Различия в графиках на MT5 и Tradingview, брокер врет?
У Вас точно реальный счет, не демо?
У меня котировки совпадают
Да, этот счет именно-что демо.
Насколько я понял, именно в этом фокус?
Тогда, собственно, смысла тестировать что-либо на демо-счете нет...:-(
Это у всех брокеров такое происходит?
Только что проверил с брокером БКС(специально открыл демо-счет).
Та же история с Si-шкой.
Бара вниз(на tradingview), в 16.00 на 65420 тупо нет, а в MT5 есть, cм. рисунок ниже.
На Tradingview есть подобный в 17.00, но он в цене 65950 - различие больше 500 пунктов!
Как это назвать, я не знаю...
Фондовые брокеры не имеют права раздавать реальные биржевые котировки бесплатно.
Я правильно понимаю, что на реальном счете у каждого брокера, график будет соответствовать реальному движению цены?
Да, выше это показали
Чтобы было нагляднее, вот часовой график Si на TradingView -
И вот что происходит на счете у брокера Открытие в MT5:
Вот этих вот иголок направленных вниз(там еще и вверх стопы выносит), я нигде, кроме своего брокера(Открытие) не обнаружил.
Это метатрейдер глючит, или брокер тупо грабит?
Или может быть я что-то делаю не так?