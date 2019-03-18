Прямые руки или робот - какой сигнал выбрать?

Новый комментарий
 
Здравствуйте!
Просматривая форум, заметил, что часть трейдеров доверяют только сигналам роботов, остальные только прямым рукам...
Возникает вопрос.
Кому лучше доверится и почему?
[Удален]  
а трейдеры ли они раз для них важен этот критерий?
сигнал приносит бабки и делает это с сопостовимым риском? отлично. торгует он руками или ему удалось формализовать свою ТС в код, значения не имеет.
 
Сигналы со 100% роботом могут выставить люди купившие готового робота и ничего не понимающего в нем, ни вообще в торговле на рынках.  И таких много. Надо смотреть, кто создал робота, есть ли у хозяина опыт программирования сложных задач?
 
Uladzimir Izerski:
Сигналы со 100% роботом могут выставить люди купившие готового робота и ничего не понимающего в нем, ни вообще в торговле на рынках.  И таких много. Надо смотреть, кто создал робота, есть ли у хозяина опыт программирования сложных задач.

позвольте не согласиться.в сигналах указывается что алготрейдинг 100%, но это не всегда верное обозначение. есть вариант что трейдер просто использует механические поделки например закрывает все сделки с помощью скрипта. и вот в таком случае расценивается тоже как алготрейдинг. я бы отдал предпочтение живому трейдеру, но человеческий фактор иногда тоже сильно влияет. остаётся найти симбиоз человека и робота )

 
Anatolii Zainchkovskii:

позвольте не согласиться.в сигналах указывается что алготрейдинг 100%, но это не всегда верное обозначение. есть вариант что трейдер просто использует механические поделки например закрывает все сделки с помощью скрипта. и вот в таком случае расценивается тоже как алготрейдинг. я бы отдал предпочтение живому трейдеру, но человеческий фактор иногда тоже сильно влияет. остаётся найти симбиоз человека и робота )

Вы попробуйте.

 
Uladzimir Izerski:

Вы попробуйте.

)))) 15 лет уже пробую )

 

А я не доверяю роботам, человеческие нейросети надежнее и быстрее адаптируются к изменившейся ситуации.

 
Anatolii Zainchkovskii:

)))) 15 лет уже пробую )

Видно.)

Ваши сигналы исполняются только руками с помощью скриптов?

Только честно.

 
Olga Devitsyna:

А я не доверяю роботам, человеческие нейросети надежнее и быстрее адаптируются к изменившейся ситуации.

на счёт скорости адаптации соглашусь, более того человек справляетсся увидеть то что не всегда может описать чтобы вогнать это в логику. /Но вот вам контраргумент, если сумеете описать то что видите то робот это будет находить чаще вас и быстрее )потому и говорю, что идеальный вариант это сибиоз. а для этого Хороший трейдер должен уметь кодить. ещё раз повторюсь, Хороший трейдер.

 
Olga Devitsyna:

А я не доверяю роботам, человеческие нейросети надежнее и быстрее адаптируются к изменившейся ситуации.

Частично можно возложить работу и на роботов. Но опыт подсказывает, что все нюансы в роботах не учтены.

 
Uladzimir Izerski:

Видно.)

Ваши сигналы исполняются только руками с помощью скриптов?

Только честно.

на демо полный автомат, на реальном руками , на картинке видна панель с кнопками, мониторинг расценивает как действия робота .

панель

1234
Новый комментарий