почему-то в ME4 не активна эта ссылка. Приходится руками вписывать.

 
Alexey Viktorov:

У меня почему-то в ME4 не активна эта ссылка. Приходится руками вписывать.

Давно не открывал редактор четвёрки

 
Artyom Trishkin:
У меня тоже ссылка не активна ((
Файлы:
gdj4y.png  28 kb
 
Artyom Trishkin:

Давно не открывал редактор четвёрки

А как руками? Это надо путь файла вписать?

 
Yuriy Vins:

А как руками? Это надо путь файла вписать?

Если не уверены в правильности написания ресурса, то откройте редактор пятерки и поглядите как он впишет.
 
Artyom Trishkin:
Если не уверены в правильности написания ресурса, то откройте редактор пятерки и поглядите как он впишет.

Хорошо. Щасс )

 
Artyom Trishkin:
Если не уверены в правильности написания ресурса, то откройте редактор пятерки и поглядите как он впишет.
Впрочем, четверка может и не поддерживать такой ресурс. Проверять нужно.
 
Artyom Trishkin:
Впрочем, четверка может и не поддерживать такой ресурс. Проверять нужно.

Индикатор я подключал ресурсом.

 

Все, ребята! Я счастлив. Мой терминал заговорил. И скомпилированному роботу отдельные файлы - больше не нужны! Правда сначала не получалось у меня.

Оказывается чтобы все работало, после указания, в самом начале, файла как ресурс:

#resource "\\Files\\new_formation.wav"

Компилятор затем должен читать исполняемый ресурс в такой форме:

PlaySound("::Files\\new_formation.wav");

В справке прочитал, - двоеточия нужно ставить вместо слэшей.

А я вот так делал сначала:

PlaySound("\\Files\\new_formation.wav");

, и после удаления файла из папки робот перестал издавать звук.

А теперь все работает. И в MQL4 и в MQL5 - я проверил.

Спасибо за БЫСТРЫЕ ответы. В который раз убеждаюсь, что лучше спросить на нашем форуме, чем гуглить неизвестно где.

