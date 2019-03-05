Раньше можно было в тех поддержку обратиться с вопросом, когда на форуме не помогли - страница 2
Ещё актуальный вопрос, когда же разработчики догадаются сделать функции для доступа к входным переменным без необходимости знать их имена. Чтобы не придумывать костыли на эту тему уже. Или может быть я что-то упустил?)))
https://www.mql5.com/ru/code/19003
У Вас как всегда все схвачено :)
Но у меня своя архитектура в данном случае мне нужно что-то вроде MQLInfoInteger(MQL_PARAMS_COUNT),MQL_PARAM1_TYPE,MQL_PARAM1_VALUE и т.п.
Здесь пример.
Кстати, в "проектах" что ли нельзя создать проект универсальный для МТ4 и МТ5 причем с одним и тем же исходным кодом? Включаемые файлы понятно универсальные, но если бы ещё можно было файл основной программы с расширениями mq4 и mq5 синхронизировать как один файл, это было бы просто здорово.
Почему нельзя? можно. И в МТ4 тоже самое можно