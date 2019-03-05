Раньше можно было в тех поддержку обратиться с вопросом, когда на форуме не помогли - страница 2

Кстати, в "проектах" что ли нельзя создать проект универсальный для МТ4 и МТ5 причем с одним и тем же исходным кодом? Включаемые файлы понятно универсальные, но если бы ещё можно было файл основной программы с расширениями mq4 и mq5 синхронизировать как один файл, это было бы просто здорово.
 
Ещё актуальный вопрос, когда же разработчики догадаются сделать функции для доступа к входным переменным без необходимости знать их имена. Чтобы не придумывать костыли на эту тему уже. Или может быть я что-то упустил?)))
 
Ilya Malev:
Ещё актуальный вопрос, когда же разработчики догадаются сделать функции для доступа к входным переменным без необходимости знать их имена. Чтобы не придумывать костыли на эту тему уже. Или может быть я что-то упустил?)))

https://www.mql5.com/ru/code/19003

Expert
Expert
  www.mql5.com
Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки. Возможности Примеры К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования. ExpertsRemove.mq5 ExpertsReopen.mq5 ChartsClose.mq5 ExpertLoader_Example.mq5 ExpertsChange_Example.mq5 Это...
 
fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/code/19003

У Вас как всегда все схвачено :) 

 
Но у меня своя архитектура в данном случае мне нужно что-то вроде MQLInfoInteger(MQL_PARAMS_COUNT),MQL_PARAM1_TYPE,MQL_PARAM1_VALUE и т.п.
 
Ilya Malev:
Но у меня своя архитектура в данном случае мне нужно что-то вроде MQLInfoInteger(MQL_PARAMS_COUNT),MQL_PARAM1_TYPE,MQL_PARAM1_VALUE и т.п.

Здесь пример.

 
Блин, нужно посмотреть))
 
Увидев первую строчку файла сразу мысль проскочила "ах ты хитрюга" :) Я уж думал там через ДЛЛ обращения к окнам и пр. фигня )
 
Вот список параметров сервиса будет, видимо, проблематично получить таким способом ))))))
 
Ilya Malev:
Кстати, в "проектах" что ли нельзя создать проект универсальный для МТ4 и МТ5 причем с одним и тем же исходным кодом? Включаемые файлы понятно универсальные, но если бы ещё можно было файл основной программы с расширениями mq4 и mq5 синхронизировать как один файл, это было бы просто здорово.

Почему нельзя? можно.  И в МТ4 тоже самое можно


12345
