Раньше можно было в тех поддержку обратиться с вопросом, когда на форуме не помогли - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот список параметров сервиса будет, видимо, проблематично получить таким способом ))))))
Думаю, возможно.
может кто подскажет,что делать?
Учи родной язык.
Думаю, возможно.
К сожалению, ChartSaveTemplate даже со скриптами не работает, так что не представляю как.
доброй ночи!!не могу понять,как протестировать саветника.какая то фигня происходит.не получается.жму разные кнопки)))),пока результата нет. то что то приклинивает при запуске,то буквально сбрасывает изображение после нескольких секунд.и не пойму результаты.какие то цифры видны,но с демо счетом ничего не происходит. он нетронут и хорошо закончился тест или плохо -не понятно. может кто подскажет,что делать? спасибо
Посмотреть журнал. Для начала.
Посмотреть журнал. Для начала.
Весь день смотрел, не помогает
Давайте уже реальные советы, вопрос тут
https://www.mql5.com/ru/forum/303812
Весь день смотрел, не помогает
По видимому, не тот журнал... Попробуйте плейбой... Должен помочь.А по существу - это же не на Ваш вопрос был ответ...
ну я то тоже не очень понял,что делать
Разбираться, самому, все есть в отрытом доступе, а вот на мой вопрос кроме техподдержки ни кто не ответит