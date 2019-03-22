Можно ли записать содержимое звукового файла в файл MQL ?
Всем привет! Кто-нибудь пробовал создавать программы ex4 (или ex5) со звуком встроенным в сам файл mql. Чтобы после компиляции файла не приходилось еще и отдельные звуковые файлы кидать в папку Sounds?
Я хочу чтобы все было в одном ex - файле! Вообще бывает ли такое явление в программировании?
У меня почему-то в ME4 не активна эта ссылка. Приходится руками вписывать.
У меня почему-то в ME4 не активна эта ссылка. Приходится руками вписывать.
Давно не открывал редактор четвёрки
Давно не открывал редактор четвёрки
А как руками? Это надо путь файла вписать?
А как руками? Это надо путь файла вписать?
Если не уверены в правильности написания ресурса, то откройте редактор пятерки и поглядите как он впишет.
Хорошо. Щасс )
Если не уверены в правильности написания ресурса, то откройте редактор пятерки и поглядите как он впишет.
Впрочем, четверка может и не поддерживать такой ресурс. Проверять нужно.
Индикатор я подключал ресурсом.
Все, ребята! Я счастлив. Мой терминал заговорил. И скомпилированному роботу отдельные файлы - больше не нужны! Правда сначала не получалось у меня.
Оказывается чтобы все работало, после указания, в самом начале, файла как ресурс:
#resource "\\Files\\new_formation.wav"
Компилятор затем должен читать исполняемый ресурс в такой форме:
PlaySound("::Files\\new_formation.wav");
В справке прочитал, - двоеточия нужно ставить вместо слэшей.
А я вот так делал сначала:
PlaySound("\\Files\\new_formation.wav");
, и после удаления файла из папки робот перестал издавать звук.
А теперь все работает. И в MQL4 и в MQL5 - я проверил.
Спасибо за БЫСТРЫЕ ответы. В который раз убеждаюсь, что лучше спросить на нашем форуме, чем гуглить неизвестно где.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет! Кто-нибудь пробовал создавать программы ex4 (или ex5) со звуком встроенным в сам файл mql. Чтобы после компиляции файла не приходилось еще и отдельные звуковые файлы кидать в папку Sounds?
Я хочу чтобы все было в одном ex - файле! Вообще бывает ли такое явление в программировании?