Главное другое - не прошёл мимо!P.S. Я кстати и сам не понимаю, что такое: "Разбивка по маджику" . Что значит разбивка, откуда такое слово?
Наверное то-же самое что и группировка.
Наверное то-же самое что и группировка.
Точно)
Я когда у дочери спрашиваю: "Ну как так, как ты так могла сделать". Ответ прост: "Точно также как могла не сделать, только наоборот"
)))
Ну... тут сегодня где-то с мобильного читал, что товарищ тут "будет читать маны". Думаю - пусть читает... хоть мантры. Но зачем показывать невежество своё выдуманным сленгом - вроде как мануалы он читает (от англ. manual). Но напиши ты "справку читать", и не будет выглядеть смешно. Нет - нужно в одном предложении побольше сленга - мол, он "прожжёный юзер, читающий маны, знающий всё о совах/индюках" и прочей нечисти... Правда про средства не знают "читающие маны"
Про злоупотребление сленгом согласен. Но справедливости ради, man - расхожий термин и название команды в среде юникса и C.
Забывайте сленг и пишите правильные выражения. Впрочем, можете попробовать задать "мэджик сове" и "пипсы, отображаемые индюком на монике".
Есть сленг относящийся к определенному виду деятельности, субкультуре, и он у нас есть. А неужели такого же нет у других носителей языков, у того же английского!?
И, если честно, то явно я засиделся в этой субкультуре, и не понимаю, какое именно выражение требуется перефразировать?
Группировка по маджику -> "Magic Number"
Разбивка по маджику (символу) -> "Close by Magic (symbol)" This one I'm not exactly sure what you mean, but this is the closest term I can think of
Отображать только если IF_TP < 0 -> "Show only if IF_TP<0"
Учитывать отложенные ордера -> "Allow pending orders"
Значение для расчета Loss_Point -> Are you trying to calculate Stop Loss (points)? If you do "Stop Loss (point)" is enough
Количество строк в таблице -> "Number of table rows"
Время автопрокрутки (0 - откл.) -> "Auto scrolling interval (0 - disabled)"
Шаг автопрокрутки -> "Auto scrolling step"
Размер шрифта -> "Font size"
Высота ячейки таблицы (px) -> "Table cell height (px)"
Ширина ячейки таблицы (px) -> "Table cell width (px)"
Очистить график -> "Clear Chart" if you want to erase table from the chart or "Clear table" if you want to erase data (rows) from your table
I hope this can help you somehow.
Best regards,
Romeu.
Спасибо!
Однако фраза "Разбивка по маджику (символу)", это явно не связано с "Close" - это метод группировки. Суть в том, что у меня индикатор в виде таблицы, который отображает информацию об открытых позициях в MT4, и позицию можно показать отдельно по Magic Number или сводно, по символу торгового инструмента.
Здравствуйте,
Для более корректного перевода можно также использовать Grammarly, данный продукт может помочь избежать части опечаток при подготовке описания на английском. Возможно он будет полезен.
https://www.grammarly.com
Спасибо за ссылку, но не совсем понял, в этом сервисе обязательно нужно регистрироваться? Если да, то какой в этом смысл для сторон - требуется донат?
P.S. Я кстати и сам не понимаю, что такое: "Разбивка по маджику" . Что значит разбивка, откуда такое слово?
Решил проиллюстрировать
1. Без какой либо разбики индикатор показывает общую информацию по инструменту
2. В случае "Разбивка по маджику (символу)"==true
3. В случае "Группировка по маджику"==true
Первый режим удобен для стратегий с набором позиции - отслеживаем только позицию, и в целом общего мониторинга.
Второй режим удобен, если на каждом символе работает много советников и нужно следить в разрезе за их позициями.
Третий режим удобен, когда советники с одним маджиком составляют единое целое, к примеру парный трейдинг.
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Перевод для Маркета - помогаем с переводом терминов на английский язык
Artyom Trishkin, 2019.03.07 18:44
Так ведь не верно перевёл товарищ из другого уголка:
"Группировка по магику" -> убираем сленг -> "Группировка по магическому номеру" = "Grouping by magic number"
Во оно как, спасибо.