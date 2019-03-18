Прямые руки или робот - какой сигнал выбрать?
сигнал приносит бабки и делает это с сопостовимым риском? отлично. торгует он руками или ему удалось формализовать свою ТС в код, значения не имеет.
Сигналы со 100% роботом могут выставить люди купившие готового робота и ничего не понимающего в нем, ни вообще в торговле на рынках. И таких много. Надо смотреть, кто создал робота, есть ли у хозяина опыт программирования сложных задач.
позвольте не согласиться.в сигналах указывается что алготрейдинг 100%, но это не всегда верное обозначение. есть вариант что трейдер просто использует механические поделки например закрывает все сделки с помощью скрипта. и вот в таком случае расценивается тоже как алготрейдинг. я бы отдал предпочтение живому трейдеру, но человеческий фактор иногда тоже сильно влияет. остаётся найти симбиоз человека и робота )
Вы попробуйте.
)))) 15 лет уже пробую )
А я не доверяю роботам, человеческие нейросети надежнее и быстрее адаптируются к изменившейся ситуации.
Видно.)
Ваши сигналы исполняются только руками с помощью скриптов?
Только честно.
на счёт скорости адаптации соглашусь, более того человек справляетсся увидеть то что не всегда может описать чтобы вогнать это в логику. /Но вот вам контраргумент, если сумеете описать то что видите то робот это будет находить чаще вас и быстрее )потому и говорю, что идеальный вариант это сибиоз. а для этого Хороший трейдер должен уметь кодить. ещё раз повторюсь, Хороший трейдер.
Частично можно возложить работу и на роботов. Но опыт подсказывает, что все нюансы в роботах не учтены.
на демо полный автомат, на реальном руками , на картинке видна панель с кнопками, мониторинг расценивает как действия робота .
