Раньше можно было в тех поддержку обратиться с вопросом, когда на форуме не помогли - страница 3

Ilya Malev:
Вот список параметров сервиса будет, видимо, проблематично получить таким способом ))))))

Думаю, возможно.

 
aa
 
доброй ночи!!не могу понять,как протестировать саветника.какая то фигня происходит.не получается.жму разные кнопки)))),пока результата нет. то что то приклинивает при запуске,то буквально сбрасывает изображение после нескольких секунд.и не пойму результаты.какие то цифры видны,но с демо счетом ничего не происходит. он нетронут и хорошо закончился тест или плохо -не понятно. может кто подскажет,что делать? спасибо
 
metafon:
 может кто подскажет,что делать? 

Учи родной язык.

 
fxsaber:

Думаю, возможно.

К сожалению, ChartSaveTemplate даже со скриптами не работает, так что не представляю как.

[Удален]  
metafon:
Посмотреть журнал. Для начала.

 
Сергей Таболин:

Посмотреть журнал. Для начала.


Весь день смотрел, не помогает


Давайте уже реальные советы, вопрос тут

https://www.mql5.com/ru/forum/303812

[Удален]  
pivalexander:


Весь день смотрел, не помогает


По видимому, не тот журнал... Попробуйте плейбой... Должен помочь.

А по существу - это же не на Ваш вопрос был ответ...
 
ну я то тоже не очень понял,что делать
 
metafon:
ну я то тоже не очень понял,что делать

Разбираться, самому, все есть в отрытом доступе, а вот на мой вопрос кроме техподдержки ни кто не ответит

