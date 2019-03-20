Перевод для Маркета - помогаем с переводом терминов на английский язык - страница 2

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Главное другое - не прошёл мимо!

P.S. Я кстати и сам не понимаю, что такое: "Разбивка по маджику" . Что значит разбивка, откуда такое слово?

Наверное то-же самое что и группировка.

 
Alexey Viktorov:

Наверное то-же самое что и группировка.

Точно)

Я когда у дочери спрашиваю: "Ну как так, как ты так могла сделать". Ответ прост: "Точно также как могла не сделать, только наоборот"

)))

 
Vitaly Muzichenko:

Главное другое - не прошёл мимо!

P.S. Я кстати и сам не понимаю, что такое: "Разбивка по маджику" . Что значит разбивка, откуда такое слово?

Ну... тут сегодня где-то с мобильного читал, что товарищ тут "будет читать маны". Думаю - пусть читает... хоть мантры. Но зачем показывать невежество своё выдуманным сленгом - вроде как мануалы он читает (от англ. manual). Но напиши ты "справку читать", и не будет выглядеть смешно. Нет - нужно в одном предложении побольше сленга - мол, он "прожжёный юзер, читающий маны, знающий всё о совах/индюках" и прочей нечисти... Правда про средства не знают "читающие маны"

 
Artyom Trishkin:

Ну... тут сегодня где-то с мобильного читал, что товарищ тут "будет читать маны". Думаю - пусть читает... хоть мантры. Но зачем показывать невежество своё выдуманным сленгом - вроде как мануалы он читает (от англ. manual). Но напиши ты "справку читать", и не будет выглядеть смешно. Нет - нужно в одном предложении побольше сленга - мол, он "прожжёный юзер, читающий маны, знающий всё о совах/индюках" и прочей нечисти... Правда про средства не знают "читающие маны"

Про злоупотребление сленгом согласен. Но справедливости ради, man - расхожий термин и название команды в среде юникса и C.

 
Artyom Trishkin:

Забывайте сленг и пишите правильные выражения. Впрочем, можете попробовать задать "мэджик сове" и "пипсы, отображаемые индюком на монике".

Есть сленг относящийся к определенному виду деятельности, субкультуре, и он у нас есть. А неужели такого же нет у других носителей языков, у того же английского!?

И, если честно, то явно я засиделся в этой субкультуре, и не понимаю, какое именно выражение требуется перефразировать?

 
Romeu Bertho:

Группировка по маджику -> "Magic Number"

Разбивка по маджику (символу) -> "Close by Magic (symbol)" This one I'm not exactly sure what you mean, but this is the closest term I can think of

Отображать только если IF_TP < 0 -> "Show only if IF_TP<0"

Учитывать отложенные ордера -> "Allow pending orders"

Значение для расчета Loss_Point -> Are you trying to calculate Stop Loss (points)? If you do "Stop Loss (point)" is enough

Количество строк в таблице -> "Number of table rows"

Время автопрокрутки (0 - откл.) -> "Auto scrolling interval (0 - disabled)"
Шаг автопрокрутки -> "Auto scrolling step"

Размер шрифта -> "Font size"
Высота ячейки таблицы (px) -> "Table cell height (px)"

Ширина ячейки таблицы (px) -> "Table cell width (px)"

Очистить график -> "Clear Chart" if you want to erase table from the chart or "Clear table" if you want to erase data (rows) from your table


I hope this can help you somehow.

Best regards,

Romeu.

Спасибо!

Однако фраза "Разбивка по маджику (символу)", это явно не связано с "Close" - это метод группировки. Суть в том, что у меня индикатор в виде таблицы, который отображает информацию об открытых позициях в MT4, и позицию можно показать отдельно по Magic Number или сводно, по символу торгового инструмента.

 
Alexander Nechaev:

Здравствуйте,

Для более корректного перевода можно также использовать Grammarly, данный продукт может помочь избежать части опечаток при подготовке описания на английском. Возможно он будет полезен.

https://www.grammarly.com

Спасибо за ссылку, но не совсем понял, в этом сервисе обязательно нужно регистрироваться? Если да, то какой в этом смысл для сторон - требуется донат?

 
Vitaly Muzichenko:
P.S. Я кстати и сам не понимаю, что такое: "Разбивка по маджику" . Что значит разбивка, откуда такое слово?

Решил проиллюстрировать

1. Без какой либо разбики индикатор показывает общую информацию по инструменту

2. В случае "Разбивка по маджику (символу)"==true

3. В случае "Группировка по маджику"==true

Первый режим удобен для стратегий с набором позиции - отслеживаем только позицию, и в целом общего мониторинга.

Второй режим удобен, если на каждом символе работает много советников и нужно следить в разрезе за их позициями.

Третий режим удобен, когда советники с одним маджиком составляют единое целое, к примеру парный трейдинг.

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо!

Однако фраза "Разбивка по маджику (символу)", это явно не связано с "Close" - это метод группировки. Суть в том, что у меня индикатор в виде таблицы, который отображает информацию об открытых позициях в MT4, и позицию можно показать отдельно по Magic Number или сводно, по символу торгового инструмента.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Перевод для Маркета - помогаем с переводом терминов на английский язык

Artyom Trishkin, 2019.03.07 18:44

Так ведь не верно перевёл товарищ из другого уголка:

"Группировка по магику" -> убираем сленг -> "Группировка по магическому номеру" = "Grouping by magic number"


 
Artyom Trishkin:

Во оно как, спасибо.

1234
Новый комментарий