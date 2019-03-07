Различия в графиках на MT5 и Tradingview, брокер врет?

Чтобы было нагляднее, вот часовой график Si на TradingView - 


И вот что происходит на счете у брокера Открытие в MT5:

Вынос стопов

Вот этих вот иголок направленных вниз(там еще и вверх стопы выносит), я нигде, кроме своего брокера(Открытие) не обнаружил.

Это метатрейдер глючит, или брокер тупо грабит?

Или может быть я что-то делаю не так?

 

У Вас точно реальный счет, не демо?

У меня котировки совпадают

si h1

 
Да, этот счет именно-что демо.

Насколько я понял, именно в этом фокус?

Тогда, собственно, смысла тестировать что-либо на демо-счете нет...:-(

Это у всех брокеров такое происходит?

 
золотые слова..

старые сопли из 2000х. не думал что "брокеры" сейчас так явно будут косячить.
 

Только что проверил с брокером БКС(специально открыл демо-счет).

Та же история с Si-шкой.

Бара вниз(на tradingview), в 16.00 на 65420 тупо нет, а в MT5 есть, cм. рисунок ниже.

БКС


На Tradingview есть подобный в 17.00, но он в цене 65950 - различие больше 500 пунктов!

Как это назвать, я не знаю...

 
Фондовые брокеры не имеют права раздавать реальные биржевые котировки бесплатно.

Поэтому дают или задержанные котировки или тестовые. Российские фондовые брокеры транслируют тестовую площадку MOEX с полурандомными ценами.
 
Я правильно понимаю, что на реальном счете у каждого брокера, график будет соответствовать реальному движению цены?

 
Да, выше это показали

