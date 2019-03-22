Можно ли записать содержимое звукового файла в файл MQL ? - страница 3

Yuriy Vins:

Включение ресурсов в исполняемые файлы при компиляции mql4-программ

Для работы mql4-программы может потребоваться множество разнообразных загружаемых ресурсов в виде файлов изображений и звуков. Для того чтобы исключить необходимость переноса всех этих файлов при передаче исполняемой программы на MQL4, следует использовать директиву компилятора #resource:

 #resource путь_к_файлу_ресурса

Команда #resource указывает компилятору, что ресурс по указанному пути путь_к_файлу_ресурса нужно включить в исполняемый файл EX4. Таким образом, все необходимые картинки и звуки можно поместить непосредственно в EX4-файл и для запуска программы в другом терминале не потребуется передавать все используемые в ней отдельные файлы. Любой EX4-файл может содержать ресурсы, и любая EX4-программа может использовать ресурсы из другой EX4-программы.

Файлы в формате BMP и WAV перед включением в исполняемый EX4 файл автоматически сжимаются. Это означает, что использование ресурсов не только позволяет создавать полноценные программы на MQL4, но и уменьшает общий размер требуемых терминалу файлов при использовании графики и звука по сравнению с обычным способом написания mql4-программ.

Размер файла ресурса не может быть больше 16 Mb.

- Однако в справке про подключение индикаторов через ресурс ничего не говорится. Единственный способ - проверить самостоятельно.

Читайте раздел справки до конца. Там есть всё. 
 
Как же вы справку читаете?


 
Есть там внизу:

Работа с пользовательскими индикаторами, подключенными в качестве ресурсов

Для работы mql4-программ может потребоваться один или несколько пользовательских индикаторов, все они могут быть включены в код исполняемой mql4-программы. Включение индикаторов в качестве ресурсов позволяет упростить распространение программ.

Пример подключения и использования пользовательского индикатора SampleIndicator.ex4, расположенного в папке: каталог_данных_терминала\MQL4\Indicators\:
 
Ааа, точно. Не дочитал. Поторопился. Дико извиняюсь! )
 
Я так полагаю, что в C# например и других популярных языках программирования тоже имеются такие возможности с ресурсами, ну если конечно там один файл.
