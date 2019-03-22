Можно ли записать содержимое звукового файла в файл MQL ? - страница 3
Включение ресурсов в исполняемые файлы при компиляции mql4-программ
Для работы mql4-программы может потребоваться множество разнообразных загружаемых ресурсов в виде файлов изображений и звуков. Для того чтобы исключить необходимость переноса всех этих файлов при передаче исполняемой программы на MQL4, следует использовать директиву компилятора #resource:
#resource путь_к_файлу_ресурса
Команда #resource указывает компилятору, что ресурс по указанному пути путь_к_файлу_ресурса нужно включить в исполняемый файл EX4. Таким образом, все необходимые картинки и звуки можно поместить непосредственно в EX4-файл и для запуска программы в другом терминале не потребуется передавать все используемые в ней отдельные файлы. Любой EX4-файл может содержать ресурсы, и любая EX4-программа может использовать ресурсы из другой EX4-программы.
Файлы в формате BMP и WAV перед включением в исполняемый EX4 файл автоматически сжимаются. Это означает, что использование ресурсов не только позволяет создавать полноценные программы на MQL4, но и уменьшает общий размер требуемых терминалу файлов при использовании графики и звука по сравнению с обычным способом написания mql4-программ.
Размер файла ресурса не может быть больше 16 Mb.
- Однако в справке про подключение индикаторов через ресурс ничего не говорится. Единственный способ - проверить самостоятельно.
Как же вы справку читаете?
Есть там внизу: